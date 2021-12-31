Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/vladimir-putin-vystupil-s-novogodnim-obrascheniem-k-rossiyanam-1036993614.html
Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Первыми праздничное послание президента России увидели жители Камчатки, где новый год уже наступил. 31.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-31T16:41+0300
2021-12-31T16:41+0300
новости
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/16/1033261791_0:0:2901:1631_1920x0_80_0_0_ecf3db92e8939188ff9d74ab66b1b6b4.jpg
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к гражданам, сообщает РИА Новости.В своем обращении российский лидер заявил, что страна столкнулась с вызовами, но страна научилась с ними бороться.Путин отметил, что всех людей перед этим праздником объединяют надежды на предстоящие добрые перемены, но "их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года".В своем послании президент подчеркнул, что Россия столкнулась с колоссальными вызовами, но россияне научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи и смогли это сделать благодаря нашей солидарности.Владимир Путин пожелал народу крепкого здоровья, к которому, по его словам, приложатся успехи в разных областях."Искренне поздравляю вас. Главное пожелание всем — конечно же, крепкого здоровья, а к нему, уверен, приложатся успехи в работе и учебе, в творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижения поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины", - сказал российский лидер.Глава государства отметил, что цель властей - улучшение жизни россиян.В обращении Путин сказал о том, что экономику удалось восстановить в короткие сроки и сейчас Россия по многим позициям выходит на реализацию стратегических задач развития. В то же время неразрешенных проблем остается много, но в целом страна прошла этот год достойно.Он выразил слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии COVID-19, и отдельно поздравил всех, кто 31 декабря находится "на боевом посту": военных, медиков, водителей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/putin-pozdravil-bzhaniya-s-nastupayuschim-novym-godom-1036980984.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/16/1033261791_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5b89dfc3f92b3fd06b83d960b3b5f538.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, россия, владимир путин

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

16:41 31.12.2021
© Foto / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился в Кремле с победителями и призёрами Игр XXXII Олимпиады в Токио
Президент РФ В. Путин встретился в Кремле с победителями и призёрами Игр XXXII Олимпиады в Токио - Sputnik Абхазия, 1920, 31.12.2021
© Foto / POOL
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Первыми праздничное послание президента России увидели жители Камчатки, где новый год уже наступил.
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к гражданам, сообщает РИА Новости.
В своем обращении российский лидер заявил, что страна столкнулась с вызовами, но страна научилась с ними бороться.
"Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду, но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем новый год, ждем его, как важный жизненный рубеж", - сказал он.
Путин отметил, что всех людей перед этим праздником объединяют надежды на предстоящие добрые перемены, но "их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года".
В своем послании президент подчеркнул, что Россия столкнулась с колоссальными вызовами, но россияне научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи и смогли это сделать благодаря нашей солидарности.
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2021
Путин поздравил Бжания с наступающим Новым годом
Вчера, 15:15
Владимир Путин пожелал народу крепкого здоровья, к которому, по его словам, приложатся успехи в разных областях.
"Искренне поздравляю вас. Главное пожелание всем — конечно же, крепкого здоровья, а к нему, уверен, приложатся успехи в работе и учебе, в творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижения поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины", - сказал российский лидер.
Глава государства отметил, что цель властей - улучшение жизни россиян.
"Главная цель - повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины", - напомнил он.
В обращении Путин сказал о том, что экономику удалось восстановить в короткие сроки и сейчас Россия по многим позициям выходит на реализацию стратегических задач развития. В то же время неразрешенных проблем остается много, но в целом страна прошла этот год достойно.
Он выразил слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии COVID-19, и отдельно поздравил всех, кто 31 декабря находится "на боевом посту": военных, медиков, водителей.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:50Мэр Сухума поздравил жителей столицы с Новым годом
19:22Дополнительное время: итоги спортивного года с Джано Цурцумия
18:44Путин поручил провести Год культурного наследия народов России в 2022 году
18:152022 год: истории, в которых Россия поставит точку
17:45"Флешбэки" 2021-го: самые яркие события уходящего года по версии Sputnik
17:21Чанба рассказала, как обхитрить мозг и не переесть за новогодним столом
16:41Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
16:20Метеорологи рассказали о погоде в Абхазии на первую неделю января
15:37В Сочи приехал сказочный поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга
14:48Не шампанское, а игристое: абхазский напиток на Новый год
14:22Кондитер Агумава: сладости могут и должны быть полезными
13:23В ожидании волшебства: новогоднее настроение в Абхазии
13:10Первая леди Абхазии поздравила учеников Очамчырских школ с Новым годом
12:30Энергокризис, протесты и продолжение эпидемии: что произошло в 2021 году
11:35"В чем сила, брат?": поиск ответа на непростой вопрос сына
11:00Лавров: Россия примет меры, если США не ответят на идею о гарантиях безопасности
10:22Модельер-дизайнер: год Тигра не этично встречать в коже и анималистических принтах
09:55Опасности "геополитизации" и поиск системных решений: главные итоги 2021 года
09:21До 700 купонов выделили сухумским детям на питание в фудкортах у главной елки
08:45"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом