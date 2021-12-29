https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/tsentralnuyu-rayonnuyu-bolnitsu-otkryli-v-tkuarchale-1036969253.html
Центральную районную больницу открыли в Ткуарчале
Центральную районную больницу открыли в Ткуарчале
Строительство Центральной районной больницы началось в Ткуарчале в 2017 году. 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T18:32+0300
2021-12-29T18:32+0300
2021-12-29T18:32+0300
в абхазии
абхазия
медицина
ткуарчальский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1d/1036968722_0:462:2467:1850_1920x0_80_0_0_8af8785eaaf6c15b69e09d2156f3dc24.jpg
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Официальное открытие Центральной районной больницы состоялось 29 декабря в Ткуарчале, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии на своей странице в Facebook.Работы начались в 2017 году и должны были завершиться в ноябре 2019 года. Как отмечает пресс-служба ведомства, строительство затянулось из-за вопросов финансового характера и несоответствия проекта необходимым требованиям, предъявляемым к такого рода объектам.На момент вступления в должность вице-премьер, министр экономики Кристина Озган констатировала, что почти 30% работ, которые еще предстоит выполнить, фактически не имеют источника финансирования. На протяжении всего строительного процесса объект с инспекцией не раз посещали представители Министерства экономического развития Российской Федерации.На церемонии открытия больницы присутствовали премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр здравоохранения Эдуард Бутба и глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочиа.Министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщил, что по поручению президента Аслана Бжания для больницы будет приобретен новый автомобиль скорой помощи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/bzhaniya-proinspektiroval-zdanie-novoy-tkuarchalskoy-rayonnoy-bolnitsy-1036241853.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20200908/Minzdrav-Rossii-i-Abkhazii-soglasuyut-perechen-oborudovaniya-dlya-TsRB-Tkuarchala-1030901304.html
абхазия
ткуарчальский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1d/1036968722_0:0:2467:1850_1920x0_80_0_0_e4ccfead0497b75797ef1e359debde57.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, медицина, ткуарчальский район
Центральную районную больницу открыли в Ткуарчале
Строительство Центральной районной больницы началось в Ткуарчале в 2017 году.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Официальное открытие Центральной районной больницы состоялось 29 декабря в Ткуарчале, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии на своей странице в Facebook.
Строительство ЦРБ осуществлялось в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы.
Работы начались в 2017 году и должны были завершиться в ноябре 2019 года.
Как отмечает пресс-служба ведомства, строительство затянулось из-за вопросов финансового характера и несоответствия проекта необходимым требованиям, предъявляемым к такого рода объектам.
На момент вступления в должность вице-премьер, министр экономики Кристина Озган констатировала, что почти 30% работ, которые еще предстоит выполнить, фактически не имеют источника финансирования.
"В ходе инспекционных поездок было выявлено множество нарушений, не раз отмечалось ненадлежащее качество проведенных работ", - отмечается в сообщении Министерства экономики.
На протяжении всего строительного процесса объект с инспекцией не раз посещали представители Министерства экономического развития Российской Федерации.
На церемонии открытия больницы присутствовали премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр здравоохранения Эдуард Бутба и глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочиа.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщил, что по поручению президента Аслана Бжания для больницы будет приобретен новый автомобиль скорой помощи.