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https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/pochti-700-kuponov-vydelili-detyam-na-pitanie-v-zone-fudkorta-u-glavnoy-elki-v-sukhume-1036989590.html
До 700 купонов выделили сухумским детям на питание в фудкортах у главной елки
До 700 купонов выделили сухумским детям на питание в фудкортах у главной елки
По бесплатным купонам детям из социально уязвимых семей бесплатно дадут напитки, закуски и сладости в новогоднюю ночь. 31.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Почти 700 купонов выделено детям на бесплатное питание в зоне фудкорта у главной елки в Сухуме, сообщается на сайте столичной администрации. Отмечается, что по договоренности с предпринимателями, купоны выделены многодетным семьям, инвалидам-колясочникам, круглым сиротам, а также всем детям, которые значатся в списках Управления соцобеспечения. По словам главного специалиста Департамента экономического развития администрации Сухума Дениса Кварчия, предприниматели каждый год выделяют купоны на благотворительность и в этом году их количество увеличилось и составило 691 купон. По ним детям бесплатно дадут напиток, закуски и сладости. Всего на площади Свободы у главной елки установлено 17 фудкортов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/shatry-bant-i-svetyaschayasya-vetv-kak-ukrasili-glavnye-elki-abkhazii--1036954169.html
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новости, сухум

До 700 купонов выделили сухумским детям на питание в фудкортах у главной елки

09:21 31.12.2021 (обновлено: 09:29 31.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодние украшения Сухумской елки
Новогодние украшения Сухумской елки - Sputnik Абхазия, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По бесплатным купонам детям из социально уязвимых семей бесплатно дадут напитки, закуски и сладости в новогоднюю ночь.
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Почти 700 купонов выделено детям на бесплатное питание в зоне фудкорта у главной елки в Сухуме, сообщается на сайте столичной администрации.
Отмечается, что по договоренности с предпринимателями, купоны выделены многодетным семьям, инвалидам-колясочникам, круглым сиротам, а также всем детям, которые значатся в списках Управления соцобеспечения.
Новогодние украшения Сухумской елки - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2021
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По словам главного специалиста Департамента экономического развития администрации Сухума Дениса Кварчия, предприниматели каждый год выделяют купоны на благотворительность и в этом году их количество увеличилось и составило 691 купон.
По ним детям бесплатно дадут напиток, закуски и сладости.
Всего на площади Свободы у главной елки установлено 17 фудкортов.
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