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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/bolee-15-tysyach-chelovek-vaktsinirovalos-v-abkhazii-ot-covid-19--1036976457.html
Более 15 тысяч человек вакцинировалось в Абхазии от COVID-19
Более 15 тысяч человек вакцинировалось в Абхазии от COVID-19
Заседание Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции проходит в четверг 30 декабря. 30.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-30T11:40+0300
2021-12-30T11:48+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
абхазия
медицина
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СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Всеми видами вакцины от коронавирусной инфекции привито 15133 человека в Абхазии, сказал глава Минздрава республики Эдуард Бутба на заседании Координационного штаба по защите населения от COVID-19. Бутба добавил, что десять тысяч человек получили доступ к личным кабинетам и имеют возможность пользоваться QR-кодом от вакцинации. Эпидситуация остается настораживающе тревожной, отметил министр. По его словам, за последнее время наблюдалось незначительное снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом. Тем не менее в восточных районах страны ситуация сложнее, сообщил глава Минздрава.Он сообщил, что медики готовятся к увеличению количества заболевших. Министр связывает это с проведением торжественных массовых мероприятий и несанкционированного митинга, прошедшего 21 декабря в Сухуме. Бутба подчеркнул, что медучреждения готовы к предстоящим праздникам, они обеспечены медикаментами и расходными материалами. Также при необходимости в главном ковидном госпитале в Гудауте будет открыто дополнительные отделение.По состоянию на 29 декабря общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 37784 человека. Зарегистрировано 557 летальных случаев. Выздоровели 30168 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/opublikovan-grafik-raboty-punktov-vaktsinatsii-v-novogodnie-prazdniki-v-abkhazii-1036894952.html
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абхазия, медицина

Более 15 тысяч человек вакцинировалось в Абхазии от COVID-19

11:40 30.12.2021 (обновлено: 11:48 30.12.2021)
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме
Открытие Республиканской женской консультации в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2021
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Заседание Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции проходит в четверг 30 декабря.
СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Всеми видами вакцины от коронавирусной инфекции привито 15133 человека в Абхазии, сказал глава Минздрава республики Эдуард Бутба на заседании Координационного штаба по защите населения от COVID-19.
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Бутба добавил, что десять тысяч человек получили доступ к личным кабинетам и имеют возможность пользоваться QR-кодом от вакцинации.
Эпидситуация остается настораживающе тревожной, отметил министр. По его словам, за последнее время наблюдалось незначительное снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом. Тем не менее в восточных районах страны ситуация сложнее, сообщил глава Минздрава.
Он сообщил, что медики готовятся к увеличению количества заболевших. Министр связывает это с проведением торжественных массовых мероприятий и несанкционированного митинга, прошедшего 21 декабря в Сухуме.
Бутба подчеркнул, что медучреждения готовы к предстоящим праздникам, они обеспечены медикаментами и расходными материалами. Также при необходимости в главном ковидном госпитале в Гудауте будет открыто дополнительные отделение.
По состоянию на 29 декабря общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 37784 человека. Зарегистрировано 557 летальных случаев. Выздоровели 30168 человек.
В Абхазии
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