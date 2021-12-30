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Стал известен график работы таможенного поста "Адлер" в новогодние каникулы
Стал известен график работы таможенного поста "Адлер" в новогодние каникулы
Южное таможенное управление опубликовало график работы таможенных постов в регионе своей деятельности в период новогодних праздников. 30.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-30T17:55+0300
2021-12-30T17:55+0300
2021-12-30T17:55+0300
в абхазии
государственная граница
таможня
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Таможенный пост МАПП "Адлер" будет работать круглосуточно в период новогодних праздников с 31 декабря по 9 января, сообщается на сайте Южного таможенного управления.С 1 октября 2020 года Сочинская таможня была реорганизована путем присоединения к Краснодарской таможне. Решение было принято в целях совершенствования структуры и повышения эффективности таможенных органов, расположенных в Южном федеральном округе.Четыре таможенных поста Сочинской таможни: Сочинский центральный, Аэропорт Сочи, ЖДПП "Адлер" и МАПП "Адлер" переподчинены Краснодарской таможне без изменения их местонахождения и региона деятельности.При этом административные функции, связанные с совершением таможенных операций и проведением таможенного контроля, перейдут в ведение Краснодарской таможни.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/tamozhenniki-abkhazii-i-rossii-obsudili-poryadok-peremescheniya-avtomobiley-cherez-granitsu-1036745255.html
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государственная граница, таможня
Стал известен график работы таможенного поста "Адлер" в новогодние каникулы
Южное таможенное управление опубликовало график работы таможенных постов в регионе своей деятельности в период новогодних праздников.
СУХУМ, 30 дек - Sputnik.
Таможенный пост МАПП "Адлер" будет работать круглосуточно в период новогодних праздников с 31 декабря по 9 января, сообщается на сайте
Южного таможенного управления.
С 1 октября 2020 года Сочинская таможня была реорганизована путем присоединения к Краснодарской таможне. Решение было принято в целях совершенствования структуры и повышения эффективности таможенных органов, расположенных в Южном федеральном округе.
Четыре таможенных поста Сочинской таможни: Сочинский центральный, Аэропорт Сочи, ЖДПП "Адлер" и МАПП "Адлер" переподчинены Краснодарской таможне без изменения их местонахождения и региона деятельности.
При этом административные функции, связанные с совершением таможенных операций и проведением таможенного контроля, перейдут в ведение Краснодарской таможни.