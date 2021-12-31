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Лавров: Россия примет меры, если США не ответят на идею о гарантиях безопасности
Лавров: Россия примет меры, если США не ответят на идею о гарантиях безопасности
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Россия примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не откликнутся на предложения Москвы, об этом в интервью... 31.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Россия примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не откликнутся на предложения Москвы, об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.Лавров пообещал, что МИД не даст "замотать инициативы в бесконечных дискуссиях".По словам дипломата, России чрезвычайно важно, чтобы в переговорах участвовали американские военные. Лавров подчеркнул, что предложения направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности и допустил, что на ее базе возможны новые соглашения по контролю над вооружениями.При этом, Лавров заметил, что они не будут похожи на "давно устаревший" договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), даже в адаптированной версии.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности на континенте, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.Переговоры будут проходить по трем основным направлениям — в Женеве (Россия — США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО). Первый раунд запланирован на 10 января в Швейцарии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/vazhnoe-deystvo-v-kremle-raskryli-soderzhanie-razgovora-putina-s-baydenom-1036989133.html
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новости, россия, сша

Лавров: Россия примет меры, если США не ответят на идею о гарантиях безопасности

11:00 31.12.2021 (обновлено: 11:03 31.12.2021)
© Foto / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм - Sputnik Абхазия, 1920, 31.12.2021
© Foto / Пресс-служба МИД РФ
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Россия примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не откликнутся на предложения Москвы, об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров пообещал, что МИД не даст "замотать инициативы в бесконечных дискуссиях".
По словам дипломата, России чрезвычайно важно, чтобы в переговорах участвовали американские военные. Лавров подчеркнул, что предложения направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности и допустил, что на ее базе возможны новые соглашения по контролю над вооружениями.
При этом, Лавров заметил, что они не будут похожи на "давно устаревший" договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), даже в адаптированной версии.
Троицкая башня Московского Кремля. - Sputnik Абхазия, 1920, 31.12.2021
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Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности на континенте, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.
Переговоры будут проходить по трем основным направлениям — в Женеве (Россия — США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО). Первый раунд запланирован на 10 января в Швейцарии.
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