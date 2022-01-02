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https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/uchenye-vyyasnili-naskolko-omikron-opasen-dlya-legkikh-1037005873.html
Ученые выяснили, насколько "омикрон" опасен для легких
Ученые выяснили, насколько "омикрон" опасен для легких
Эксперты считают, что омикрно-штаммом заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в... 02.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-02T11:45+0300
2022-01-02T12:12+0300
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Омикрон-штамм коронавируса наносит гораздо меньший вред легким в сравнении с другими штаммами COVID-19, пишет со ссылкой на исследования американских и японских ученых из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета журнал Research Square."Омикрон", как выяснили специалисты, может вызывать менее тяжелое течение болезни.Ранее ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний заявили, что штамм "омикрон" не так опасен для клеток легких, как "дельта" и коронавирус дикого типа.Издание The Telegraph со ссылкой на исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории, в свою очередь, написало, что у омикрон-штамма коронавируса уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими. В скором времени, полагают исследователи, произойдет "полное разделение показателей заболеваемости и смертности", что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/nazvan-protsent-smertnosti-ot-omikron-shtamma-1036973451.html
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в мире, наука, ученые, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Ученые выяснили, насколько "омикрон" опасен для легких

11:45 02.01.2022 (обновлено: 12:12 02.01.2022)
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРеспубликанская детская больница во Владикавказе
Республиканская детская больница во Владикавказе - Sputnik Абхазия, 1920, 02.01.2022
© Sputnik / Денис Абрамов
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Эксперты считают, что омикрно-штаммом заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Омикрон-штамм коронавируса наносит гораздо меньший вред легким в сравнении с другими штаммами COVID-19, пишет со ссылкой на исследования американских и японских ученых из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета журнал Research Square.
"Омикрон", как выяснили специалисты, может вызывать менее тяжелое течение болезни.
Ученые поставили серию экспериментов на мышах и хомяках и выяснили, что большинство зараженных омикрон-штаммом животных испытывали более легкие симптомы заболевания и реже сталкивались с проблемой потери веса.
Ранее ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний заявили, что штамм "омикрон" не так опасен для клеток легких, как "дельта" и коронавирус дикого типа.
Сотрудник лаборатории перинатального центра республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко за работой. - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2021
Назван процент смертности от омикрон-штамма
30 декабря 2021, 09:45
Издание The Telegraph со ссылкой на исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории, в свою очередь, написало, что у омикрон-штамма коронавируса уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими. В скором времени, полагают исследователи, произойдет "полное разделение показателей заболеваемости и смертности", что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.
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