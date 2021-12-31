https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/vazhnoe-deystvo-v-kremle-raskryli-soderzhanie-razgovora-putina-s-baydenom-1036989133.html

"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом

"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом

Телефонный разговор президентов России и США состоялись поздно вечером в четверг по московскому времени и продлился 50 минут. 31.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-31T08:45+0300

2021-12-31T08:45+0300

2021-12-31T08:49+0300

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Каковы главные итоги переговоров лидеров двух мировых держав, прошедших за сутки до Нового года, и читайте в материале РИА Новости.Телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена носил конкретный и содержательный характер, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.Ушаков отметил, что со стороны США было продемонстрировано желание понять логику и суть российских озабоченностей, которые были изложены в переданных Москвой документах.Путин и Байден, по его словам, хорошо подготовились к разговору и условились продолжить диалог после Нового года. Ушаков подчеркнул, что "это не был чисто предновогодний разговор, святочные посиделки". "Ровно за сутки до Нового года имело место по-настоящему важное политическое действо", — отметил он.Крупная ошибкаБайден в разговоре с Путиным упомянул о возможных "масштабных санкциях", тот в ответ предупредил, что это было бы крупной ошибкой, которая может привести к полному разрыву отношений, рассказал Ушаков.Российский лидер, по словам его помощника, добавил, что такие санкции приведут к самым серьезным последствиям, и Москва надеется, что этого не будет.Путин также сообщил Байдену, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности. "Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации достаточно сложной будем вести себя так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ", - сказал Ушаков. Он отметил, что Путин пытался всячески донести эту ключевую мысль до американского президента."Гарантированная безопасность России"Российский лидер также подробно изложил основные принципы, заложенные в переданных США и НАТО документах по гарантиям стратегической безопасности, сообщил Ушаков.При этом он подчеркнул, что Москва готова учитывать "какие-то соображения американской стороны" и других западных государств. "Но нам главное не компромисс, а нам главное обеспечить себе гарантии безопасности, в которых мы остро нуждаемся. Вот смысл нашей позиции. Мы этого будем добиваться", - добавил он.Как будут проходить переговоры в ЖеневеПереговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем трекам — в Женеве (Россия-США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО), рассказал Ушаков."Путин сказал, что мы придаем очень важное значение переговорам, но они не должны перерасти в болтовню. Мы ждем не сам договорный процесс, а конкретные результаты", - отметил он.Говоря о том, ставила ли Москва какие-то сроки Вашингтону, Ушаков сказал: "Посмотрим, как пойдут переговоры - день-два, три раунда. Дальше будем делать выводы".Процесс женевских переговоров России и США пройдет под личным контролем и наблюдением Путина и Байдена. "На этот счет условились поддерживать телефонный контакт как сами президенты, так и они поручат поддерживать контакты соответствующим помощникам двух администраций", - добавил помощник президента.Успех переговоров по гарантиям безопасности приведет к нормализации двусторонних отношений России и США, выразил уверенность Ушаков.Комментарий Белого домаРазговор Байдена Путина был серьезным и субстантивным, сам контакт был уместным в связи с готовящимися в начале января дипломатическими переговорами, заявил высокопоставленный представитель администрации США.Американский лидер, как заявили в Белом доме, обсудил с российским коллегой необходимость деэскалации на Украине и действия Штатов в случае ухудшения ситуации. Байден призвал Путина снизить напряженность, заявив, что значимый прогресс на предстоящих переговорах возможен только в атмосфере деэскалации.При этом Байден пригрозил, что США вместе с союзниками и партнерами дадут "решительный ответ" в случае "вторжения" России на Украину. В таком случае Вашингтон, по словам представителя Белого дома, будет прикладывать усилия для укрепления сил НАТО и предоставлять дополнительную помощь Киеву.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ Украины. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает и никого это не должно волновать.

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