https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/uchenye-vyyasnili-naskolko-omikron-opasen-dlya-legkikh-1037005873.html

Ученые выяснили, насколько "омикрон" опасен для легких

Ученые выяснили, насколько "омикрон" опасен для легких

Эксперты считают, что омикрно-штаммом заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в... 02.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-02T11:45+0300

2022-01-02T11:45+0300

2022-01-02T12:12+0300

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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Омикрон-штамм коронавируса наносит гораздо меньший вред легким в сравнении с другими штаммами COVID-19, пишет со ссылкой на исследования американских и японских ученых из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета журнал Research Square."Омикрон", как выяснили специалисты, может вызывать менее тяжелое течение болезни.Ранее ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний заявили, что штамм "омикрон" не так опасен для клеток легких, как "дельта" и коронавирус дикого типа.Издание The Telegraph со ссылкой на исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории, в свою очередь, написало, что у омикрон-штамма коронавируса уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими. В скором времени, полагают исследователи, произойдет "полное разделение показателей заболеваемости и смертности", что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/nazvan-protsent-smertnosti-ot-omikron-shtamma-1036973451.html

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в мире, наука, ученые, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19