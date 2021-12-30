https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/minzdrav-abkhazii-priobrel-ptsr-testy-v-2021-godu-na-47-millionov-rubley-1036979819.html

Минздрав Абхазии приобрел ПЦР-тесты в 2021 году на 47 миллионов рублей

Минздрав Абхазии приобрел ПЦР-тесты в 2021 году на 47 миллионов рублей

СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Для проведения ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию были приобретены тесты на 47,7 миллиона рублей, сказал... 30.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-30T13:55+0300

2021-12-30T13:55+0300

2021-12-30T14:36+0300

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СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Для проведения ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию были приобретены тесты на 47,7 миллиона рублей, сказал начальник Управления обеспечения лекарственным и медицинскими изделиями Минздрава Абхазии Ахра Аджба на заседании Координационного штаба по защите населения республики от COVID-19.Этого количества тестов будет достаточно на январь и февраль, проинформировал Аджба. За 2021 год на приобретение биопрепаратов было затрачено 54,5 миллиона рублей, препарата "Артлегии" купили 919 упаковок на 44 миллиона рублей, "Актемры" – 117 упаковок на сумму 7,6 миллиона рублей. Ахра Аджба рассказал, что ожидается поставка препарата "Артлегия" в республику."За этот год в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией, госпитали были обеспечены на сумму 238 миллионов рублей, это ЦРБ Гудаутского района на 122 миллиона, Инфекционная больница города Сухум на 50 миллионов, ЦРБ Гагрского района – 25 миллионов рублей, ЦРБ Ткуарчалского района на 5,3 миллиона, ЦРБ Очамчырского района – 14,8 миллиона и мобильный госпиталь Минобороны России – 19 миллионов рублей", – подчеркнул он.Помимо нагрузки, связанной с COVID-19, Минздрав республики оказывает помощь необходимыми лекарственными препаратами в рамках целевых программ, которые ежегодно утверждаются правительством.Для исследования биологических материалов по COVID-19 было выделено 7,5 миллиона рублей. Затраты по коронавирусной инфекции в Республиканской детской больнице составили 3,6 миллиона рублей, Психиатрической больницы – 7,5 миллиона, Противотуберкулезный диспансер – 11 миллионов рублей. На комплектующие для протезирования в Реабилитационный центр Гагры было выделено около 10 миллионов рублей в течение года. Всего в лечебные учреждения страны Минздрав выделил 147 миллионов рублей, сюда не входят ковид-госпитали.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/rossiya-pomozhet-abkhazii-v-priobretenii-preparatov-dlya-lecheniya-patsientov-s-covid-19--1036411479.html

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