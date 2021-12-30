https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/ankvab-rasporyazhenie-prezidenta-ob-antikovidnykh-ogranicheniyakh-ostaetsya-v-sile-1036977686.html

Анкваб: распоряжение президента об антиковидных ограничениях остается в силе

Анкваб: распоряжение президента об антиковидных ограничениях остается в силе

СУХУМ, 30 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Действующее распоряжение президента об ограничительных мерах в связи с коронавирусной инфекцией остается в силе... 30.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-30T12:24+0300

2021-12-30T12:24+0300

2021-12-30T12:24+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

александр анкваб

абхазия

медицина

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СУХУМ, 30 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Действующее распоряжение президента об ограничительных мерах в связи с коронавирусной инфекцией остается в силе, сказал премьер-министр Александр Анкваб на заседании Координационного штаба. При этом он отметил, что если ситуация будет позволять, в начале следующего года будет рассматриваться вопрос о снятии ограничений в сфере культуры. Анкваб также выразил надежду на то, что каникулы в школах и детских садах будут способствовать изменению ситуацию с заболеванием COVID-19.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/bolee-15-tysyach-chelovek-vaktsinirovalos-v-abkhazii-ot-covid-19--1036976457.html

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александр анкваб, абхазия, медицина