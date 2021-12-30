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Более 15 тысяч человек вакцинировалось в Абхазии от COVID-19

Более 15 тысяч человек вакцинировалось в Абхазии от COVID-19

Заседание Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции проходит в четверг 30 декабря. 30.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-30T11:40+0300

2021-12-30T11:40+0300

2021-12-30T11:48+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

медицина

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СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Всеми видами вакцины от коронавирусной инфекции привито 15133 человека в Абхазии, сказал глава Минздрава республики Эдуард Бутба на заседании Координационного штаба по защите населения от COVID-19. Бутба добавил, что десять тысяч человек получили доступ к личным кабинетам и имеют возможность пользоваться QR-кодом от вакцинации. Эпидситуация остается настораживающе тревожной, отметил министр. По его словам, за последнее время наблюдалось незначительное снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом. Тем не менее в восточных районах страны ситуация сложнее, сообщил глава Минздрава.Он сообщил, что медики готовятся к увеличению количества заболевших. Министр связывает это с проведением торжественных массовых мероприятий и несанкционированного митинга, прошедшего 21 декабря в Сухуме. Бутба подчеркнул, что медучреждения готовы к предстоящим праздникам, они обеспечены медикаментами и расходными материалами. Также при необходимости в главном ковидном госпитале в Гудауте будет открыто дополнительные отделение.По состоянию на 29 декабря общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 37784 человека. Зарегистрировано 557 летальных случаев. Выздоровели 30168 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/opublikovan-grafik-raboty-punktov-vaktsinatsii-v-novogodnie-prazdniki-v-abkhazii-1036894952.html

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