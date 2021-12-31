https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/pochti-700-kuponov-vydelili-detyam-na-pitanie-v-zone-fudkorta-u-glavnoy-elki-v-sukhume-1036989590.html

До 700 купонов выделили сухумским детям на питание в фудкортах у главной елки

До 700 купонов выделили сухумским детям на питание в фудкортах у главной елки

По бесплатным купонам детям из социально уязвимых семей бесплатно дадут напитки, закуски и сладости в новогоднюю ночь. 31.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-31T09:21+0300

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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Почти 700 купонов выделено детям на бесплатное питание в зоне фудкорта у главной елки в Сухуме, сообщается на сайте столичной администрации. Отмечается, что по договоренности с предпринимателями, купоны выделены многодетным семьям, инвалидам-колясочникам, круглым сиротам, а также всем детям, которые значатся в списках Управления соцобеспечения. По словам главного специалиста Департамента экономического развития администрации Сухума Дениса Кварчия, предприниматели каждый год выделяют купоны на благотворительность и в этом году их количество увеличилось и составило 691 купон. По ним детям бесплатно дадут напиток, закуски и сладости. Всего на площади Свободы у главной елки установлено 17 фудкортов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/shatry-bant-i-svetyaschayasya-vetv-kak-ukrasili-glavnye-elki-abkhazii--1036954169.html

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