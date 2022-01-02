https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/v-mid-rossii-prokommentirovali-vozmozhnost-priznaniya-sputnika-v-voz-1037007498.html
В МИД России прокомментировали возможность признания "Спутника V" ВОЗ
В МИД России прокомментировали возможность признания "Спутника V" ВОЗ
В середине декабря в ВОЗ заявляли, что могут признать российскую вакцину в первом квартале нового года. 02.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-02T15:00+0300
2022-01-02T15:00+0300
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. В вопросе признания ВОЗ российской вакцины "Спутник V" есть обнадеживающие сигналы, но Москва расценивает их скорее как успокаивающие, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Александр Панкин."Я вижу что-то обнадеживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определенный политес по отношению к России — что вот-вот в первом квартале, в первом полугодии ("Спутник V" может получить одобрение. — прим.)", — сказал он.В январе в Россию должна приехать инспекция ВОЗ, которая проведет проверку технологических процессов."Спутник V" разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, это первый в мире зарегистрированный препарат против COVID-19. Данные как его клинических испытаний, так и применения в разных странах (Аргентине, Сан-Марино, Сербии, Венгрии, Бахрейне, Мексике, ОАЭ, Белоруссии) демонстрируют, что это одна из самых безопасных и эффективных вакцин от коронавируса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/opublikovan-grafik-raboty-punktov-vaktsinatsii-v-novogodnie-prazdniki-v-abkhazii-1036894952.html
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воз, россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
В МИД России прокомментировали возможность признания "Спутника V" ВОЗ
В середине декабря в ВОЗ заявляли, что могут признать российскую вакцину в первом квартале нового года.
СУХУМ, 2 янв - Sputnik
. В вопросе признания ВОЗ российской вакцины "Спутник V" есть обнадеживающие сигналы, но Москва расценивает их скорее как успокаивающие, заявил РИА Новости
заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.
"Я вижу что-то обнадеживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определенный политес по отношению к России — что вот-вот в первом квартале, в первом полугодии ("Спутник V" может получить одобрение. — прим.)", — сказал он.
В январе в Россию должна приехать инспекция ВОЗ, которая проведет проверку технологических процессов.
"Спутник V" одобрен уже более чем 70 странами с общим населением четыре миллиарда человек (более половины населения Земли). При этом в США и странах ЕС она недоступна.
"Спутник V" разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, это первый в мире зарегистрированный препарат против COVID-19. Данные как его клинических испытаний, так и применения в разных странах (Аргентине, Сан-Марино, Сербии, Венгрии, Бахрейне, Мексике, ОАЭ, Белоруссии) демонстрируют, что это одна из самых безопасных и эффективных вакцин от коронавируса.