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Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Новым годом
Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Новым годом
Аслан Бжания обратился к гражданам Абхазии в эфире национального телевидения. 01.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-01T00:10+0300
2022-01-01T00:10+0300
2022-01-01T00:17+0300
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с новогодним обращением к народу. Президент поблагодарил медиков, работающих в красной зоне, энергетиков, которые в любое время суток и погоду с риском для жизни устраняют аварии на линиях электропередач и водопроводах, правоохранителей и всех, кто самоотверженно трудится на благо Родины.Также Бжания сказал спасибо меценатам и российским друзьям, оказавшим помощь в решении многих вопросов."Уверен, что наступающий год станет успешным, ведь наша страна входит в 2022 год с рядом проектов, направленных на социально-экономическое развитие. Они создадут новые рабочие места, повысят уровень благосостояния наших граждан", - заявил Бжания.Он подчеркнул, что у руководства и народа Абхазии одна цель – сделать страну процветающей. "Уверен, что вместе мы добьемся новых высот в наступающем году и реализуем те планы, которые еще вчера казались нам невыполнимыми! Искренне желаю всему многонациональному народу Республики Абхазия благополучия! Пусть в каждом доме царят мир, гармония и счастье! С Новым годом! Ҽаанбзиала!" - завершил свою речь Аслан Бжания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/fleshbeki-2021-go-samye-yarkie-sobytiya-ukhodyaschego-goda-po-versii-sputnik-1036948669.html
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Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Новым годом
00:10 01.01.2022 (обновлено: 00:17 01.01.2022)
Аслан Бжания обратился к гражданам Абхазии в эфире национального телевидения.
СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с новогодним обращением к народу.
"Уважаемые соотечественники! Дорогие друзья! Вот и настали последние минуты 2021 года. 2021 год был разным. Мы боролись с пандемией, изменившей наш привычный уклад жизни, столкнулись с кризисом в сфере энергетики. Несмотря ни на что, наш единый народ достойно проходит через все сложности", - сказал Бжания.
Президент поблагодарил медиков, работающих в красной зоне, энергетиков, которые в любое время суток и погоду с риском для жизни устраняют аварии на линиях электропередач и водопроводах, правоохранителей и всех, кто самоотверженно трудится на благо Родины.
Также Бжания сказал спасибо меценатам и российским друзьям, оказавшим помощь в решении многих вопросов.
"Уверен, что наступающий год станет успешным, ведь наша страна входит в 2022 год с рядом проектов, направленных на социально-экономическое развитие. Они создадут новые рабочие места, повысят уровень благосостояния наших граждан", - заявил Бжания.
Он подчеркнул, что у руководства и народа Абхазии одна цель – сделать страну процветающей.
"Уверен, что вместе мы добьемся новых высот в наступающем году и реализуем те планы, которые еще вчера казались нам невыполнимыми! Искренне желаю всему многонациональному народу Республики Абхазия благополучия! Пусть в каждом доме царят мир, гармония и счастье! С Новым годом! Ҽаанбзиала!" - завершил свою речь Аслан Бжания.