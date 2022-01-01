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Путин подписал указ о награждении врачей и медработников за борьбу с COVID-19
Путин подписал указ о награждении врачей и медработников за борьбу с COVID-19
СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медработников и врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусной... 01.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-01T19:31+0300
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медработников и врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, соответствующий документ опубликован на официальном-интернет портале правовой информации, сообщает РИА Новости.Врачи и работники медучреждений награждены за "большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга".Согласно указу, орденом Пирогова награждены 18 врачей и медработников, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - девять специалистов, а медалью Луки Крымского - 36.Орден Пирогова учрежден 19 июня 2020 года в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Награда носит имя русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова (1810-1881). Орденом награждаются россияне (и в определенных случаях иностранцы) за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.Медалью Луки Крымского награждаются практикующие врачи и младший медицинский персонал, а также другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/vladimir-putin-vystupil-s-novogodnim-obrascheniem-k-rossiyanam-1036993614.html
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новости, россия

Путин подписал указ о награждении врачей и медработников за борьбу с COVID-19

19:31 01.01.2022
© Sputnik / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал
Президент РФ В. Путин провел совещание по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал - Sputnik Абхазия, 1920, 01.01.2022
© Sputnik / Евгений Паулин
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медработников и врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, соответствующий документ опубликован на официальном-интернет портале правовой информации, сообщает РИА Новости.
Врачи и работники медучреждений награждены за "большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга".
Согласно указу, орденом Пирогова награждены 18 врачей и медработников, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - девять специалистов, а медалью Луки Крымского - 36.
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Орден Пирогова учрежден 19 июня 2020 года в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Награда носит имя русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова (1810-1881). Орденом награждаются россияне (и в определенных случаях иностранцы) за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.
Медалью Луки Крымского награждаются практикующие врачи и младший медицинский персонал, а также другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.
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