https://sputnik-abkhazia.ru/20220101/v-novogodnyuyu-noch-v-sukhume-rodilos-chetvero-detey-1036998434.html

В новогоднюю ночь в Сухуме родилось четверо детей

В новогоднюю ночь в Сухуме родилось четверо детей

Согласно решению главы Администрации Сухума Беслана Эшба, первый ребенок родившийся в семье жителей столицы в 2022 году, получит от мэрии 100 тысяч рублей. 01.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-01T11:16+0300

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2022-01-01T11:20+0300

в абхазии

новости

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СУХУМ, 1 янв – Sputnik. В Сухумском родильном доме в новогоднюю ночь родилось четыре ребенка, все абхазской национальности, сообщили Sputnikв пресс-службе Минздрава Абхазии.Врач столичного родильного дома Диана Читанава сообщила, что родились два мальчика и две девочки, самый крупный из новорожденных - мальчик весом 4,3 килограмма.Согласно решению столичного мэра Беслана Эшба, первый ребенок родившийся в 2022 году у родителей с сухумской пропиской, получит от мэрии 100 тысяч рублей. В 2021 году подарок от мэра получила семья Пачалия, в которой родился мальчик.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/pervyy-rodivshiysya-v-2022-godu-rebenok-v-sukhume-poluchit-100-tysyach-rubley-1036954764.html

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