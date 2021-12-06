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https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/idealnyy-shtorm-evrope-predskazali-pik-energokrizisa-1036607244.html
Идеальный шторм: Европе предсказали пик энергокризиса
Идеальный шторм: Европе предсказали пик энергокризиса
Цены на газ в Европе снизились почти вдвое от пиковых значений октября. Однако худшее может быть впереди. 06.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-06T09:15+0300
2021-12-06T09:15+0300
экономика
в мире
европа
газ
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Запасы газа в хранилищах на минимуме, а зима уже наступила. Первые же холода взвинтят стоимость топлива и электричества, и некоторым странам грозит энергетическая блокада. Подробнее в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.Затишье перед бурейЕвропейский газовый рынок лихорадило всю осень. В октябре спотовые цены побили исторический рекорд, вплотную подойдя к отметке в две тысячи долларов за тысячу кубометров. Это было связано с низкой заполненностью подземных хранилищ, ограничением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Но тут поступило известие о приостановке сертификации "Северного потока — 2". Это значит, что сроки запуска газопровода опять сдвигаются и зимой можно на него не рассчитывать.Будет холодноК холодам Европа определенно не готова. По данным Gas Infrastructure Europe, активного газа в хранилищах на 23,4% (на 20,8 миллиарда кубов) меньше, чем в прошлом году.А зима ожидается суровая. Так что дефицит электричества, газа и, соответственно, резкий скачок цен неизбежны.В первую очередь, разумеется, подорожает голубое топливо. По прогнозу главного инвестиционного директора Saxo Bank Стина Якобсена, Европа увидит такой энергетический кризис, какого не было с 1973-го. Это касается и нефти. "Я не удивлюсь котировкам больше 100 долларов за баррель уже в первом квартале", — отмечает экономист.В "Газпроме" ситуацию тоже не считают устойчивой."Тем не менее, учитывая фактор ПХГ и наступивший отопительный сезон в Европе и Азии, котировки форвардных контрактов на газ не предполагают заметного снижения цен в ближайшие месяцы", — сказал начальник департамента газового холдинга Александр Иванников.Пока репетицияПодорожание энергоносителей еще до зимы ударило по промышленности и потребителям. В Великобритании ряд предприятий сократили производство и обратились за госпомощью.Во Франции тарифы на электричество самые высокие с 2012-го. Атомная энергетика потребностей не покрывает.АЭС не справляются, поскольку пандемия задержала техобслуживание некоторых реакторов. А угольные электростанции власти решили закрыть. Прошлой зимой домохозяйства призвали сократить потребление электроэнергии в часы пик. Теперь ждут падения напряжения в сети и двухчасовых отключений.Нервирует Европу то, что российская компания продолжает поставлять ровно столько газа, сколько предусмотрено контрактами. Поэтому энергетической отрасли не остается ничего другого, кроме как рассчитывать на снижение спроса, отмечает Фабиан Реннинген, аналитик Rystad Energy.Масла в огонь подливает омикрон-штамм. Поднимается очередная волна ковида.Энергетическая блокадаПоложение может обостриться настолько, что некоторые страны, в первую очередь богатые, начнут тянуть одеяло на себя.Аналитики Bloomberg ранее описали два вероятных сценария развития событий. Если дефицит усилится, европейские правительства могут прибегнуть к ограничению продаж природного газа и электроэнергии в другие регионы. Другой, менее экстремальный вариант: газ и электроэнергию перенаправят из бедных стран в богатые, такие как Германия.Пока подобных заявлений не было, но первые звоночки есть. Так, еще в октябре президент Сербии Александр Вучич предупредил о возможной приостановке экспорта электроэнергии, чтобы "людям было тепло в домах". А Франция пригрозила ограничить подачу на Нормандские острова Великобритании из-за спора о рыболовных зонах.Блокировать экспорт не позволяют принципы энергетической солидарности. Это может поставить страны ЕС в затруднительное положение. Другое дело, что в условиях энергетического кризиса споры неизбежны. Уже скоро выяснится, кто из европейцев готов перетянуть одеяло на себя, чтобы не лишиться света и тепла.Москва дала понять, что поможет Европе, увеличит прокачку для стабилизации рынка. Но сколько газа Россия отправит в декабре, пока неизвестно. Запуск "Северного потока — 2" разрешил бы энергетический кризис. Однако Германия — крупнейший энергетический и сырьевой импортер — видимо, считает, что этой зимой газ континенту не так уж и нужен.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211008/Okhladit-rynok-kak-snizhayut-tseny-na-gaz-v-Evrope--1033378824.html
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экономика, в мире, европа, газ

Идеальный шторм: Европе предсказали пик энергокризиса

09:15 06.12.2021
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Стрингер
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Цены на газ в Европе снизились почти вдвое от пиковых значений октября. Однако худшее может быть впереди.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Запасы газа в хранилищах на минимуме, а зима уже наступила. Первые же холода взвинтят стоимость топлива и электричества, и некоторым странам грозит энергетическая блокада. Подробнее в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.
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Охладить рынок: как снижают цены на газ в Европе
8 октября, 19:20

Затишье перед бурей

Европейский газовый рынок лихорадило всю осень. В октябре спотовые цены побили исторический рекорд, вплотную подойдя к отметке в две тысячи долларов за тысячу кубометров. Это было связано с низкой заполненностью подземных хранилищ, ограничением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Потом цена опустилась, стабилизировавшись в ноябре на уровне ниже тысячи долларов (в четыре раза больше, чем в начале года). Ажиотаж слегка поутих, поскольку "Газпром" приступил к закачке топлива в европейские ПХГ.
Но тут поступило известие о приостановке сертификации "Северного потока — 2". Это значит, что сроки запуска газопровода опять сдвигаются и зимой можно на него не рассчитывать.

Будет холодно

К холодам Европа определенно не готова. По данным Gas Infrastructure Europe, активного газа в хранилищах на 23,4% (на 20,8 миллиарда кубов) меньше, чем в прошлом году.
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А зима ожидается суровая. Так что дефицит электричества, газа и, соответственно, резкий скачок цен неизбежны.
В первую очередь, разумеется, подорожает голубое топливо. По прогнозу главного инвестиционного директора Saxo Bank Стина Якобсена, Европа увидит такой энергетический кризис, какого не было с 1973-го. Это касается и нефти. "Я не удивлюсь котировкам больше 100 долларов за баррель уже в первом квартале", — отмечает экономист.
Якобсен говорит об идеальном шторме. "Что будет с ценами дальше? Они еще повысятся, конечно", — уточняет он.
В "Газпроме" ситуацию тоже не считают устойчивой.
"Тем не менее, учитывая фактор ПХГ и наступивший отопительный сезон в Европе и Азии, котировки форвардных контрактов на газ не предполагают заметного снижения цен в ближайшие месяцы", — сказал начальник департамента газового холдинга Александр Иванников.

Пока репетиция

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Подорожание энергоносителей еще до зимы ударило по промышленности и потребителям. В Великобритании ряд предприятий сократили производство и обратились за госпомощью.
Во Франции тарифы на электричество самые высокие с 2012-го. Атомная энергетика потребностей не покрывает.
АЭС не справляются, поскольку пандемия задержала техобслуживание некоторых реакторов. А угольные электростанции власти решили закрыть. Прошлой зимой домохозяйства призвали сократить потребление электроэнергии в часы пик. Теперь ждут падения напряжения в сети и двухчасовых отключений.
Причем, как отмечает Bloomberg, это лишь предвестие того, что может случиться по мере того, как будет падать температура. Не исключено возникновение напряженности между странами из-за мер по защите поставок. Рядовым потребителям грозят плановые веерные отключения.
Нервирует Европу то, что российская компания продолжает поставлять ровно столько газа, сколько предусмотрено контрактами. Поэтому энергетической отрасли не остается ничего другого, кроме как рассчитывать на снижение спроса, отмечает Фабиан Реннинген, аналитик Rystad Energy.
Масла в огонь подливает омикрон-штамм. Поднимается очередная волна ковида.

Энергетическая блокада

Положение может обостриться настолько, что некоторые страны, в первую очередь богатые, начнут тянуть одеяло на себя.
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Аналитики Bloomberg ранее описали два вероятных сценария развития событий. Если дефицит усилится, европейские правительства могут прибегнуть к ограничению продаж природного газа и электроэнергии в другие регионы. Другой, менее экстремальный вариант: газ и электроэнергию перенаправят из бедных стран в богатые, такие как Германия.
"Если станет очень холодно, в Европе пойдут такие разговоры: "У меня есть газ, и я собираюсь принять экстренные меры — запретить экспорт на две недели", — предрекает Марко Альвера, гендиректор итальянской энергетической инфраструктурной компании Snam SpA.
Пока подобных заявлений не было, но первые звоночки есть. Так, еще в октябре президент Сербии Александр Вучич предупредил о возможной приостановке экспорта электроэнергии, чтобы "людям было тепло в домах". А Франция пригрозила ограничить подачу на Нормандские острова Великобритании из-за спора о рыболовных зонах.
Блокировать экспорт не позволяют принципы энергетической солидарности. Это может поставить страны ЕС в затруднительное положение. Другое дело, что в условиях энергетического кризиса споры неизбежны. Уже скоро выяснится, кто из европейцев готов перетянуть одеяло на себя, чтобы не лишиться света и тепла.
Москва дала понять, что поможет Европе, увеличит прокачку для стабилизации рынка. Но сколько газа Россия отправит в декабре, пока неизвестно. Запуск "Северного потока — 2" разрешил бы энергетический кризис. Однако Германия — крупнейший энергетический и сырьевой импортер — видимо, считает, что этой зимой газ континенту не так уж и нужен.
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