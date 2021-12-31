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Метеорологи рассказали о погоде в Абхазии на первую неделю января

Метеорологи рассказали о погоде в Абхазии на первую неделю января

Территория Абхазии в начале нового года окажется в зоне влияния южной периферии антициклона и атмосферных фронтов высотного Североатлантического циклона с... 31.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-31T16:20+0300

2021-12-31T16:20+0300

2021-12-31T16:20+0300

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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. В течение первой декады января погода Черноморского побережья Абхазии будет неустойчива, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, дождь со снегом, к концу декады местами возможен снег. Температура воздуха ночью понизится до -2°С.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер умеренный, 2- 7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +0°С до +5°С, днем от +6М до +11°С.Температура морской воды опустится до 10°С.Волнение на море умеренное и значительное, 2- 5 баллов.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии