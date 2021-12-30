https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/prazdnichnyy-feyerverk-organizuyut-v-sukhume-v-novogodnyuyu-noch-1036983362.html
Праздничный фейерверк организуют в Сухуме в новогоднюю ночь
Праздничный фейерверк организуют в Сухуме в новогоднюю ночь
Пятница, 31 декабря, в Абхазии официально объявлена дополнительным выходным днем. 30.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-30T16:51+0300
2021-12-30T16:51+0300
2021-12-30T16:51+0300
в абхазии
общество
сухум
новый год в абхазии
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Праздничный фейерверк в честь наступления Нового года организуют в Сухуме в 01:00 1 января. Об этом сообщает сайт Администрации столицы.В новогоднюю ночь городской общественный транспорт для жителей и гостей столицы будет бесплатным и будет ходить до поздней ночи. В Абхазии 31 декабря официально объявлено дополнительным выходным днем.В январе 2022 года нерабочими днями будут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 и 16 числа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/bez-prazdnika-ne-ostavim-kak-v-abkhazii-gotovyatsya-vstretit-novyy-god-1036827635.html
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общество, сухум, новый год в абхазии
Праздничный фейерверк организуют в Сухуме в новогоднюю ночь
Пятница, 31 декабря, в Абхазии официально объявлена дополнительным выходным днем.
СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Праздничный фейерверк в честь наступления Нового года организуют в Сухуме в 01:00 1 января. Об этом сообщает сайт Администрации столицы.
Фейерверк будет запущен с площади Свободы и виден во всех уголках города.
В новогоднюю ночь городской общественный транспорт для жителей и гостей столицы будет бесплатным и будет ходить до поздней ночи.
В Абхазии 31 декабря официально объявлено дополнительным выходным днем.
В январе 2022 года нерабочими днями будут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 и 16 числа.