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В ожидании волшебства: новогоднее настроение в Абхазии
В ожидании волшебства: новогоднее настроение в Абхазии
В преддверии Нового года во всех городах и районах Абхазии установили елки и красочно оформили территорию вокруг них. 31.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-31T13:23+0300
2021-12-31T13:23+0300
2021-12-31T13:23+0300
в абхазии
видео
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новый год
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Несмотря на пандемию коронавируса и сложную экономическую ситуацию в стране, вызванную этим заболеванием, жителей городов и районов Абхазии не стали лишать новогоднего настроения и на центральных площадях, в парках установили елки и ярко оформили эти места. Самые масштабные работы по созданию новогоднего настроения провели в столице Абхазии. За несколько дней до праздника в Сухуме появилась высокая новогодняя елка, накрытая шатром из гирлянд. Такой шатер оказался популярным в этом году. Светящиеся конструкции также установили в Гагре и Очамчыре. В столице на площади свободы также появились фудкорты и аттракционы. Главное украшение Новоафонской елки – гирлянды и серебристые и золотистые шары. Теплое мерцание огоньков гирлянд призвано создать праздничную атмосферу. В Гудауте в этом году поставили необычную и стильную елку, в центре которой светящаяся "ветвь".Смотрите также:
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видео, мультимедиа, новый год, видео
В ожидании волшебства: новогоднее настроение в Абхазии
В преддверии Нового года во всех городах и районах Абхазии установили елки и красочно оформили территорию вокруг них.
Несмотря на пандемию коронавируса и сложную экономическую ситуацию в стране, вызванную этим заболеванием, жителей городов и районов Абхазии не стали лишать новогоднего настроения и на центральных площадях, в парках установили елки и ярко оформили эти места.
Самые масштабные работы по созданию новогоднего настроения провели в столице Абхазии. За несколько дней до праздника в Сухуме появилась высокая новогодняя елка, накрытая шатром из гирлянд. Такой шатер оказался популярным в этом году. Светящиеся конструкции также установили в Гагре и Очамчыре.
В столице на площади свободы также появились фудкорты и аттракционы. Главное украшение Новоафонской елки – гирлянды и серебристые и золотистые шары. Теплое мерцание огоньков гирлянд призвано создать праздничную атмосферу. В Гудауте в этом году поставили необычную и стильную елку, в центре которой светящаяся "ветвь".