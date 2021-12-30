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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
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Минздрав Абхазии приобрел ПЦР-тесты в 2021 году на 47 миллионов рублей
Минздрав Абхазии приобрел ПЦР-тесты в 2021 году на 47 миллионов рублей
СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Для проведения ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию были приобретены тесты на 47,7 миллиона рублей, сказал... 30.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-30T13:55+0300
2021-12-30T14:36+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Для проведения ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию были приобретены тесты на 47,7 миллиона рублей, сказал начальник Управления обеспечения лекарственным и медицинскими изделиями Минздрава Абхазии Ахра Аджба на заседании Координационного штаба по защите населения республики от COVID-19.Этого количества тестов будет достаточно на январь и февраль, проинформировал Аджба. За 2021 год на приобретение биопрепаратов было затрачено 54,5 миллиона рублей, препарата "Артлегии" купили 919 упаковок на 44 миллиона рублей, "Актемры" – 117 упаковок на сумму 7,6 миллиона рублей. Ахра Аджба рассказал, что ожидается поставка препарата "Артлегия" в республику."За этот год в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией, госпитали были обеспечены на сумму 238 миллионов рублей, это ЦРБ Гудаутского района на 122 миллиона, Инфекционная больница города Сухум на 50 миллионов, ЦРБ Гагрского района – 25 миллионов рублей, ЦРБ Ткуарчалского района на 5,3 миллиона, ЦРБ Очамчырского района – 14,8 миллиона и мобильный госпиталь Минобороны России – 19 миллионов рублей", – подчеркнул он.Помимо нагрузки, связанной с COVID-19, Минздрав республики оказывает помощь необходимыми лекарственными препаратами в рамках целевых программ, которые ежегодно утверждаются правительством.Для исследования биологических материалов по COVID-19 было выделено 7,5 миллиона рублей. Затраты по коронавирусной инфекции в Республиканской детской больнице составили 3,6 миллиона рублей, Психиатрической больницы – 7,5 миллиона, Противотуберкулезный диспансер – 11 миллионов рублей. На комплектующие для протезирования в Реабилитационный центр Гагры было выделено около 10 миллионов рублей в течение года. Всего в лечебные учреждения страны Минздрав выделил 147 миллионов рублей, сюда не входят ковид-госпитали.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/rossiya-pomozhet-abkhazii-v-priobretenii-preparatov-dlya-lecheniya-patsientov-s-covid-19--1036411479.html
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медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19

Минздрав Абхазии приобрел ПЦР-тесты в 2021 году на 47 миллионов рублей

13:55 30.12.2021 (обновлено: 14:36 30.12.2021)
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЛечение больных Covid-19 в краевой инфекционной больнице Ставрополя
Лечение больных Covid-19 в краевой инфекционной больнице Ставрополя - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Денис Абрамов
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СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Для проведения ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию были приобретены тесты на 47,7 миллиона рублей, сказал начальник Управления обеспечения лекарственным и медицинскими изделиями Минздрава Абхазии Ахра Аджба на заседании Координационного штаба по защите населения республики от COVID-19.

"Буквально три недели назад были переданы Республиканской СЭС тесты на 36 тысяч исследований и медицинские изделия для проведения лабораторной диагностики", – сообщил он.

Этого количества тестов будет достаточно на январь и февраль, проинформировал Аджба.
За 2021 год на приобретение биопрепаратов было затрачено 54,5 миллиона рублей, препарата "Артлегии" купили 919 упаковок на 44 миллиона рублей, "Актемры" – 117 упаковок на сумму 7,6 миллиона рублей. Ахра Аджба рассказал, что ожидается поставка препарата "Артлегия" в республику.
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"За этот год в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией, госпитали были обеспечены на сумму 238 миллионов рублей, это ЦРБ Гудаутского района на 122 миллиона, Инфекционная больница города Сухум на 50 миллионов, ЦРБ Гагрского района – 25 миллионов рублей, ЦРБ Ткуарчалского района на 5,3 миллиона, ЦРБ Очамчырского района – 14,8 миллиона и мобильный госпиталь Минобороны России – 19 миллионов рублей", – подчеркнул он.
Помимо нагрузки, связанной с COVID-19, Минздрав республики оказывает помощь необходимыми лекарственными препаратами в рамках целевых программ, которые ежегодно утверждаются правительством.

"Если брать Республиканскую больницу, то она на 75 миллионов была обеспечена, но хочу заметить, что из этой суммы 38 миллионов занимает целевая программа по гемодиализу. Как вы знаете, Республиканской больнице мы выделили блок для лабораторной диагностики ковид-пациентов", – отметил Аджба.

Для исследования биологических материалов по COVID-19 было выделено 7,5 миллиона рублей. Затраты по коронавирусной инфекции в Республиканской детской больнице составили 3,6 миллиона рублей, Психиатрической больницы – 7,5 миллиона, Противотуберкулезный диспансер – 11 миллионов рублей. На комплектующие для протезирования в Реабилитационный центр Гагры было выделено около 10 миллионов рублей в течение года. Всего в лечебные учреждения страны Минздрав выделил 147 миллионов рублей, сюда не входят ковид-госпитали.
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