https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/ne-shampanskoe-a-igristoe-abkhazskiy-napitok-na-novyy-god-1036985298.html
Не шампанское, а игристое: абхазский напиток на Новый год
Не шампанское, а игристое: абхазский напиток на Новый год
Шампанскими вина - по сути игристые вина, но так могут называться только те напитки, которые изготовлены из винограда, выращенного во французской провинции... 31.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-31T14:48+0300
2021-12-31T14:48+0300
2021-12-31T14:59+0300
в абхазии
алкоголь
вино
новый год в абхазии
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Шампанское - неотъемлемый атрибут Нового года во многих странах мира. И Абхазия - не исключение.О том, как в республике изготавливают главный новогодний напиток, какие особенности приготовления, и почему в Абхазии игристое сместило шампанское, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikГлавный новогодний напиток в Абхазии не шампанское, а абхазское игристое."Шампанские вина - по сути игристые вина. Просто Шампанским могут называться вина, изготовленные из винограда, выращенного в провинции Шампань", - поясняет начальник цеха по производству игристых вин завода "Вина и воды Абхазии" Диана Аршба.Производство игристых вин наладили 10 лет назад. Сегодня представлено красное полусладкое, розовое полусладкое, белое полусладкое и брют, то есть белое сухое.В Абхазии игристые вина готовят резервуарным способом. Таким же методом производилось Советское шампанское. Процесс занимает 30-45 дней.Игристое вино - продукт в вторичного брожения. В производство берется готовое сухое вино, в которое добавляются специальная дрожжевая разводка, экспедиционный ликер и отправляется на вторичное брожение в специальный резервуар - акратофоры."Брожение идет обычно 25-30 дней, затем быстрое охлаждение до -4 ° C. При такой температуре углекислый газ, который образовался при брожении и находился над вином, растворяется в вине. Чем дольше вино выдерживается на холоде, тем лучше игра вина", - отмечает Диана Аршба.Затем вино фильтруется. При необходимости добавляют ликер для того, чтобы довести напиток до нужной кондиции. Готовое игристое разливают по бутылкам.На абхазском застолье принято употреблять немало алкоголя, однако, в случае с шампанским, как отметил в одном из интервью Sputnik винодел Валерий Авидзба, следует дозировать количество и не стоит употреблять более трех бокалов игристого напитка, так как большое количество газов может быть вредным для организма.
https://sputnik-abkhazia.ru/20201002/Vinogradarstvo-i-vinodelie-v-Sputnik-rasskazali-o-traditsionnom-zanyatii-abkhazov-1031043808.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/vinnoe-delo-kak-sobirayut-vinograd-v-sele-gumista--1035875739.html
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алкоголь, вино, новый год в абхазии
Не шампанское, а игристое: абхазский напиток на Новый год
14:48 31.12.2021 (обновлено: 14:59 31.12.2021)
Шампанскими вина - по сути игристые вина, но так могут называться только те напитки, которые изготовлены из винограда, выращенного во французской провинции Шампань.
Шампанское - неотъемлемый атрибут Нового года во многих странах мира. И Абхазия - не исключение.
О том, как в республике изготавливают главный новогодний напиток, какие особенности приготовления, и почему в Абхазии игристое сместило шампанское, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Главный новогодний напиток в Абхазии не шампанское, а абхазское игристое.
"Шампанские вина - по сути игристые вина. Просто Шампанским могут называться вина, изготовленные из винограда, выращенного в провинции Шампань", - поясняет начальник цеха по производству игристых вин завода "Вина и воды Абхазии" Диана Аршба.
Производство игристых вин наладили 10 лет назад. Сегодня представлено красное полусладкое, розовое полусладкое, белое полусладкое и брют, то есть белое сухое.
В Абхазии игристые вина готовят резервуарным способом. Таким же методом производилось Советское шампанское. Процесс занимает 30-45 дней.
Игристое вино - продукт в вторичного брожения. В производство берется готовое сухое вино, в которое добавляются специальная дрожжевая разводка, экспедиционный ликер и отправляется на вторичное брожение в специальный резервуар - акратофоры.
"Брожение идет обычно 25-30 дней, затем быстрое охлаждение до -4 ° C. При такой температуре углекислый газ, который образовался при брожении и находился над вином, растворяется в вине. Чем дольше вино выдерживается на холоде, тем лучше игра вина", - отмечает Диана Аршба.
Затем вино фильтруется. При необходимости добавляют ликер для того, чтобы довести напиток до нужной кондиции. Готовое игристое разливают по бутылкам.
"В нашем цехе есть все необходимое оборудование для качественного производства и розлива игристого вина. Вся продукция на всех этапах производства контролируется лабораторией. Так что мы гарантируем отличное качество и безопасность продукта", - добавляет Аршба.
На абхазском застолье принято употреблять немало алкоголя, однако, в случае с шампанским, как отметил в одном из интервью Sputnik винодел Валерий Авидзба, следует дозировать количество и не стоит употреблять более трех бокалов игристого напитка, так как большое количество газов может быть вредным для организма.