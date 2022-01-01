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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220101/veduschaya-radio-sputnik-nagrazhdena-medalyu-minoborony-za-podderzhanie-mira-v-abkhazii-1037003719.html
Ведущая радио Sputnik награждена медалью Минобороны "За поддержание мира в Абхазии"
Ведущая радио Sputnik награждена медалью Минобороны "За поддержание мира в Абхазии"
В фотоконкурсе были представлены четыре номинации: "портрет", "повседневная жизнь", "репортаж" и "доброволец". Всего на конкурс было заявлено более 20 работ. 01.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-01T18:42+0300
2022-01-01T18:48+0300
в абхазии
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Победительница фотоконкурса "Абхазия в фокусе. Портрет ветерана", ведущая радио Sputnik Лана Абшилава награждена медалью Министерства обороны "За поддержание мира в Абхазии". Указ об этом подписан министром 28 декабря, сообщается на странице фотоконкурса в Facebook. Отмечается, что вручение награды состоится после новогодних праздников в Музее боевой славы им. В.Г. Ардзинба. Третий фотоконкурс "Абхазия в фокусе" был объявлен в начале июня и был посвящен ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Победителя фотоконкурса объявили 21 октября.Героем работы журналистки Ланы Абшилава стал ее однофамилец Зураб Абшилава. Фотографию Лана сделала на камеру телефона.Зураб Абшилава - ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Он награжден медалью "За отвагу", живет в селе Река Очамчырского района.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/veduschaya-radio-sputnik-pobedila-v-fotokonkurse-abkhaziya-v-fokuse-1036027099.html
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Ведущая радио Sputnik награждена медалью Минобороны "За поддержание мира в Абхазии"

18:42 01.01.2022 (обновлено: 18:48 01.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Лана Абшилава
Лана Абшилава - Sputnik Абхазия, 1920, 01.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В фотоконкурсе были представлены четыре номинации: "портрет", "повседневная жизнь", "репортаж" и "доброволец". Всего на конкурс было заявлено более 20 работ.
СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Победительница фотоконкурса "Абхазия в фокусе. Портрет ветерана", ведущая радио Sputnik Лана Абшилава награждена медалью Министерства обороны "За поддержание мира в Абхазии". Указ об этом подписан министром 28 декабря, сообщается на странице фотоконкурса в Facebook.
Отмечается, что вручение награды состоится после новогодних праздников в Музее боевой славы им. В.Г. Ардзинба.
Третий фотоконкурс "Абхазия в фокусе" был объявлен в начале июня и был посвящен ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Победителя фотоконкурса объявили 21 октября.
Камера - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2021
В Абхазии
Ведущая радио Sputnik победила в фотоконкурсе "Абхазия в фокусе"
22 октября 2021, 19:54
Героем работы журналистки Ланы Абшилава стал ее однофамилец Зураб Абшилава. Фотографию Лана сделала на камеру телефона.
© Foto / Лана Абшилава Зураб Абшилава
Зураб Абшилава - Sputnik Абхазия, 1920, 01.01.2022
Зураб Абшилава
© Foto / Лана Абшилава
Зураб Абшилава - ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Он награжден медалью "За отвагу", живет в селе Река Очамчырского района.
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