https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/otmetki-v-kalendare-yubileynye-sobytiya-v-abkhazii-v-2022-godu-1036974786.html

Отметки в календаре: юбилейные события в Абхазии в 2022 году

Отметки в календаре: юбилейные события в Абхазии в 2022 году

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило материал о юбилейных событиях в 2022 году. 02.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-02T09:35+0300

2022-01-02T09:35+0300

2022-01-02T09:35+0300

в абхазии

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юбилей

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Торгово-промышленная палатаВ Новом году Торгово-промышленной палате Абхазии исполнится 20 лет. Эта государственная некоммерческая организация была создана 18 марта 2002 года Указом первого президента Республики Абхазия Владиславом Ардзинба.Первым руководителем ТПП был Геннадий Гагулия, которому в условиях непростой экономической ситуации в стране удалось выстроить эффективную работу организации и собрать сплоченный коллектив.Главная задача организации заключается в регулировании обмена информацией и условий взаимодействия между субъектами экономических отношений в области налогообложения, экспорта, импорта продукции, условий перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств, что направлено на увеличение доходов в госбюджет страны и расширение возможности эффективного функционирования отечественных производителей внутри страны и за рубежом.После того как основателя абхазской ТПП Геннадия Гагулия в третий раз назначили премьер-министром страны, организацию возглавила Тамилла Мерцхулава.В сентябре 2020 года Гагулия погиб в дорожно-транспортном происшествии на участке республиканской трассе в Гудаутском районе. Абхазская делегация в тот вечер возвращались из рабочей поездки в Сирию.Юбилей ТкуарчалаВ нынешнем году исполнится 80 лет со дня, когда Ткуарчал получил статус города. Он был основан 9 апреля 1942 года как индустриальный центр республики, где стали добывать уголь. Многие жители Абхазии переехали туда и трудоустроились.В строительстве города принимали участие пленные немецкие солдаты, в проектировке зданий также участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов город пережил тяжелую блокаду, продолжавшуюся 413 дней.Жертвами блокады и бомбежек грузинских войск стали несколько сотен мирных граждан. Война нанесла Ткуарчалу непоправимый урон. Промышленность остановилась, многие здания были разрушены, другие просто пришли в упадок без надлежащего ремонта. Безработица вынудила многих жителей города и района покинуть дома. Численность населения сократилась примерно с 40 тысяч человек до пяти тысяч.27 сентября 2008 года президент Абхазии Сергей Багапш подписал Указ о присвоении Ткуарчалу статуса Города-героя.Экономическая ситуация в самом высокогорном городе Абхазии по-прежнему остается сложной, но жизнь не стоит на месте. Ткуарчал ежегодно притягивает тысячи туристов своей природой и географическим расположением. Город окольцован горами, и на территории Ткуарчалского района расположено немало природных достопримечательностей. Например, радоновые источники, водопады Святой, Ирина и Великан, горы Лашкандар и Нарчхой – также излюбленные направления для путешественников.Всего в десяти километрах от города находится объект историко-культурного наследия Абхазии - Бедийский храм. Он возведен в конце X века в селе Бедиа в честь Влахернской Богоматери. В этом соборе был захоронен абхазский царь Баграт III в 1014 году.105 лет Абхазскому музеюАбхазский музей был создан 17 мая 1917 года. В начале 60-х годов XIX века по инициативе любителей истории и культуры края началась собирательская работа историко-культурного значения для создания музея в Сухуме.В 1915 году в Сухуме состоялось общее собрание членов "Общества любителей и исследователей природы и населения Сухумского округа". Тогда начался интенсивный сбор материала для создания краеведческого музея. Первые годы музей ютился в сыром, маленьком и неуютном помещении, принадлежавшем Окружному управлению, где сейчас находится Управление внутренних дел МВД Абхазии.Ситуация изменилась год спустя, когда власти столицы выделили музею субсидию в размере 500 рублей, тогда удалось снять двухкомнатное помещение для музея в Архиерейском доме - ныне Абхазский государственный музей.Как отмечается на официальном сайте музея, за время существования в нем собрано 250 тысяч единиц хранения, обладающих огромным значением для историко-культурного наследия Абхазии.Многие экспонаты имеют не только республиканское, но и мировое значение. К ним относятся: одна из самых древнейших во всем бывшем Советском Союзе знаменитая шельско-ашельская Яштухская стоянка (ручное рубило), мезолитический инвентарь Холодного Грота – коллекция костяных гарпунов, "жезл начальника" из предплечья пещерного медведя; неолитические материалы из Кистрикской стоянки, десятки тысяч разнообразных орудий."Гордостью музея являются знаменитая древнегреческая мраморная стела и женский бюст местной работы античного времени, поднятые со дна Сухумской бухты; культовая эгретка с всадником и собакой позднебронзовой эпохи; ассирийский бронзовый щит в форме грифона VIII в. до н. э.; греческий шлем с изображением шахиншаха Вархарана II-III в. н. э.; греческий шлем и щит V-IV в. до на эры", – говорится, в частности, в исторической справке Госмузея.Абаза-ТВ15 лет назад впервые в эфир вышел информационный блок первого негосударственного телеканала Абаза-ТВ. Это было 26 июня 2007 года. Генеральный и бессменный директор телеканала – Руслан Хашиг, который также возглавляет Союз журналистов республики.За 15 лет работы Хашиг удалось собрать команду из профессиональных журналистов, которые предлагают зрителям актуальную, объективную и качественную продукцию. Эфирная сетка канала с годами стала гораздо разнообразнее, чем это было в начале пути. Сегодня зрители могут не только узнать свежие новости, но также посмотреть ряд рубрик, тематических и авторских передач, спецпроекты, а также сериалы, документальные и художественные фильмы.Особое внимание руководство телеканала уделяет популяризации и продвижению абхазского языка. В связи с этим Абаза-ТВ запустил несколько специализированных рубрик на абхазском языке.30 лет гербу и флагу АбхазииЕжегодно в Абхазии отмечают день государственной символики – флага и герба. 23 июля 1992 года сессия Верховного Совета Абхазии, восстановив действие Конституции Абхазии 1925 года, утвердила государственную символику и название страны.23 июля – был объявлен Днем Государственной символики Республики Абхазия. В июле 2007 года Народное Собрание Абхазии приняло новую редакцию Закона о Государственном гербе и флаге страны. Этот закон определил порядок официального использования и применения государственных символов и обеспечил их правовую защиту. Автор герба и флага Республики Абхазия – известный художник Валерий Гамгия.Без пяти векОбезьяньему питомнику Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии в 2022 году исполнится 95 лет. Находится он в Сухуме на территории бывшей дачи известного русского ученого, профессора Алексея Остроумова.Питомник был построен в августе 1927 года по инициативе группы советских ученых во главе с Николаем Семашко. Первые опыты там начали проводить еще в конце 1920-х. С 1957 года станция была реорганизована в Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии, а с 1997 года он вошел в структуру Академии наук Абхазии.Период расцвета питомника выпал на 1980-е годы, когда там содержалось около 6000 особей приматов. После Отечественной войны народа Абхазии в определенный период их количество сократилось до 250. Сегодня в питомнике находится примерно 600 животных и постепенно пополняется новыми видами. Например, в июле 2021 года дирекция института приобрела три лемура и три белоухие игрунки, которые хорошо адаптировались к новым условиям. Директор НИИЭПиТа Зураб Миквабия.Обезьяний питомник – один из любимых туристических направлений среди гостей страны. По данным руководства объекта, с января 2021 года по 1 ноября его посетило более 42 тысяч туристов.Юбилей Вооруженных сил АбхазииПредседатель президиума Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба 11 октября 1992 года подписал Указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата официально считается Днем создания Вооруженных сил Республики Абхазия.Создание Минобороны проходило в самый разгар Отечественной войны народа Абхазии, несмотря на это, спешно созданное ведомство сумело организовать системное сопротивление оккупационным грузинским войскам.Исполняющим обязанности министра обороны был назначен полковник Владимир Аршба, а начальником генштаба – полковник Султан Сосналиев. В январе 1993 года Президиум Верховного Совета принял постановление о назначении председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба главнокомандующим Вооруженными силами.Праздник абхазской письменности27 октября исполнится 160 лет абхазской письменности. До середины XIX века абхазский язык не имел своей письменности. В 1862 году российский ученый Петр Услар издал первую грамматику абхазского языка — монографию "Абхазский язык". К этой книге была приложена первая абхазская азбука. С этого момента начал формироваться абхазский литературный язык. Основоположником абхазской литературы был Дмитрий Гулиа, народный поэт Абхазии. В 1912 году был издан его первый сборник на абхазском языке "Стихотворения и частушки"Абхазский язык относится к абхазско-адыгской группе языков и является государственным языком Республики Абхазия. Язык абхазов распространен и за пределами страны – в Турции, Иордании, Сирии, Ираке, в России. Родственные языки – абазинский, адыгский, кабардино-черкесский, ныне вымерший убыхский.День пограничных войск20 ноября 30 лет назад были учреждены пограничные войска Республики Абхазия. На абхазский пограничный отряд была возложена миссия охраны и защиты границ республики.В марте 1993 года пограничные войска были выведены из состава Министерства обороны и включены в структуру Службы государственной безопасности.День сотрудника Службы безопасностиВ этом Абхазия будет в 25 раз отмечать День сотрудника безопасности республики.Органы госбезопасности Абхазии были созданы в период Отечественной войны народа Абхазии. Постановлением Верховного Совета страны от 4 декабря 1992 года Комитет государственной безопасности Абхазской АССР был переименован в Службу Безопасности Республики Абхазии, а 5 мая 1997 года Указом главы государства Владислава Ардзинба - в Службу государственной безопасности.

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