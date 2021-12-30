Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/ankvab-rasporyazhenie-prezidenta-ob-antikovidnykh-ogranicheniyakh-ostaetsya-v-sile-1036977686.html
Анкваб: распоряжение президента об антиковидных ограничениях остается в силе
Анкваб: распоряжение президента об антиковидных ограничениях остается в силе
СУХУМ, 30 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Действующее распоряжение президента об ограничительных мерах в связи с коронавирусной инфекцией остается в силе... 30.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-30T12:24+0300
2021-12-30T12:24+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
александр анкваб
абхазия
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036535023_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_25535c0803d5e0fcadf6a9154870794b.jpg
СУХУМ, 30 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Действующее распоряжение президента об ограничительных мерах в связи с коронавирусной инфекцией остается в силе, сказал премьер-министр Александр Анкваб на заседании Координационного штаба. При этом он отметил, что если ситуация будет позволять, в начале следующего года будет рассматриваться вопрос о снятии ограничений в сфере культуры. Анкваб также выразил надежду на то, что каникулы в школах и детских садах будут способствовать изменению ситуацию с заболеванием COVID-19.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/bolee-15-tysyach-chelovek-vaktsinirovalos-v-abkhazii-ot-covid-19--1036976457.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036535023_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1782820417662343174373fed0a9ea2f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
александр анкваб, абхазия, медицина

Анкваб: распоряжение президента об антиковидных ограничениях остается в силе

12:24 30.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Правительство Абхазии утвердило проект республиканского бюджета на 2022 год
Правительство Абхазии утвердило проект республиканского бюджета на 2022 год - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
СУХУМ, 30 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Действующее распоряжение президента об ограничительных мерах в связи с коронавирусной инфекцией остается в силе, сказал премьер-министр Александр Анкваб на заседании Координационного штаба.
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Более 15 тысяч человек вакцинировалось в Абхазии от COVID-19
11:40
При этом он отметил, что если ситуация будет позволять, в начале следующего года будет рассматриваться вопрос о снятии ограничений в сфере культуры.
Анкваб также выразил надежду на то, что каникулы в школах и детских садах будут способствовать изменению ситуацию с заболеванием COVID-19.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:24Анкваб: распоряжение президента об антиковидных ограничениях остается в силе
12:10Министр финансов Абхазии рассказал о расходах на борьбу с COVID-19
11:40Более 15 тысяч человек вакцинировалось в Абхазии от COVID-19
11:20Агрба о новогоднем турпотоке в Абхазию: спрос есть
10:50"Ковидные" итоги и мистические премьеры: РУСДРАМ подвел итоги 2021 года
10:15Минздрав России зарегистрировал препарат "КОВИД-глобулин"
09:45Назван процент смертности от омикрон-штамма
09:15Рицинский парк и Новоафонская пещера передадут Ткуарчалскому району по 10 млн.руб.
08:45Президент Абхазии отправил грузовик мандаринов детям-инвалидам и медикам Волгограда
ВчераДва пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
ВчераПолитика, инвестиции и энергетика: пресс-конференция Аслана Бжания
ВчераГлавные военно-политические события 2021 года для России и СНГ
ВчераВОЗ призвала вакцинировать 70 процентов населения Земли к середине лета
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на четверг 30 декабря
ВчераЦентральную районную больницу открыли в Ткуарчале
ВчераИзбран председатель ЦИК Абхазии
ВчераАслан Бжания рассказал, как отметит Новый год
ВчераПосредник: Читанава о сохранении экологии Абхазии
ВчераБжания прокомментировал митинг оппозиции в Сухуме
ВчераБжания назвал сумму, потраченную на борьбу с коронавирусом с начала пандемии