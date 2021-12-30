https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/peregovory-rossii-s-ssha-po-garantiyam-bezopasnosti-proydut-10-yanvarya-1036978949.html

Переговоры России с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января

Переговоры России с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января

На 12 января назначены консультации россиян с НАТО, а на следующий день — встреча представителей Москвы и ОБСЕ. 30.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-30T13:25+0300

2021-12-30T13:25+0300

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СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Переговоры России с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве, альтернативы этой дате нет, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.Кроме того, СМИ сообщали, что на 12 января назначены консультации россиян с НАТО, а на следующий день — встреча представителей Москвы и ОБСЕ.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости Рябков, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/ekspert-ob-otnosheniyakh-rossii-i-nato-problemy-s-nimi-budut-vsegda-1036948280.html

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