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Переговоры России с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января
Переговоры России с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января
На 12 января назначены консультации россиян с НАТО, а на следующий день — встреча представителей Москвы и ОБСЕ. 30.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Переговоры России с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве, альтернативы этой дате нет, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.Кроме того, СМИ сообщали, что на 12 января назначены консультации россиян с НАТО, а на следующий день — встреча представителей Москвы и ОБСЕ.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости Рябков, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/ekspert-ob-otnosheniyakh-rossii-i-nato-problemy-s-nimi-budut-vsegda-1036948280.html
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политика, в мире, россия, нато, сша

Переговоры России с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января

13:25 30.12.2021
© AFP 2021 / Mladen ANTONOVФлаги США и России
Флаги США и России - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2021
© AFP 2021 / Mladen ANTONOV
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На 12 января назначены консультации россиян с НАТО, а на следующий день — встреча представителей Москвы и ОБСЕ.
СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Переговоры России с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве, альтернативы этой дате нет, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
"Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман", — уточнила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Кроме того, СМИ сообщали, что на 12 января назначены консультации россиян с НАТО, а на следующий день — встреча представителей Москвы и ОБСЕ.
Эксперт об отношениях России и НАТО: проблемы с ними будут всегда - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2021
Радио
Эксперт об отношениях России и НАТО: проблемы с ними будут всегда
28 декабря, 17:28
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости Рябков, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
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