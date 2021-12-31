https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/lavrov-rossiya-primet-mery-esli-ssha-ne-otvetyat-na-ideyu-o-garantiyakh-bezopasnosti-1036990239.html

Лавров: Россия примет меры, если США не ответят на идею о гарантиях безопасности

Лавров: Россия примет меры, если США не ответят на идею о гарантиях безопасности

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Россия примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не откликнутся на предложения Москвы, об этом в интервью... 31.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Россия примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не откликнутся на предложения Москвы, об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.Лавров пообещал, что МИД не даст "замотать инициативы в бесконечных дискуссиях".По словам дипломата, России чрезвычайно важно, чтобы в переговорах участвовали американские военные. Лавров подчеркнул, что предложения направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности и допустил, что на ее базе возможны новые соглашения по контролю над вооружениями.При этом, Лавров заметил, что они не будут похожи на "давно устаревший" договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), даже в адаптированной версии.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности на континенте, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.Переговоры будут проходить по трем основным направлениям — в Женеве (Россия — США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО). Первый раунд запланирован на 10 января в Швейцарии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/vazhnoe-deystvo-v-kremle-raskryli-soderzhanie-razgovora-putina-s-baydenom-1036989133.html

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