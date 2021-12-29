https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/tsentralnuyu-rayonnuyu-bolnitsu-otkryli-v-tkuarchale-1036969253.html

Центральную районную больницу открыли в Ткуарчале

Центральную районную больницу открыли в Ткуарчале

Строительство Центральной районной больницы началось в Ткуарчале в 2017 году. 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T18:32+0300

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2021-12-29T18:32+0300

в абхазии

абхазия

медицина

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Официальное открытие Центральной районной больницы состоялось 29 декабря в Ткуарчале, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии на своей странице в Facebook.Работы начались в 2017 году и должны были завершиться в ноябре 2019 года. Как отмечает пресс-служба ведомства, строительство затянулось из-за вопросов финансового характера и несоответствия проекта необходимым требованиям, предъявляемым к такого рода объектам.На момент вступления в должность вице-премьер, министр экономики Кристина Озган констатировала, что почти 30% работ, которые еще предстоит выполнить, фактически не имеют источника финансирования. На протяжении всего строительного процесса объект с инспекцией не раз посещали представители Министерства экономического развития Российской Федерации.На церемонии открытия больницы присутствовали премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр здравоохранения Эдуард Бутба и глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочиа.Министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщил, что по поручению президента Аслана Бжания для больницы будет приобретен новый автомобиль скорой помощи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/bzhaniya-proinspektiroval-zdanie-novoy-tkuarchalskoy-rayonnoy-bolnitsy-1036241853.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200908/Minzdrav-Rossii-i-Abkhazii-soglasuyut-perechen-oborudovaniya-dlya-TsRB-Tkuarchala-1030901304.html

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абхазия, медицина, ткуарчальский район