Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/tsentralnuyu-rayonnuyu-bolnitsu-otkryli-v-tkuarchale-1036969253.html
Центральную районную больницу открыли в Ткуарчале
Центральную районную больницу открыли в Ткуарчале
Строительство Центральной районной больницы началось в Ткуарчале в 2017 году. 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T18:32+0300
2021-12-29T18:32+0300
в абхазии
абхазия
медицина
ткуарчальский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1d/1036968722_0:462:2467:1850_1920x0_80_0_0_8af8785eaaf6c15b69e09d2156f3dc24.jpg
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Официальное открытие Центральной районной больницы состоялось 29 декабря в Ткуарчале, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии на своей странице в Facebook.Работы начались в 2017 году и должны были завершиться в ноябре 2019 года. Как отмечает пресс-служба ведомства, строительство затянулось из-за вопросов финансового характера и несоответствия проекта необходимым требованиям, предъявляемым к такого рода объектам.На момент вступления в должность вице-премьер, министр экономики Кристина Озган констатировала, что почти 30% работ, которые еще предстоит выполнить, фактически не имеют источника финансирования. На протяжении всего строительного процесса объект с инспекцией не раз посещали представители Министерства экономического развития Российской Федерации.На церемонии открытия больницы присутствовали премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр здравоохранения Эдуард Бутба и глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочиа.Министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщил, что по поручению президента Аслана Бжания для больницы будет приобретен новый автомобиль скорой помощи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/bzhaniya-proinspektiroval-zdanie-novoy-tkuarchalskoy-rayonnoy-bolnitsy-1036241853.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20200908/Minzdrav-Rossii-i-Abkhazii-soglasuyut-perechen-oborudovaniya-dlya-TsRB-Tkuarchala-1030901304.html
абхазия
ткуарчальский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1d/1036968722_0:0:2467:1850_1920x0_80_0_0_e4ccfead0497b75797ef1e359debde57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, медицина, ткуарчальский район

Центральную районную больницу открыли в Ткуарчале

18:32 29.12.2021
© Foto / facebook / Министерство экономики Республики АбхазияОфициальное открытие Центральной районной больницы.
Официальное открытие Центральной районной больницы. - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2021
© Foto / facebook / Министерство экономики Республики Абхазия
Подписаться на
Строительство Центральной районной больницы началось в Ткуарчале в 2017 году.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Официальное открытие Центральной районной больницы состоялось 29 декабря в Ткуарчале, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии на своей странице в Facebook.
Строительство ЦРБ осуществлялось в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы.
Работы начались в 2017 году и должны были завершиться в ноябре 2019 года.
Как отмечает пресс-служба ведомства, строительство затянулось из-за вопросов финансового характера и несоответствия проекта необходимым требованиям, предъявляемым к такого рода объектам.
Инспекционная поездка Аслана Бжания в Ткуарчал - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
В Абхазии
Бжания проинспектировал здание новой Ткуарчалской районной больницы
8 ноября, 15:33
На момент вступления в должность вице-премьер, министр экономики Кристина Озган констатировала, что почти 30% работ, которые еще предстоит выполнить, фактически не имеют источника финансирования.
"В ходе инспекционных поездок было выявлено множество нарушений, не раз отмечалось ненадлежащее качество проведенных работ", - отмечается в сообщении Министерства экономики.
На протяжении всего строительного процесса объект с инспекцией не раз посещали представители Министерства экономического развития Российской Федерации.
Заседание минздрава - Sputnik Абхазия, 1920, 08.09.2020
В Абхазии
Минздрав России и Абхазии согласуют перечень оборудования для ЦРБ Ткуарчала
8 сентября 2020, 13:15
На церемонии открытия больницы присутствовали премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр здравоохранения Эдуард Бутба и глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочиа.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщил, что по поручению президента Аслана Бжания для больницы будет приобретен новый автомобиль скорой помощи.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:56Политика, инвестиции и энергетика: пресс-конференция Аслана Бжания
20:15Главные военно-политические события 2021 года для России и СНГ
19:40ВОЗ призвала вакцинировать 70 процентов населения Земли к середине лета
19:10Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 декабря
18:32Центральную районную больницу открыли в Ткуарчале
18:17Избран председатель ЦИК Абхазии
18:04Аслан Бжания рассказал, как отметит Новый год
17:41Посредник: Читанава о сохранении экологии Абхазии
17:25Бжания прокомментировал митинг оппозиции в Сухуме
16:50Бжания назвал сумму, потраченную на борьбу с коронавирусом с начала пандемии
16:15Андрей Руденко: вступление Грузии в НАТО – "красная линия" для России
15:45Названы объемы беспошлинных поставок топлива из России в Абхазию в 2022 году
15:15МИД России: система безопасности в Закавказье должна опираться на сложившиеся там реалии
14:48Дело в отношении экс-руководства Республиканской больницы передано в суд
14:17Викулов рассказал, когда создадут вакцину против "омикрона"
14:10Аслан Бжания встретился с представителями оппозиции
13:35Парламент Абхазии принял в первом чтении проект закона о бюджете на 2022 год
13:05Мусорный полигон в Гулрыпшском районе откроется в 2022 году
12:35Новую партию вакцины "Спутник Лайт" доставили в Абхазию
12:10Парламент принял постановление о денежно-кредитной политике Банка Абхазии на 2022 год