https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-31-dekabrya-1036983038.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 декабря

Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет под влиянием малоградиентного барического поля повышенного давления и теплых, масс воздуха с юга. 30.12.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 30 дек – Sputnik. В пятницу, 31 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – в норме, будет медленно расти.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +9…+14°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии