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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет под влиянием малоградиентного барического поля повышенного давления и теплых, масс воздуха с юга. 30.12.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 30 дек – Sputnik. В пятницу, 31 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – в норме, будет медленно расти.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +9…+14°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 декабря

16:20 30.12.2021 (обновлено: 16:24 30.12.2021)
CC0 / / Прогноз погоды по Абхазии
Прогноз погоды по Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2021
CC0 / /
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Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет под влиянием малоградиентного барического поля повышенного давления и теплых, масс воздуха с юга.
СУХУМ, 30 дек – Sputnik. В пятницу, 31 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – в норме, будет медленно расти.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +9…+14°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
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