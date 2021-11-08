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Бжания проинспектировал здание новой Ткуарчалской районной больницы
Бжания проинспектировал здание новой Ткуарчалской районной больницы
Строящаяся Ткуарчалская ЦРБ будет готова к сдаче к концу ноября после доставки необходимого оборудования и может заработать до конца года. 08.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-08T15:33+0300
2021-11-08T15:40+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил здание новой больницы Ткуарчалского района в рамках рабочей поездки в понедельник, 8 ноября.Бжания заявил, что выделит из президентского фонда деньги на приобретение машины скорой помощи для Ткуарчалской ЦРБ. Ранее сегодня, на совещании в администрации района, главврач районной больницы Лали Гаргулия обратилась к президенту с просьбой выделить дополнительную карету скорой помощи, так как автопарк больницы не обновлялся около четырех лет, и работают всего две машины.Президенту показали хирургическое отделение, стоматологический кабинет, смотровую, кабинет УЗИ, биохимическую и клиническую лаборатории, кабинеты врачей различных направлений, палаты пациентов, санузлы, кардиологию, операционные залы и вспомогательный блок, где находятся прачечные и будет открыта столовая.Министр экономики Кристина Озган заявила на совещании в администрации Ткуарчалского района, что строящаяся районная больница будет готова к сдаче к концу ноября после доставки необходимого оборудования. В этом году, по словам Озган, медучреждение может быть открыто.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/novaya-tkuarchalskaya-rayonnaya-bolnitsa-mozhet-zarabotat-do-kontsa-goda-1036239195.html
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ткуарчальский район

Бжания проинспектировал здание новой Ткуарчалской районной больницы

15:33 08.11.2021 (обновлено: 15:40 08.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Инспекционная поездка Аслана Бжания в Ткуарчал
Инспекционная поездка Аслана Бжания в Ткуарчал - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Строящаяся Ткуарчалская ЦРБ будет готова к сдаче к концу ноября после доставки необходимого оборудования и может заработать до конца года.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил здание новой больницы Ткуарчалского района в рамках рабочей поездки в понедельник, 8 ноября.
Бжания заявил, что выделит из президентского фонда деньги на приобретение машины скорой помощи для Ткуарчалской ЦРБ. Ранее сегодня, на совещании в администрации района, главврач районной больницы Лали Гаргулия обратилась к президенту с просьбой выделить дополнительную карету скорой помощи, так как автопарк больницы не обновлялся около четырех лет, и работают всего две машины.
Президенту показали хирургическое отделение, стоматологический кабинет, смотровую, кабинет УЗИ, биохимическую и клиническую лаборатории, кабинеты врачей различных направлений, палаты пациентов, санузлы, кардиологию, операционные залы и вспомогательный блок, где находятся прачечные и будет открыта столовая.
Министр экономики Кристина Озган заявила на совещании в администрации Ткуарчалского района, что строящаяся районная больница будет готова к сдаче к концу ноября после доставки необходимого оборудования. В этом году, по словам Озган, медучреждение может быть открыто.
Больница в городе Ткуарчал после ремонта - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
В Абхазии
Новая Ткуарчалская районная больница может быть открыта до конца года
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