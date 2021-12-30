https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/nazvan-protsent-smertnosti-ot-omikron-shtamma-1036973451.html

Назван процент смертности от омикрон-штамма

Назван процент смертности от омикрон-штамма

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. 30.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-30T09:45+0300

2021-12-30T09:45+0300

2021-12-30T10:25+0300

в мире

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Омикрон-штамм коронавируса имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с предыдущими волнами COVID-19. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на данные исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.Исследование проводилось на пациентах, госпитализированных в городе Цване, провинция Гаутенг, ставшей первоначальным эпицентром вспышки нового штамма. Им также удалось выяснить, что менее половины попавших в больницу нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5 процента. Число нуждающихся в интенсивной терапии также было намного меньше – 1% против 4,3% при предыдущих вспышках болезни.Кроме того, пациенты, госпитализированные в период вспышки "омикрона", выписывались в среднем через 4 дня по сравнению с 8,8 днями при предыдущих волнахУченые полагают, что скоро произойдет "полное разделение показателей заболеваемости и смертности", что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/vikulov-rasskazal-kogda-sozdadut-vaktsinu-protiv-omikrona-1036961963.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/simptomy-pri-omikrone-mogut-poyavitsya-uzhe-cherez-den-zayavil-ekspert-1036874285.html

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в мире, мировая пандемия коронавируса covid-19