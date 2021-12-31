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В ожидании волшебства: новогоднее настроение в Абхазии

В ожидании волшебства: новогоднее настроение в Абхазии

В преддверии Нового года во всех городах и районах Абхазии установили елки и красочно оформили территорию вокруг них. 31.12.2021, Sputnik Абхазия

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Несмотря на пандемию коронавируса и сложную экономическую ситуацию в стране, вызванную этим заболеванием, жителей городов и районов Абхазии не стали лишать новогоднего настроения и на центральных площадях, в парках установили елки и ярко оформили эти места. Самые масштабные работы по созданию новогоднего настроения провели в столице Абхазии. За несколько дней до праздника в Сухуме появилась высокая новогодняя елка, накрытая шатром из гирлянд. Такой шатер оказался популярным в этом году. Светящиеся конструкции также установили в Гагре и Очамчыре. В столице на площади свободы также появились фудкорты и аттракционы. Главное украшение Новоафонской елки – гирлянды и серебристые и золотистые шары. Теплое мерцание огоньков гирлянд призвано создать праздничную атмосферу. В Гудауте в этом году поставили необычную и стильную елку, в центре которой светящаяся "ветвь".Смотрите также:

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