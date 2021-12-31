https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/vladimir-putin-vystupil-s-novogodnim-obrascheniem-k-rossiyanam-1036993614.html

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Первыми праздничное послание президента России увидели жители Камчатки, где новый год уже наступил. 31.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-31T16:41+0300

2021-12-31T16:41+0300

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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к гражданам, сообщает РИА Новости.В своем обращении российский лидер заявил, что страна столкнулась с вызовами, но страна научилась с ними бороться.Путин отметил, что всех людей перед этим праздником объединяют надежды на предстоящие добрые перемены, но "их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года".В своем послании президент подчеркнул, что Россия столкнулась с колоссальными вызовами, но россияне научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи и смогли это сделать благодаря нашей солидарности.Владимир Путин пожелал народу крепкого здоровья, к которому, по его словам, приложатся успехи в разных областях."Искренне поздравляю вас. Главное пожелание всем — конечно же, крепкого здоровья, а к нему, уверен, приложатся успехи в работе и учебе, в творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижения поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины", - сказал российский лидер.Глава государства отметил, что цель властей - улучшение жизни россиян.В обращении Путин сказал о том, что экономику удалось восстановить в короткие сроки и сейчас Россия по многим позициям выходит на реализацию стратегических задач развития. В то же время неразрешенных проблем остается много, но в целом страна прошла этот год достойно.Он выразил слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии COVID-19, и отдельно поздравил всех, кто 31 декабря находится "на боевом посту": военных, медиков, водителей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/putin-pozdravil-bzhaniya-s-nastupayuschim-novym-godom-1036980984.html

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