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Первая леди Абхазии поздравила учеников Очамчырских школ с Новым годом
Первая леди Абхазии поздравила учеников Очамчырских школ с Новым годом
Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба вручила подарки школьникам в селах Атара и Аракич Очамчырского района. 31.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-31T13:10+0300
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба поздравила учеников Атарской и Аракичской школ с наступающим Новым годом, передает Абхазское телевидение.Как уточняется в репортаже, супругу президента республики Аслана Бжания встретили руководство Очамчырского района, жители села, дирекция и ученики школы.Учащиеся подготовили для первой леди стихотворения и теплые пожелания добра, здоровья и благополучия в грядущем году.Первая леди не осталась в долгу перед детьми и отблагодарила их за старания подарками. Она также поздравила их с наступающим Новым годом и пожелала успехов в учебе.Как подчеркнула директор Атарской школы Светлана Бутба, этот день стал историческим для общеобразовательного учреждения, так как его впервые посетила первая леди страны.Ученики и педагоги школы села Аракич вышли на встречу первой леди на улицу. Они вручили ей букет цветов и рассказали стихотворения. Директор школы Гегануш Кансузян не стала скрывать своего волнения и радости по поводу такого значимого для них события.Глава Очамчырского района Беслан Бигвава пожелал школьникам счастливого детства, мирного неба над головой и поздравил с наступающим праздником. Он также поблагодарил Аэлиту Ахиба за внимание.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/pochti-700-kuponov-vydelili-detyam-na-pitanie-v-zone-fudkorta-u-glavnoy-elki-v-sukhume-1036989590.html
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новости, новый год, очамчырский район
Первая леди Абхазии поздравила учеников Очамчырских школ с Новым годом
Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба вручила подарки школьникам в селах Атара и Аракич Очамчырского района.
СУХУМ, 31 дек - Sputnik.
Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба поздравила учеников Атарской и Аракичской школ с наступающим Новым годом, передает Абхазское телевидение
.
Как уточняется в репортаже, супругу президента республики Аслана Бжания встретили руководство Очамчырского района, жители села, дирекция и ученики школы.
Учащиеся подготовили для первой леди стихотворения и теплые пожелания добра, здоровья и благополучия в грядущем году.
Первая леди не осталась в долгу перед детьми и отблагодарила их за старания подарками. Она также поздравила их с наступающим Новым годом и пожелала успехов в учебе.
"Мы вас любим. Поздравляем с наступающим Новым годом. Хорошо учитесь, читайте книги, радуйтесь жизни, смейтесь. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ваша жизнь становилась все лучше", - сказала Ахиба.
Как подчеркнула директор Атарской школы Светлана Бутба, этот день стал историческим для общеобразовательного учреждения, так как его впервые посетила первая леди страны.
Ученики и педагоги школы села Аракич вышли на встречу первой леди на улицу. Они вручили ей букет цветов и рассказали стихотворения. Директор школы Гегануш Кансузян не стала скрывать своего волнения и радости по поводу такого значимого для них события.
Глава Очамчырского района Беслан Бигвава пожелал школьникам счастливого детства, мирного неба над головой и поздравил с наступающим праздником. Он также поблагодарил Аэлиту Ахиба за внимание.