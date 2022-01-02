https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/shatkoe-polozhenie-chto-budet-s-rublem-v-novom-godu-1037005431.html

Шаткое положение: что будет с рублем в новом году

Шаткое положение: что будет с рублем в новом году

Весь 2021-й рубль чувствовал себя довольно уверенно: дорогие нефть, газ, повышение ставки ЦБ. 02.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-02T10:20+0300

2022-01-02T10:20+0300

2022-01-02T10:20+0300

экономика

россия

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/16/1032886124_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3cb3056c3b7268a9a7598bca499f138d.jpg

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Однако новые испытания российской валюты впереди — инфляция продолжает расти, "омикрон" тестирует мировую экономику на прочность, США грозят России "беспрецедентными" санкциями, усиливаются геополитические риски на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Справится ли национальная валюта со всем этим в начале года — в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.Стоит на своемВ минувшие 12 месяцев рубль в целом не покидал коридор 74-75 за доллар. Всплески волатильности отправляли к 69 и 78, но ненадолго.Помогли общее ослабление доллара в первой половине года, мягкая монетарная политика ведущих ЦБ и взлет цен на энергоносители. Нефтяные котировки в условиях восстановления мировой экономики и увеличения спроса быстро достигли доковидного уровня.Осенью аналитики заговорили о начале нового нефтяного суперцикла — долговременном периоде подорожания большинства видов сырья. B JP Morgan Chase определили ключевые признаки: постпандемийное восстановление, "сверхмягкая" денежно-кредитная и бюджетная политика (низкие ставки, бюджетные стимулы центробанков), относительно слабый доллар, ускорение инфляции и агрессивные экологические меры.Знакомая ситуацияВ конце года картину подпортил омикрон-штамм. Но, как полагают некоторые аналитики, оснований для существенных валютных колебаний пока нет. Ситуация на рынках стабильная. Более того, если "омикрон" окажется легко переносимым и сыграет роль "естественной вакцины", это поддержит рисковые активы, включая рубль, считает Богдан Зварич, главный аналитик "Банки.ру".Обвал нефтяных котировок маловероятен. Усиление антиковидных ограничений в отдельных странах и регионах может оказать определенное давление на рынок энергоносителей. Однако, как мы убедились при распространении штамма "дельта", все идет по достаточно мягкому сценарию.В то же время, если нефть из-за очередного витка пандемии подешевеет, а геополитический фон ухудшится, возможно возвращение к апрельским показателям — 75-77,5 за доллар и 87-89 за евро.Инфляция и повышение ставкиСпособна ударить и инфляция. Именно на эту угрозу указывал главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт. Он не исключил дальнейшего ужесточения политики ЦБ и повышения ключевой ставки. В декабре регулятор уже поднял ее с 7,5 до 8,5%.Это общемировая проблема. Одна из главных причин — кризис в цепочках поставок, вызванный пандемией. Справиться с ним пока не удается. Поэтому инфляция, скорее всего, в первом квартале не замедлится.По мнению Сергея Макарова, заместителя директора департамента рынков капитала Accent Capital, укрепления российской валюты до следующего заседания ЦБ, которое планируется 11 февраля, ожидать не стоит. Его прогноз: диапазон 74,5 — 77. Дополнительно повлияет укрепление доллара к другим валютам и более жесткая риторика о сворачивании стимулов Федрезерва США.В банках Wells Fargo и Commerzbank полагают, что повышение ставок не избавит рубль от постепенного ослабления. Там ждут 76-78 за доллар.Геополитические рискиС октября российская валюта — под усиленным геополитическим давлением. Динамика в первом квартале во многом будет зависеть и от того, как пройдут переговоры между Россией и США по поводу Украины.По оценкам Татьяны Симоновой, если обстановка обострится, геополитическая премия в рубле увеличится до восьми-десяти с нынешних трех-четырех. То есть курс отправится к отметке 76-78. Если напряжение ослабеет, можно рассчитывать на 72.В "Райффайзенбанке" при условии снятия геополитических рисков видят еще больший потенциал укрепления — вплоть до 70,4. Традиционно отечественную валюту поддерживают экспортеры, уплачивающие налоги в бюджет, дорогая нефть, профицит текущего счета, солидные международные резервы. Более активному росту помешают отток капитала и интервенции Минфина, уточняют аналитики.Прогноз Сбербанка на 2022-й — 67. Основными факторами там называют рекордные цены на газ, высокие реальные ставки и внутренние инвестиции в проекты из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/idealnyy-shtorm-evrope-predskazali-pik-energokrizisa-1036607244.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/bolshoy-boss-v-ssha-priznali-kontrol-rossii-nad-mirovoy-energetikoy-1035998629.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210925/Chto-budet-s-rublem-do-kontsa-goda-1033280709.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210923/Nas-zhdet-katastrofa-na-chto-reshilsya-Minfin-SShA-iz-za-ugrozy-defolta-1033268222.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, россия, рубль