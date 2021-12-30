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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет под влиянием малоградиентного барического поля повышенного давления и теплых, масс воздуха с юга. 30.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-30T16:20+0300
2021-12-30T16:20+0300
2021-12-30T16:24+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 30 дек – Sputnik. В пятницу, 31 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – в норме, будет медленно расти.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +9…+14°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 декабря
16:20 30.12.2021 (обновлено: 16:24 30.12.2021)
Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет под влиянием малоградиентного барического поля повышенного давления и теплых, масс воздуха с юга.
СУХУМ, 30 дек – Sputnik. В пятницу, 31 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – в норме, будет медленно расти.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +9…+14°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.