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Мэр Сухума поздравил жителей столицы с Новым годом
Мэр Сухума поздравил жителей столицы с Новым годом
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба поздравил горожан с Новым годом. 31.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба поздравил горожан с Новым годом. "Дорогие жители Сухума! Мы провожаем еще один непростой год. Он выдался сложным, как в отношении пандемии коронавируса, так и стихийных бедствий, обрушившихся на столицу летом этого года", - говорится в поздравлении, размещенном на сайте столичной мэрии. Эшба отметил, что администрация города постаралась в краткие сроки свести к минимуму последствия непогоды. Он поблагодарил сухумчан, которые помогали в ликвидации последствий стихий, проявляя терпение и уважение друг к другу. "Несмотря на сложную ситуацию, в этом году мы старались для вас создать атмосферу праздника на день нашего древнего города. Отметить 2505-летие к нам приехали наши друзья из городов-побратимов", - напомнил мэр.Он подчеркнул, что городские власти озабочены проблемами, которые не новы для Сухума – это и перебои с водоснабжением, и отключение электричества, и заверил, что для их устранения делается все, на что хватает сил. Градоначальник пожелал жителям Сухума достижений и радостных событий, здоровья, мира и спокойствия в семьях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/fleshbeki-2021-go-samye-yarkie-sobytiya-ukhodyaschego-goda-po-versii-sputnik-1036948669.html
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новости, новый год, беслан эшба, сухум

Мэр Сухума поздравил жителей столицы с Новым годом

19:50 31.12.2021
© Foto / официальный сайт администрации города Сухум Беслан Эшба
Беслан Эшба - Sputnik Абхазия, 1920, 31.12.2021
© Foto / официальный сайт администрации города Сухум
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба поздравил горожан с Новым годом.
"Дорогие жители Сухума! Мы провожаем еще один непростой год. Он выдался сложным, как в отношении пандемии коронавируса, так и стихийных бедствий, обрушившихся на столицу летом этого года", - говорится в поздравлении, размещенном на сайте столичной мэрии.
Эшба отметил, что администрация города постаралась в краткие сроки свести к минимуму последствия непогоды. Он поблагодарил сухумчан, которые помогали в ликвидации последствий стихий, проявляя терпение и уважение друг к другу.
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"Несмотря на сложную ситуацию, в этом году мы старались для вас создать атмосферу праздника на день нашего древнего города. Отметить 2505-летие к нам приехали наши друзья из городов-побратимов", - напомнил мэр.
Он подчеркнул, что городские власти озабочены проблемами, которые не новы для Сухума – это и перебои с водоснабжением, и отключение электричества, и заверил, что для их устранения делается все, на что хватает сил.
В поздравительном обращении Эшба рассказал и о том, что скоро завершатся работы по Инвестпрограмме на трех улицах Сухума, и выразил надежду, что позитивные изменения будут продолжены и в 2022 году.
Градоначальник пожелал жителям Сухума достижений и радостных событий, здоровья, мира и спокойствия в семьях.
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