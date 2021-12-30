https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/ritsinskiy-park-i-novoafonskaya-peschera-peredadut-tkuarchalskomu-rayonu-po-10-mlnrub-1036973001.html

Рицинский парк и Новоафонская пещера передадут Ткуарчалскому району по 10 млн.руб.

Рицинский парк и Новоафонская пещера передадут Ткуарчалскому району по 10 млн.руб.

В администрации Ткуарчалского района прошла встреча с представителями Рицинского парка и Новоафонской пещеры. 30.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-30T09:15+0300

2021-12-30T09:15+0300

2021-12-30T10:27+0300

в абхазии

экономика

александр анкваб

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

ткуарчальский район

новоафонская пещера

новый афон

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СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Рицинский парк и Новоафонская пещера передадут Ткуарчалскому району по 10 млн.руб., пишет агентство "Апнсыпресс". В среду, 29 декабря, в администрации Ткуарчалского района прошла встреча премьер-министра Александра Анкваб, вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, представителей Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры с главой администрации Исидором Дочия. Ранее на встрече с президентом Асланом Бжания глава Нового Афона Темур Отырба рассказал, что Новоафонскую пещеру с 1 января 2021 года по 10 декабря посетило 427 тысяч человек, что составило 213 млн. руб.На совещании в Кабмине генеральный директор РРНП Адамур Багателиа сообщил, что доходы Рицинского реликтового национального парка в 2021 году составили в общей сумме 249 миллионов 798 тыс. руб.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/s-perevypolneniem-minfin-abkhazii-podvel-predvaritelnye-itogi-2021-goda-1036901635.html

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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экономика, александр анкваб, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), ткуарчальский район, новоафонская пещера, новый афон