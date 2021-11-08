https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/bzhaniya-proinspektiroval-zdanie-novoy-tkuarchalskoy-rayonnoy-bolnitsy-1036241853.html

Бжания проинспектировал здание новой Ткуарчалской районной больницы

Бжания проинспектировал здание новой Ткуарчалской районной больницы

Строящаяся Ткуарчалская ЦРБ будет готова к сдаче к концу ноября после доставки необходимого оборудования и может заработать до конца года. 08.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-08T15:33+0300

2021-11-08T15:33+0300

2021-11-08T15:40+0300

в абхазии

ткуарчальский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/08/1036241160_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_c22465207fc6016488a3b7e4fa03f9ce.jpg

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил здание новой больницы Ткуарчалского района в рамках рабочей поездки в понедельник, 8 ноября.Бжания заявил, что выделит из президентского фонда деньги на приобретение машины скорой помощи для Ткуарчалской ЦРБ. Ранее сегодня, на совещании в администрации района, главврач районной больницы Лали Гаргулия обратилась к президенту с просьбой выделить дополнительную карету скорой помощи, так как автопарк больницы не обновлялся около четырех лет, и работают всего две машины.Президенту показали хирургическое отделение, стоматологический кабинет, смотровую, кабинет УЗИ, биохимическую и клиническую лаборатории, кабинеты врачей различных направлений, палаты пациентов, санузлы, кардиологию, операционные залы и вспомогательный блок, где находятся прачечные и будет открыта столовая.Министр экономики Кристина Озган заявила на совещании в администрации Ткуарчалского района, что строящаяся районная больница будет готова к сдаче к концу ноября после доставки необходимого оборудования. В этом году, по словам Озган, медучреждение может быть открыто.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/novaya-tkuarchalskaya-rayonnaya-bolnitsa-mozhet-zarabotat-do-kontsa-goda-1036239195.html

ткуарчальский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ткуарчальский район