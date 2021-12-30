https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/ritsinskiy-park-i-novoafonskaya-peschera-peredadut-tkuarchalskomu-rayonu-po-10-mlnrub-1036973001.html
Рицинский парк и Новоафонская пещера передадут Ткуарчалскому району по 10 млн.руб.
Рицинский парк и Новоафонская пещера передадут Ткуарчалскому району по 10 млн.руб.
В администрации Ткуарчалского района прошла встреча с представителями Рицинского парка и Новоафонской пещеры. 30.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-30T09:15+0300
2021-12-30T09:15+0300
2021-12-30T10:27+0300
в абхазии
экономика
александр анкваб
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
ткуарчальский район
новоафонская пещера
новый афон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101329/02/1013290254_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_8d4f9edd64a42dbd697402bc8f465534.jpg
СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Рицинский парк и Новоафонская пещера передадут Ткуарчалскому району по 10 млн.руб., пишет агентство "Апнсыпресс". В среду, 29 декабря, в администрации Ткуарчалского района прошла встреча премьер-министра Александра Анкваб, вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, представителей Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры с главой администрации Исидором Дочия. Ранее на встрече с президентом Асланом Бжания глава Нового Афона Темур Отырба рассказал, что Новоафонскую пещеру с 1 января 2021 года по 10 декабря посетило 427 тысяч человек, что составило 213 млн. руб.На совещании в Кабмине генеральный директор РРНП Адамур Багателиа сообщил, что доходы Рицинского реликтового национального парка в 2021 году составили в общей сумме 249 миллионов 798 тыс. руб.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/s-perevypolneniem-minfin-abkhazii-podvel-predvaritelnye-itogi-2021-goda-1036901635.html
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
ткуарчальский район
новый афон
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101329/02/1013290254_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_063bb5ea82b48bb71a23231171135e78.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, александр анкваб, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), ткуарчальский район, новоафонская пещера, новый афон
Рицинский парк и Новоафонская пещера передадут Ткуарчалскому району по 10 млн.руб.
09:15 30.12.2021 (обновлено: 10:27 30.12.2021)
В администрации Ткуарчалского района прошла встреча с представителями Рицинского парка и Новоафонской пещеры.
СУХУМ, 30 дек – Sputnik.
Рицинский парк и Новоафонская пещера передадут Ткуарчалскому району по 10 млн.руб., пишет агентство
"Апнсыпресс".
В среду, 29 декабря, в администрации Ткуарчалского района прошла встреча премьер-министра Александра Анкваб, вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, представителей Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры с главой администрации Исидором Дочия.
Ранее на встрече с президентом Асланом Бжания глава Нового Афона Темур Отырба рассказал, что Новоафонскую пещеру с 1 января 2021 года по 10 декабря посетило 427 тысяч человек, что составило 213 млн. руб.
На совещании в Кабмине генеральный директор РРНП Адамур Багателиа сообщил, что доходы Рицинского реликтового национального парка в 2021 году составили в общей сумме 249 миллионов 798 тыс. руб.