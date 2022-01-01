https://sputnik-abkhazia.ru/20220101/knigi-na-yanvar-novyy-roman-pamuka-istoriya-dlya-netflix-i-tom-nabroskov-o-garri-pottere-1037002710.html

Книжные новинки января: новый роман Памука, история для Netflix и цитаты из Гарри Поттера

Книжные новинки января: новый роман Памука, история для Netflix и цитаты из Гарри Поттера

СУХУМ, 1 янв – Sputnik. Первый месяц 2022 года принесет множество интересных новинок поклонникам российской и зарубежной литературы: в январе в книжных... 01.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-01T17:42+0300

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культура

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СУХУМ, 1 янв – Sputnik. Первый месяц 2022 года принесет множество интересных новинок поклонникам российской и зарубежной литературы: в январе в книжных магазинах появятся новый роман Орхана Памука, права на экранизацию которого уже купил Netflix, и том о Гарри Поттере с ранее неизданными набросками Джоан Роулинг.Подробнее о книжных новинках читайте в материале РИА Новости."Чумные ночи"Над своим 11-м романом известный турецкий автор Орхан Памук размышлял порядка 40 лет, а писал его еще пять. Как признается писатель, когда он начал работу над книгой, друзья спрашивали его, почему он пишет роман "на непонятную тему", ведь чума ушла, а человечество оставило эпидемию позади. Но началась пандемия коронавируса, и оказалось, что Памук зрил в корень, выбирая тему для книги."Мой роман рассказывает о вечной реакции на пандемию, с которой все страны должны были справиться в прошлом году", - говорит Памук. Впервые на русском языке роман выпустит издательство "Иностранка"."Джентельмен Джек. Невероятное путешествие Анны Листер"Русский дневник британской путешественницы Анны Листер — кладезь ценнейшей информации о российском быте XIX века, однако он до сих пор не был опубликован. С осени 1839 по лето 1840 года Листер исколесила почти всю западную и центральную Россию, была в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Астрахани, общаясь с такими аристократами, как Толстые, Панины, Пущины и Голицыны.В январе издательство МИФ выпустит плод трудоемкой работы искусствоведа и писательницы Ольги Хорошиловой, известной по историческим работам "Мода и гении" и "Русские травести". Хорошилова отыскала неопубликованные русские письма Листер на французском языке, хранящиеся в британских и российских архивах, и написала на их основе книгу в жанре исторического романа. Книга также содержит иллюстрации авторства самой Листер."Шифр"Детектив Изабеллы Мальдонадо – запутанная история о маньяке, который преследует сбежавшую из его плена Нину Герреру, оставляя послания на новых жертвах. Убийца использует шифр и оставляет религиозные подсказки в своих кровавых головоломках."Шифр" уже стал мировым бестселлером Amazon Charts, а права на экранизацию получил Netflix – на главную роль утверждена Дженнифер Лопес. Впервые на русском языке книгу выпустит издательство "Эксмо"."Гарри Поттер. Год с волшебством"Том с избранными цитатами и иллюстрациями представляет собой приглашение в волшебное путешествие в мир магической Великобритании, придуманный Джоан Роулинг.В издание вошли не публиковавшиеся ранее рисунки и наброски, а также 366 цитат из серии книг о Гарри Поттере. На русском языке книгу выпустит "Азбука-Аттикус" в переводе Марии Спивак."Эмиль и Марго. Ни дня без приключений"Детский комикс о принце Эмиле и принцессе Марго, живущих в замке рядом с лесом, населенном добрыми монстрами – легкая и очаровательная история, поделенная на короткие рассказы. Как и все дети, Эмиль и Марго не любят учить уроки, заниматься уборкой, иногда болеют и очень много дурачатся.Это шестая книга французской серии комиксов для детей от пяти лет от Энн Дидье, ставшая новой классикой детских комиксов. Книгу выпустит МИФ."Последняя из Лунных дев"Психологическая проза "Последняя из Лунных дев" - повседневность с элементами магии, история об узах родства и глубоком поиске себя через призму принятия наследия.У книги Барбары Дэвис более 25 тысяч оценок на Amazon и более 30 тысяч на Goodreads. На русском языке роман выпустит "Эксмо"."Птичий город за облаками"Роман Энтони Дорра выстроен подобно матрешке, как "Облачный атлас" Дэвида Митчелла" - в сюжете переплетаются судьбы главных героев Анны и Омира, пребывающих по разные стороны стены в осажденном турками Константинополе 1453 года, и многих других персонажей, которых никак нельзя назвать второстепенными.Дорр – лауреат Пулитцеровской премии и автор международного бестселлера "Весь невидимый нам свет", а новый роман уже включен в шорт-лист Национальной книжной премии США. Впервые на русском книгу публикует в январе "Азбука-Аттикус"."Королевство драконов. Застывшее пламя"Маленький дракон Раскин живет во дворце, уплетает за обе щеки бекон и балуется адскими перцами. Но однажды ему выпадает шанс проявить свою отвагу и доказать, что он не просто малыш, а личность, способная на героический поступок.Сказка о взрослении и о том, как важно брать ответственность не только за себя, но иногда и за тех, кто дорог, написана понятным языком для детей и станет хорошей поучительной историей для семейного прочтения. Первую книгу серии комиксов о королевстве драконов выпустит издательство МИФ."Другое имя (Септология I-II)"Первая книга серии Юна Фоссе о Боге, одиночестве и искусстве – история о детстве двух художников с одинаковым именем, которые в каком-то смысле представляют собой две версии одной и той же жизни. Одному из них суждено погибнуть в море.Юн Фоссе — прославленный норвежский писатель и драматург, получивший Премию Совета северных стран и попавший в лонг-лист Букеровской премии 2020 года. Впервые на русском языке книгу выпустит "Эксмо".

https://sputnik-abkhazia.ru/20190529/Pisatel-Orkhan-Pamuk-nameren-otkryt-v-Turtsii-muzey-Anny-Kareninoy-1027485201.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20191204/Khabichev-o-svoey-buduschey-knige-vozvyshennyy-roman-ob-Abkhazii-i-prostykh-lyudyakh-1028941725.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20171102/skryuchennyj-domishko-retro-detektiv-s-aktualnym-smyslom-1022292168.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/dzhoan-rouling-lishili-garri-pottera-pri-chem-tut-nasha-intelligentsiya-1036435833.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20191110/Masterstvo-ili-remeslo-Masha-Traub-o-tom-kak-pishutsya-knigi-1028787373.html

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