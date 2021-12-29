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Парламент Абхазии принял в первом чтении проект закона о бюджете на 2022 год

Парламент Абхазии принял в первом чтении проект закона о бюджете на 2022 год

Последнее в уходящем году заседание сессии Народного Собрания Абхазии состоялось в среду 29 декабря. 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T13:35+0300

2021-12-29T13:35+0300

2021-12-29T14:04+0300

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии принял в первом чтении проект закона о республиканском бюджете на 2022 год на заседании в среду 29 декабря. Документ представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. По статье доходов бюджет составит 9 млрд. 430 млн. рублей. Объем по расходам - 9 млрд.984 млн.При составлении законопроекта о республиканском бюджете учитывалось текущее состояние исполнения бюджета в 2021 году. "На сегодня достаточно успешно формируются показатели по доходной части, что нам позволяет не прибегать к заимствованию средств для погашения обязательств или для сокращения дефицита", – сказал он. Среди основных показателей внутри доходов он отметил рост налоговых платежей. Рост доходов в этой части оказался более чем на 850 млн. рублей. "Бюджет не поменял свою направленность, он остался социально направленным. В большей степени, как и в текущем году, расходы предусматриваются на систему здравоохранения, там рост очень значительный. Растут расходы и по другим позициям", – отметил министр. В 2022 году прогнозируется рост межбюджетных трансферов на 200 миллионов рублей. В будущем году будут продолжены проекты по софинансированию на основе межгосударственных соглашений в области обеспечения органов внутренних дел, органов безопасности, обеспечение лекарственными препаратами граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. Также будет продолжена программа по предоставлению нуждающимся гражданам жилья", – добавил Делба. Он также рассказал, что будут увеличены выплаты вкладчикам Сберегательного банка. В 2021 году эта сумма составляла 2,5 млн. рублей, в следующем году выплаты возрастут до 4 млн. рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/s-perevypolneniem-minfin-abkhazii-podvel-predvaritelnye-itogi-2021-goda-1036901635.html

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