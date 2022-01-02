https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/uchenye-vyyasnili-naskolko-omikron-opasen-dlya-legkikh-1037005873.html
Ученые выяснили, насколько "омикрон" опасен для легких
Ученые выяснили, насколько "омикрон" опасен для легких
Эксперты считают, что омикрно-штаммом заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в... 02.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-02T11:45+0300
2022-01-02T11:45+0300
2022-01-02T12:12+0300
в мире
наука
ученые
медицина
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103034/37/1030343710_0:270:2680:1778_1920x0_80_0_0_b7542961d6f109e6d568eb4f9ce481ca.jpg
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Омикрон-штамм коронавируса наносит гораздо меньший вред легким в сравнении с другими штаммами COVID-19, пишет со ссылкой на исследования американских и японских ученых из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета журнал Research Square."Омикрон", как выяснили специалисты, может вызывать менее тяжелое течение болезни.Ранее ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний заявили, что штамм "омикрон" не так опасен для клеток легких, как "дельта" и коронавирус дикого типа.Издание The Telegraph со ссылкой на исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории, в свою очередь, написало, что у омикрон-штамма коронавируса уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими. В скором времени, полагают исследователи, произойдет "полное разделение показателей заболеваемости и смертности", что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/nazvan-protsent-smertnosti-ot-omikron-shtamma-1036973451.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103034/37/1030343710_0:19:2680:2029_1920x0_80_0_0_10908e98007d74fe0c6e135509da7b89.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, наука, ученые, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Ученые выяснили, насколько "омикрон" опасен для легких
11:45 02.01.2022 (обновлено: 12:12 02.01.2022)
Эксперты считают, что омикрно-штаммом заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
СУХУМ, 2 янв - Sputnik.
Омикрон-штамм коронавируса наносит гораздо меньший вред легким в сравнении с другими штаммами COVID-19, пишет со ссылкой на исследования американских и японских ученых из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета журнал Research Square
.
"Омикрон", как выяснили специалисты, может вызывать менее тяжелое течение болезни.
Ученые поставили серию экспериментов на мышах и хомяках и выяснили, что большинство зараженных омикрон-штаммом животных испытывали более легкие симптомы заболевания и реже сталкивались с проблемой потери веса.
Ранее ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний заявили, что штамм "омикрон" не так опасен для клеток легких, как "дельта" и коронавирус дикого типа.
Издание The Telegraph со ссылкой на исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории, в свою очередь, написало, что у омикрон-штамма коронавируса уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими. В скором времени, полагают исследователи, произойдет "полное разделение показателей заболеваемости и смертности", что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.