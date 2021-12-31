Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/meteorologi-rasskazali-o-pogode-v-abkhazii-na-pervuyu-nedelyu-yanvarya-1036993340.html
Метеорологи рассказали о погоде в Абхазии на первую неделю января
Метеорологи рассказали о погоде в Абхазии на первую неделю января
Территория Абхазии в начале нового года окажется в зоне влияния южной периферии антициклона и атмосферных фронтов высотного Североатлантического циклона с... 31.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-31T16:20+0300
2021-12-31T16:20+0300
в абхазии
новости
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/09/1031804519_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8f69e4135d9f978ff496de1816a8b367.jpg
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. В течение первой декады января погода Черноморского побережья Абхазии будет неустойчива, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, дождь со снегом, к концу декады местами возможен снег. Температура воздуха ночью понизится до -2°С.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер умеренный, 2- 7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +0°С до +5°С, днем от +6М до +11°С.Температура морской воды опустится до 10°С.Волнение на море умеренное и значительное, 2- 5 баллов.Относительная влажность воздуха 70-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/09/1031804519_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_46d943158cad1a84a3cd4453d51c2c6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, погода в абхазии

Метеорологи рассказали о погоде в Абхазии на первую неделю января

16:20 31.12.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукЛюди прогуливающиеся по набережной Сухума
Люди прогуливающиеся по набережной Сухума - Sputnik Абхазия, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Территория Абхазии в начале нового года окажется в зоне влияния южной периферии антициклона и атмосферных фронтов высотного Североатлантического циклона с арктическими массами воздуха.
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. В течение первой декады января погода Черноморского побережья Абхазии будет неустойчива, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, дождь со снегом, к концу декады местами возможен снег. Температура воздуха ночью понизится до -2°С.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер умеренный, 2- 7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +0°С до +5°С, днем от +6М до +11°С.
Температура морской воды опустится до 10°С.
Волнение на море умеренное и значительное, 2- 5 баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:50Мэр Сухума поздравил жителей столицы с Новым годом
19:22Дополнительное время: итоги спортивного года с Джано Цурцумия
18:44Путин поручил провести Год культурного наследия народов России в 2022 году
18:152022 год: истории, в которых Россия поставит точку
17:45"Флешбэки" 2021-го: самые яркие события уходящего года по версии Sputnik
17:21Чанба рассказала, как обхитрить мозг и не переесть за новогодним столом
16:41Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
16:20Метеорологи рассказали о погоде в Абхазии на первую неделю января
15:37В Сочи приехал сказочный поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга
14:48Не шампанское, а игристое: абхазский напиток на Новый год
14:22Кондитер Агумава: сладости могут и должны быть полезными
13:23В ожидании волшебства: новогоднее настроение в Абхазии
13:10Первая леди Абхазии поздравила учеников Очамчырских школ с Новым годом
12:30Энергокризис, протесты и продолжение эпидемии: что произошло в 2021 году
11:35"В чем сила, брат?": поиск ответа на непростой вопрос сына
11:00Лавров: Россия примет меры, если США не ответят на идею о гарантиях безопасности
10:22Модельер-дизайнер: год Тигра не этично встречать в коже и анималистических принтах
09:55Опасности "геополитизации" и поиск системных решений: главные итоги 2021 года
09:21До 700 купонов выделили сухумским детям на питание в фудкортах у главной елки
08:45"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом