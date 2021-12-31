https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/ne-shampanskoe-a-igristoe-abkhazskiy-napitok-na-novyy-god-1036985298.html

Не шампанское, а игристое: абхазский напиток на Новый год

Не шампанское, а игристое: абхазский напиток на Новый год

Шампанскими вина - по сути игристые вина, но так могут называться только те напитки, которые изготовлены из винограда, выращенного во французской провинции... 31.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-31T14:48+0300

2021-12-31T14:48+0300

2021-12-31T14:59+0300

в абхазии

алкоголь

вино

новый год в абхазии

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Шампанское - неотъемлемый атрибут Нового года во многих странах мира. И Абхазия - не исключение.О том, как в республике изготавливают главный новогодний напиток, какие особенности приготовления, и почему в Абхазии игристое сместило шампанское, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikГлавный новогодний напиток в Абхазии не шампанское, а абхазское игристое."Шампанские вина - по сути игристые вина. Просто Шампанским могут называться вина, изготовленные из винограда, выращенного в провинции Шампань", - поясняет начальник цеха по производству игристых вин завода "Вина и воды Абхазии" Диана Аршба.Производство игристых вин наладили 10 лет назад. Сегодня представлено красное полусладкое, розовое полусладкое, белое полусладкое и брют, то есть белое сухое.В Абхазии игристые вина готовят резервуарным способом. Таким же методом производилось Советское шампанское. Процесс занимает 30-45 дней.Игристое вино - продукт в вторичного брожения. В производство берется готовое сухое вино, в которое добавляются специальная дрожжевая разводка, экспедиционный ликер и отправляется на вторичное брожение в специальный резервуар - акратофоры."Брожение идет обычно 25-30 дней, затем быстрое охлаждение до -4 ° C. При такой температуре углекислый газ, который образовался при брожении и находился над вином, растворяется в вине. Чем дольше вино выдерживается на холоде, тем лучше игра вина", - отмечает Диана Аршба.Затем вино фильтруется. При необходимости добавляют ликер для того, чтобы довести напиток до нужной кондиции. Готовое игристое разливают по бутылкам.На абхазском застолье принято употреблять немало алкоголя, однако, в случае с шампанским, как отметил в одном из интервью Sputnik винодел Валерий Авидзба, следует дозировать количество и не стоит употреблять более трех бокалов игристого напитка, так как большое количество газов может быть вредным для организма.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201002/Vinogradarstvo-i-vinodelie-v-Sputnik-rasskazali-o-traditsionnom-zanyatii-abkhazov-1031043808.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/vinnoe-delo-kak-sobirayut-vinograd-v-sele-gumista--1035875739.html

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алкоголь, вино, новый год в абхазии