https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/voz-prizvala-vaktsinirovat-70-protsentov-naseleniya-zemli-k-seredine-leta-1036969932.html

ВОЗ призвала вакцинировать 70 процентов населения Земли к середине лета

ВОЗ призвала вакцинировать 70 процентов населения Земли к середине лета

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал мировых лидеров отринуть политику, популизм и личные интересы, которые угрожают общему реагированию на... 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T19:40+0300

2021-12-29T19:40+0300

2021-12-29T19:40+0300

в мире

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вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал государства вакцинировать от COVID-19 70% населения Земли к 1 июля 2022 года. Об этом пишет РИА Новости. "В то время как 2021-й был тяжелым годом, я призываю всех пообещать на Новый год поддержать кампанию по вакцинации 70% населения к середине 2022 года. У нас осталось 185 дней до финишной прямой вакцинирования 70% населения к началу июля 2022. Часы запущены", - сказал Гебрейесус в ходе пресс-конференции в Женеве, посвященной второй годовщине выявления COVID-19.По информации организации, число больных COVID-19 в мире превысило 276 миллионов, умерли 5,3 миллиона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/bzhaniya-nazval-summu-potrachennuyu-na-borbu-s-koronavirusom-s-nachala-pandemii-1036966891.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, воз, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19