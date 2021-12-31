https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/pochti-700-kuponov-vydelili-detyam-na-pitanie-v-zone-fudkorta-u-glavnoy-elki-v-sukhume-1036989590.html
До 700 купонов выделили сухумским детям на питание в фудкортах у главной елки
До 700 купонов выделили сухумским детям на питание в фудкортах у главной елки
По бесплатным купонам детям из социально уязвимых семей бесплатно дадут напитки, закуски и сладости в новогоднюю ночь. 31.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-31T09:21+0300
2021-12-31T09:21+0300
2021-12-31T09:29+0300
в абхазии
новости
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1c/1036953207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0883596341292b71b4c99ba590602651.jpg
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Почти 700 купонов выделено детям на бесплатное питание в зоне фудкорта у главной елки в Сухуме, сообщается на сайте столичной администрации. Отмечается, что по договоренности с предпринимателями, купоны выделены многодетным семьям, инвалидам-колясочникам, круглым сиротам, а также всем детям, которые значатся в списках Управления соцобеспечения. По словам главного специалиста Департамента экономического развития администрации Сухума Дениса Кварчия, предприниматели каждый год выделяют купоны на благотворительность и в этом году их количество увеличилось и составило 691 купон. По ним детям бесплатно дадут напиток, закуски и сладости. Всего на площади Свободы у главной елки установлено 17 фудкортов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/shatry-bant-i-svetyaschayasya-vetv-kak-ukrasili-glavnye-elki-abkhazii--1036954169.html
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1c/1036953207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_367e17bc3783c152008068a024bf5131.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, сухум
До 700 купонов выделили сухумским детям на питание в фудкортах у главной елки
09:21 31.12.2021 (обновлено: 09:29 31.12.2021)
По бесплатным купонам детям из социально уязвимых семей бесплатно дадут напитки, закуски и сладости в новогоднюю ночь.
СУХУМ, 31 дек - Sputnik.
Почти 700 купонов выделено детям на бесплатное питание в зоне фудкорта у главной елки в Сухуме, сообщается
на сайте столичной администрации.
Отмечается, что по договоренности с предпринимателями, купоны выделены многодетным семьям, инвалидам-колясочникам, круглым сиротам, а также всем детям, которые значатся в списках Управления соцобеспечения.
По словам главного специалиста Департамента экономического развития администрации Сухума Дениса Кварчия, предприниматели каждый год выделяют купоны на благотворительность и в этом году их количество увеличилось и составило 691 купон.
По ним детям бесплатно дадут напиток, закуски и сладости.
Всего на площади Свободы у главной елки установлено 17 фудкортов.