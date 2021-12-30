https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/ankvab-rasporyazhenie-prezidenta-ob-antikovidnykh-ogranicheniyakh-ostaetsya-v-sile-1036977686.html
Анкваб: распоряжение президента об антиковидных ограничениях остается в силе
Анкваб: распоряжение президента об антиковидных ограничениях остается в силе
СУХУМ, 30 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Действующее распоряжение президента об ограничительных мерах в связи с коронавирусной инфекцией остается в силе... 30.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-30T12:24+0300
2021-12-30T12:24+0300
2021-12-30T12:24+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
александр анкваб
абхазия
медицина
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Действующее распоряжение президента об ограничительных мерах в связи с коронавирусной инфекцией остается в силе, сказал премьер-министр Александр Анкваб на заседании Координационного штаба. При этом он отметил, что если ситуация будет позволять, в начале следующего года будет рассматриваться вопрос о снятии ограничений в сфере культуры. Анкваб также выразил надежду на то, что каникулы в школах и детских садах будут способствовать изменению ситуацию с заболеванием COVID-19.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/bolee-15-tysyach-chelovek-vaktsinirovalos-v-abkhazii-ot-covid-19--1036976457.html
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александр анкваб, абхазия, медицина
Анкваб: распоряжение президента об антиковидных ограничениях остается в силе
СУХУМ, 30 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Действующее распоряжение президента об ограничительных мерах в связи с коронавирусной инфекцией остается в силе, сказал премьер-министр Александр Анкваб на заседании Координационного штаба.
При этом он отметил, что если ситуация будет позволять, в начале следующего года будет рассматриваться вопрос о снятии ограничений в сфере культуры.
Анкваб также выразил надежду на то, что каникулы в школах и детских садах будут способствовать изменению ситуацию с заболеванием COVID-19.