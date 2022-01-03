https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/nazvan-opasnym-simptom-covid-19-u-detey-1037011186.html

Назван опасным симптом COVID-19 у детей

Назван опасным симптом COVID-19 у детей

Помимо респираторных проявления коронавирус может по-разному проявляться у детей. 03.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-03T08:45+0300

2022-01-03T08:45+0300

2022-01-03T08:45+0300

в мире

дети

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. У детей коронавирус может проявляться опасным осложнением "ковидные пальцы", напоминающим обморожение, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов. Горелов также отметил, что у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы.Наиболее тяжело болеют дети до года и подростки, а также дети, имеющие соматическую сопутствующую хроническую патологию или врожденные пороки, заключил инфекционист.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/dzhoupua-rasskazal-kak-boleyut-koronavirusom-deti-v-abkhazii--1036500149.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, дети, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19