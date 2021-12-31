Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/v-chem-sila-brat-poisk-otveta-na-neprostoy-vopros-syna-1036970035.html
"В чем сила, брат?": поиск ответа на непростой вопрос сына
"В чем сила, брат?": поиск ответа на непростой вопрос сына
Предновогодние будни. Еду из Сочинского аэропорта. Из-за сложной эпидемиологической обстановки младшего сына отправили на дистанционное обучение... 31.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-31T11:35+0300
2021-12-31T11:38+0300
общество
мнение
абхазия
колумнисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1f/1036990554_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_023aafe70e6cac2fc6b2cd3ca121cf34.jpg
Предновогодние будни. Еду из Сочинского аэропорта. Из-за сложной эпидемиологической обстановки младшего сына отправили на дистанционное обучение. Соответственно у него появился шанс приехать домой. Позади суета адлерских пробок, трехчасовая очередь на границе. Наконец-то можно вздохнуть и спокойно ехать к дому, наслаждаясь общением с сыном и семьей, хорошей музыкой. Проезжаем гагрские тоннели, как вдруг сын, обращаясь ко мне, спрашивает, готов ли я к философским вопросам. Как раз впереди светится конец тоннеля. Надо же, какое совпадение, отмечаю я и соглашаюсь.Пофилософствовали- Вот скажи, папа, в чем сила? - удивляет меня сын.- Сила в силе, сын! Таковы сегодняшние реалии, увы! - практически не задумавшись, отвечаю я.Для самого себя отмечаю некое удовлетворение, что моего младшего интересует такая тема, во-первых. И во-вторых, что он неспроста спросил, наверняка смотрел фильм, который для меня из разряда культовых. Это радует, что сын смотрит такое кино, и что задумывается над такими сложными категориями. Это напрочь разбивает стереотипы, что нынешняя молодежь - заложница гаджетов, которые выдают им пережеванную особым образом информацию. Перемолотую до такой степени, что лишает их способности критически мыслить, задумываться, что и как вокруг устроено.Что-то нас отвлекло в тот момент от сложной полемики, но надо же так случиться, что наша беседа состоялась в канун юбилея со дня рождения Сергея Бодрова, трагически погибшего в Кармадонском ущелье. Очень симпатичный мне человек, с глубоким проникновенным взглядом, со своей особой философией. И первая кнопка телевидения порадовала показом сразу двух фильмов с его участием - "Брат" и "Брат-2". Естественно, я их смотрел, и много раз. Но освежить в памяти все равно захотелось. Суета по дому не позволила просмотреть от начала до конца, но моя беседа с сыном навела на определенные эпизоды, и я заострил внимание на том, как и в чем видят силу герои из фильма. Старший брат, слишком глубоко проникшийся американской мечтой, уверен, что сила в деньгах. Кто владеет капиталами, тот правит миром, доминирует над остальными. К сожалению, не слишком ошибочная теория. Но вот главный герой - Данила Багров, считает иначе. Сила в правде. За кем правда, тот и силен. Красиво, убедительно, но, опять же, наши реалии вносят коррективы.Сила в надеждеСтолько совпадений сразу не могло не натолкнуть меня на навязчивые мысли. И на прогулках, и за сбором мандаринов, и перед сном, а порой и во сне, меня не покидал вопрос: а в чем же сила?Если глобально и немного пафосно, может, сила в нашем единении? Когда вокруг такая сложная ситуация, когда мы на границе геополитических интересов. С другой стороны, чем поможет нам наше единство в этом бушующем огромном мире? Перемолотят, перетрут нас жернова больших интересов, даже моргнуть не успеем.Может, сила в любви? В самом широком смысле этого слова. В любви к Родине, к семье, к детям, к природе.А может, сила в традициях? В осознании собственной истории, верности обычаям, почитании старших, подчинении законам.Может, сила в умении прощать? Не зацикливаться на политических и других противоположных взглядах. Учиться слушать и слышать друг друга.Может, сила в умении радоваться? Искренне радоваться за близких и родных, за других людей. Не завидовать и не злорадствовать. Создавать условия и атмосферу для того, чтобы было чему радоваться.Вопросы, вопросы, вопросы. Список их открыт, дополнять можно каждый день, каждый час. Они витают в воздухе. И не на все сможешь ответить. Может и сможешь, но не сразу. Но надо, по крайней мере, стараться, задумываться.Для начала хотя бы отогнать грустные мысли и с самыми светлыми надеждами встретить новый 2022 год! Пусть все сложится в этом мире удачно для всех, чтобы стало легче жить, чтобы страшные болезни отступили. Все будет хорошо! Я верю в это! И в этом тоже сила!
https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/v-chem-sila-brat-50-let-sergeyu-bodrovu-1036932891.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210910/Oshibki-diplomatii-i-globalizatsiya-Migranyan-poobschalsya-s-zhurnalistami-Abkhazii-1033188755.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алексей Ломия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg
Алексей Ломия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1f/1036990554_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_fad6a18d64751211aea46adea3e78cc5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, мнение, абхазия, колумнисты

"В чем сила, брат?": поиск ответа на непростой вопрос сына

11:35 31.12.2021 (обновлено: 11:38 31.12.2021)
© Sputnik / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЖивопись на стенах домов в Санкт-Петербурге
Живопись на стенах домов в Санкт-Петербурге - Sputnik Абхазия, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / Александр Демьянчук
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Алексей Ломия - Sputnik Абхазия
Алексей Ломия
Все материалы
Предновогодние будни. Еду из Сочинского аэропорта. Из-за сложной эпидемиологической обстановки младшего сына отправили на дистанционное обучение. Соответственно у него появился шанс приехать домой. Позади суета адлерских пробок, трехчасовая очередь на границе. Наконец-то можно вздохнуть и спокойно ехать к дому, наслаждаясь общением с сыном и семьей, хорошей музыкой. Проезжаем гагрские тоннели, как вдруг сын, обращаясь ко мне, спрашивает, готов ли я к философским вопросам. Как раз впереди светится конец тоннеля. Надо же, какое совпадение, отмечаю я и соглашаюсь.

Пофилософствовали

- Вот скажи, папа, в чем сила? - удивляет меня сын.
- Сила в силе, сын! Таковы сегодняшние реалии, увы! - практически не задумавшись, отвечаю я.
Для самого себя отмечаю некое удовлетворение, что моего младшего интересует такая тема, во-первых. И во-вторых, что он неспроста спросил, наверняка смотрел фильм, который для меня из разряда культовых. Это радует, что сын смотрит такое кино, и что задумывается над такими сложными категориями. Это напрочь разбивает стереотипы, что нынешняя молодежь - заложница гаджетов, которые выдают им пережеванную особым образом информацию. Перемолотую до такой степени, что лишает их способности критически мыслить, задумываться, что и как вокруг устроено.
В чем сила, брат? 50 лет Сергею Бодрову - Sputnik Абхазия, 1920, 27.12.2021
"Брат" из 90-х: 50 лет Сергею Бодрову
27 декабря, 14:42
Что-то нас отвлекло в тот момент от сложной полемики, но надо же так случиться, что наша беседа состоялась в канун юбилея со дня рождения Сергея Бодрова, трагически погибшего в Кармадонском ущелье. Очень симпатичный мне человек, с глубоким проникновенным взглядом, со своей особой философией. И первая кнопка телевидения порадовала показом сразу двух фильмов с его участием - "Брат" и "Брат-2".
Естественно, я их смотрел, и много раз. Но освежить в памяти все равно захотелось. Суета по дому не позволила просмотреть от начала до конца, но моя беседа с сыном навела на определенные эпизоды, и я заострил внимание на том, как и в чем видят силу герои из фильма. Старший брат, слишком глубоко проникшийся американской мечтой, уверен, что сила в деньгах. Кто владеет капиталами, тот правит миром, доминирует над остальными. К сожалению, не слишком ошибочная теория. Но вот главный герой - Данила Багров, считает иначе. Сила в правде. За кем правда, тот и силен. Красиво, убедительно, но, опять же, наши реалии вносят коррективы.

Сила в надежде

Столько совпадений сразу не могло не натолкнуть меня на навязчивые мысли. И на прогулках, и за сбором мандаринов, и перед сном, а порой и во сне, меня не покидал вопрос: а в чем же сила?
Если глобально и немного пафосно, может, сила в нашем единении? Когда вокруг такая сложная ситуация, когда мы на границе геополитических интересов. С другой стороны, чем поможет нам наше единство в этом бушующем огромном мире? Перемолотят, перетрут нас жернова больших интересов, даже моргнуть не успеем.
Андраник Мигранян - Sputnik Абхазия, 1920, 10.09.2021
В Абхазии
Ошибки дипломатии и глобализация: Мигранян пообщался с журналистами Абхазии
10 сентября, 21:07
Может, сила в любви? В самом широком смысле этого слова. В любви к Родине, к семье, к детям, к природе.
А может, сила в традициях? В осознании собственной истории, верности обычаям, почитании старших, подчинении законам.
Может, сила в умении прощать? Не зацикливаться на политических и других противоположных взглядах. Учиться слушать и слышать друг друга.
Может, сила в умении радоваться? Искренне радоваться за близких и родных, за других людей. Не завидовать и не злорадствовать. Создавать условия и атмосферу для того, чтобы было чему радоваться.
Вопросы, вопросы, вопросы. Список их открыт, дополнять можно каждый день, каждый час. Они витают в воздухе. И не на все сможешь ответить. Может и сможешь, но не сразу. Но надо, по крайней мере, стараться, задумываться.
Для начала хотя бы отогнать грустные мысли и с самыми светлыми надеждами встретить новый 2022 год! Пусть все сложится в этом мире удачно для всех, чтобы стало легче жить, чтобы страшные болезни отступили. Все будет хорошо! Я верю в это! И в этом тоже сила!
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:37В Сочи приехал сказочный поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга
14:48Не шампанское, а игристое: абхазский напиток на Новый год
14:22Кондитер Агумава: сладости могут и должны быть полезными
13:23В ожидании волшебства: новогоднее настроение в Абхазии
13:10Первая леди Абхазии поздравила учеников Очамчырских школ с Новым годом
12:30Энергокризис, протесты и продолжение эпидемии: что произошло в 2021 году
11:35"В чем сила, брат?": поиск ответа на непростой вопрос сына
11:00Лавров: Россия примет меры, если США не ответят на идею о гарантиях безопасности
10:22Модельер-дизайнер: год Тигра не этично встречать в коже и анималистических принтах
09:55Опасности "геополитизации" и поиск системных решений: главные итоги 2021 года
09:21До 700 купонов выделили сухумским детям на питание в фудкортах у главной елки
08:45"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом
00:04Более 80 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Абхазии
ВчераДевушка погибла в аварии в Гагре
ВчераСергей Лавров поздравил Инала Ардзинба с наступающим Новым годом
ВчераСоциальная стабильность и национальная безопасность: в Сухуме прошел круглый стол
Вчера"Омикрон" к празднику: какие ограничения введут в мире под Новый год
ВчераНовый опыт и подарки школам: глава Минпроса подвел итоги рабочих поездок в Минск и Москву
ВчераСтал известен график работы таможенного поста "Адлер" в новогодние каникулы
ВчераСовет фитнес-тренера Аблотия: как можно быстрее и дальше бежать от новогоднего стола