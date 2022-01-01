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В новогоднюю ночь в Сухуме родилось четверо детей
В новогоднюю ночь в Сухуме родилось четверо детей
Согласно решению главы Администрации Сухума Беслана Эшба, первый ребенок родившийся в семье жителей столицы в 2022 году, получит от мэрии 100 тысяч рублей. 01.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-01T11:16+0300
2022-01-01T11:16+0300
2022-01-01T11:20+0300
в абхазии
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СУХУМ, 1 янв – Sputnik. В Сухумском родильном доме в новогоднюю ночь родилось четыре ребенка, все абхазской национальности, сообщили Sputnikв пресс-службе Минздрава Абхазии.Врач столичного родильного дома Диана Читанава сообщила, что родились два мальчика и две девочки, самый крупный из новорожденных - мальчик весом 4,3 килограмма.Согласно решению столичного мэра Беслана Эшба, первый ребенок родившийся в 2022 году у родителей с сухумской пропиской, получит от мэрии 100 тысяч рублей. В 2021 году подарок от мэра получила семья Пачалия, в которой родился мальчик.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/pervyy-rodivshiysya-v-2022-godu-rebenok-v-sukhume-poluchit-100-tysyach-rubley-1036954764.html
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новости
В новогоднюю ночь в Сухуме родилось четверо детей
11:16 01.01.2022 (обновлено: 11:20 01.01.2022)
Согласно решению главы Администрации Сухума Беслана Эшба, первый ребенок родившийся в семье жителей столицы в 2022 году, получит от мэрии 100 тысяч рублей.
СУХУМ, 1 янв – Sputnik. В Сухумском родильном доме в новогоднюю ночь родилось четыре ребенка, все абхазской национальности, сообщили Sputnikв пресс-службе Минздрава Абхазии.
Врач столичного родильного дома Диана Читанава сообщила, что родились два мальчика и две девочки, самый крупный из новорожденных - мальчик весом 4,3 килограмма.
"Родители детей из Ткуарчала , села Лыхны, села Мачара Гулрыпшского района и города Гудаута" - сообщила Читанава.
Согласно решению столичного мэра Беслана Эшба, первый ребенок родившийся в 2022 году у родителей с сухумской пропиской, получит от мэрии 100 тысяч рублей. В 2021 году подарок от мэра получила семья Пачалия, в которой родился мальчик.