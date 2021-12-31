https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/v-chem-sila-brat-poisk-otveta-na-neprostoy-vopros-syna-1036970035.html

"В чем сила, брат?": поиск ответа на непростой вопрос сына

"В чем сила, брат?": поиск ответа на непростой вопрос сына

Предновогодние будни. Еду из Сочинского аэропорта. Из-за сложной эпидемиологической обстановки младшего сына отправили на дистанционное обучение... 31.12.2021, Sputnik Абхазия

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Предновогодние будни. Еду из Сочинского аэропорта. Из-за сложной эпидемиологической обстановки младшего сына отправили на дистанционное обучение. Соответственно у него появился шанс приехать домой. Позади суета адлерских пробок, трехчасовая очередь на границе. Наконец-то можно вздохнуть и спокойно ехать к дому, наслаждаясь общением с сыном и семьей, хорошей музыкой. Проезжаем гагрские тоннели, как вдруг сын, обращаясь ко мне, спрашивает, готов ли я к философским вопросам. Как раз впереди светится конец тоннеля. Надо же, какое совпадение, отмечаю я и соглашаюсь.Пофилософствовали- Вот скажи, папа, в чем сила? - удивляет меня сын.- Сила в силе, сын! Таковы сегодняшние реалии, увы! - практически не задумавшись, отвечаю я.Для самого себя отмечаю некое удовлетворение, что моего младшего интересует такая тема, во-первых. И во-вторых, что он неспроста спросил, наверняка смотрел фильм, который для меня из разряда культовых. Это радует, что сын смотрит такое кино, и что задумывается над такими сложными категориями. Это напрочь разбивает стереотипы, что нынешняя молодежь - заложница гаджетов, которые выдают им пережеванную особым образом информацию. Перемолотую до такой степени, что лишает их способности критически мыслить, задумываться, что и как вокруг устроено.Что-то нас отвлекло в тот момент от сложной полемики, но надо же так случиться, что наша беседа состоялась в канун юбилея со дня рождения Сергея Бодрова, трагически погибшего в Кармадонском ущелье. Очень симпатичный мне человек, с глубоким проникновенным взглядом, со своей особой философией. И первая кнопка телевидения порадовала показом сразу двух фильмов с его участием - "Брат" и "Брат-2". Естественно, я их смотрел, и много раз. Но освежить в памяти все равно захотелось. Суета по дому не позволила просмотреть от начала до конца, но моя беседа с сыном навела на определенные эпизоды, и я заострил внимание на том, как и в чем видят силу герои из фильма. Старший брат, слишком глубоко проникшийся американской мечтой, уверен, что сила в деньгах. Кто владеет капиталами, тот правит миром, доминирует над остальными. К сожалению, не слишком ошибочная теория. Но вот главный герой - Данила Багров, считает иначе. Сила в правде. За кем правда, тот и силен. Красиво, убедительно, но, опять же, наши реалии вносят коррективы.Сила в надеждеСтолько совпадений сразу не могло не натолкнуть меня на навязчивые мысли. И на прогулках, и за сбором мандаринов, и перед сном, а порой и во сне, меня не покидал вопрос: а в чем же сила?Если глобально и немного пафосно, может, сила в нашем единении? Когда вокруг такая сложная ситуация, когда мы на границе геополитических интересов. С другой стороны, чем поможет нам наше единство в этом бушующем огромном мире? Перемолотят, перетрут нас жернова больших интересов, даже моргнуть не успеем.Может, сила в любви? В самом широком смысле этого слова. В любви к Родине, к семье, к детям, к природе.А может, сила в традициях? В осознании собственной истории, верности обычаям, почитании старших, подчинении законам.Может, сила в умении прощать? Не зацикливаться на политических и других противоположных взглядах. Учиться слушать и слышать друг друга.Может, сила в умении радоваться? Искренне радоваться за близких и родных, за других людей. Не завидовать и не злорадствовать. Создавать условия и атмосферу для того, чтобы было чему радоваться.Вопросы, вопросы, вопросы. Список их открыт, дополнять можно каждый день, каждый час. Они витают в воздухе. И не на все сможешь ответить. Может и сможешь, но не сразу. Но надо, по крайней мере, стараться, задумываться.Для начала хотя бы отогнать грустные мысли и с самыми светлыми надеждами встретить новый 2022 год! Пусть все сложится в этом мире удачно для всех, чтобы стало легче жить, чтобы страшные болезни отступили. Все будет хорошо! Я верю в это! И в этом тоже сила!

https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/v-chem-sila-brat-50-let-sergeyu-bodrovu-1036932891.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210910/Oshibki-diplomatii-i-globalizatsiya-Migranyan-poobschalsya-s-zhurnalistami-Abkhazii-1033188755.html

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