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С перевыполнением: минфин Абхазии подвел предварительные итоги 2021 года

С перевыполнением: минфин Абхазии подвел предварительные итоги 2021 года

Министр финансов Владимир Делба в беседе с корреспондентом Sputnik подвел предварительные итоги выполнения бюджета за 2021 год. 24.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-24T14:20+0300

2021-12-24T14:20+0300

2021-12-24T14:20+0300

в абхазии

министерство финансов абхазии

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бюджет

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О том, с какими финансовыми показателями Абхазия завершается год, за счет чего наблюдалось перевыполнение бюджета и к чему нужно стремиться республике, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikС января по ноябрь 2021 года бюджет Абхазии выполнен на 101,8 %. По словам вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, увеличились собственные доходы страны. С начала текущего года в бюджет страны поступило 5 миллиардов 687 миллионов рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года, то показатели перевыполнены на 1 миллиард 660 миллионов рублей, а в сравнении с 2019 годом - на 1 миллиард 183 миллиона рублей.По его словам, заметно повышается ответственность, добросовестность налогоплательщиков и оперативная работа налоговых и таможенных органов. Наблюдается и значительное сокращение задолженностей по уплате налогов и других обязательных платежей. Но, несмотря на высокие показатели, как отметил Делба, у Абхазии есть большой потенциал и пока еще есть над чем работать в плане повышения эффективности администрирования.Районы не отстаютКак отметил Делба, во всех районах республики, за исключением Очамчырского, в 2021 году наблюдался высокий уровень доходов в местные бюджеты. В Очамчыре же, как объяснил Делба, из-за позднего начала путины, район недополучил средства. Вместе с тем выпадающие доходы были компенсированы за счет республиканского бюджета и сегодня, по словам Делба, все принятые финансовые обязательства выполняются в Очамчырском районе."Общая картина по доходам нам смело дает возможность обеспечивать все принятые в 2021 году бюджетные обязательства. На сегодняшний день исполнение бюджетных обязательств находится на уровне 98%. Это достаточно высокое предельное значение, которое достигнуто в этот период. У нас несомненно приоритетом являются расходы социального характера, мы можем сказать, что программы в системе здравоохранения уже на 99% получили финансирование. Также реализуются мероприятия в системе сельского хозяйства. Уже на 50% обеспечено финансирование вроде бы совсем недавно принятых решений по обеспечению жильем наших граждан. Текущее состояние расчетов по заработной плате - 98% профинансировано. Мы очень надеемся и полагаем, что все платежи будут проходить в установленном порядке. Наши получатели своевременно получат заработную плату", - подчеркнул он.Владимир Делба отметил, что в 2021 году благодаря поправкам в бюджетное законодательство были усилены контроль и финансовая дисциплина за целевым использованием бюджетных средств, определена приоритетность."Практически отсутствует задолженность по платежам во внебюджетные фонды, более чем на 90% ликвидирована задолженность по коммунальным платежам, за текущий год бюджетной системе удалось ликвидировать задолженность по имеющимся другим обязательствам, в большей степени это в системе здравоохранения. Эта позиция тоже была урегулирования. Это, конечно, предварительные итоги. Я так полагаю, что сразу после завершения финансового года, подведем уже общие итоги", - добавил министр финансов.

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