Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/v-ozhidanii-volshebstva-novogodnee-nastroenie-v-abkhazii-1036991527.html
В ожидании волшебства: новогоднее настроение в Абхазии
В ожидании волшебства: новогоднее настроение в Абхазии
В преддверии Нового года во всех городах и районах Абхазии установили елки и красочно оформили территорию вокруг них. 31.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-31T13:23+0300
2021-12-31T13:23+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1f/1036991256_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5c4c068a35eea6f8ea38f9016f791719.jpg
Несмотря на пандемию коронавируса и сложную экономическую ситуацию в стране, вызванную этим заболеванием, жителей городов и районов Абхазии не стали лишать новогоднего настроения и на центральных площадях, в парках установили елки и ярко оформили эти места. Самые масштабные работы по созданию новогоднего настроения провели в столице Абхазии. За несколько дней до праздника в Сухуме появилась высокая новогодняя елка, накрытая шатром из гирлянд. Такой шатер оказался популярным в этом году. Светящиеся конструкции также установили в Гагре и Очамчыре. В столице на площади свободы также появились фудкорты и аттракционы. Главное украшение Новоафонской елки – гирлянды и серебристые и золотистые шары. Теплое мерцание огоньков гирлянд призвано создать праздничную атмосферу. В Гудауте в этом году поставили необычную и стильную елку, в центре которой светящаяся "ветвь".Смотрите также:
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1f/1036991256_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_67d967e5bd152eb3301719652df71f00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, новый год, видео

В ожидании волшебства: новогоднее настроение в Абхазии

13:23 31.12.2021
© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
Подписаться на
В преддверии Нового года во всех городах и районах Абхазии установили елки и красочно оформили территорию вокруг них.
Несмотря на пандемию коронавируса и сложную экономическую ситуацию в стране, вызванную этим заболеванием, жителей городов и районов Абхазии не стали лишать новогоднего настроения и на центральных площадях, в парках установили елки и ярко оформили эти места.
Самые масштабные работы по созданию новогоднего настроения провели в столице Абхазии. За несколько дней до праздника в Сухуме появилась высокая новогодняя елка, накрытая шатром из гирлянд. Такой шатер оказался популярным в этом году. Светящиеся конструкции также установили в Гагре и Очамчыре.
В столице на площади свободы также появились фудкорты и аттракционы. Главное украшение Новоафонской елки – гирлянды и серебристые и золотистые шары. Теплое мерцание огоньков гирлянд призвано создать праздничную атмосферу. В Гудауте в этом году поставили необычную и стильную елку, в центре которой светящаяся "ветвь".
Смотрите также:
Шатры, бант и светящаяся ветвь: как украсили главные елки Абхазии
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:37В Сочи приехал сказочный поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга
14:48Не шампанское, а игристое: абхазский напиток на Новый год
14:22Кондитер Агумава: сладости могут и должны быть полезными
13:23В ожидании волшебства: новогоднее настроение в Абхазии
13:10Первая леди Абхазии поздравила учеников Очамчырских школ с Новым годом
12:30Энергокризис, протесты и продолжение эпидемии: что произошло в 2021 году
11:35"В чем сила, брат?": поиск ответа на непростой вопрос сына
11:00Лавров: Россия примет меры, если США не ответят на идею о гарантиях безопасности
10:22Модельер-дизайнер: год Тигра не этично встречать в коже и анималистических принтах
09:55Опасности "геополитизации" и поиск системных решений: главные итоги 2021 года
09:21До 700 купонов выделили сухумским детям на питание в фудкортах у главной елки
08:45"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом
00:04Более 80 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Абхазии
ВчераДевушка погибла в аварии в Гагре
ВчераСергей Лавров поздравил Инала Ардзинба с наступающим Новым годом
ВчераСоциальная стабильность и национальная безопасность: в Сухуме прошел круглый стол
Вчера"Омикрон" к празднику: какие ограничения введут в мире под Новый год
ВчераНовый опыт и подарки школам: глава Минпроса подвел итоги рабочих поездок в Минск и Москву
ВчераСтал известен график работы таможенного поста "Адлер" в новогодние каникулы
ВчераСовет фитнес-тренера Аблотия: как можно быстрее и дальше бежать от новогоднего стола