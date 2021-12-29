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https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-28-dekabrya-1036969438.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием антициклона и выноса, относительно теплых, масс воздуха с юга. 29.12.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. В четверг, 30 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.о +162°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 декабря

19:10 29.12.2021 (обновлено: 19:12 29.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Горная река
Горная река - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг будет под влиянием антициклона и выноса, относительно теплых, масс воздуха с юга.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. В четверг, 30 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.о +162°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
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