https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/nazvan-opasnym-simptom-covid-19-u-detey-1037011186.html
Назван опасным симптом COVID-19 у детей
Назван опасным симптом COVID-19 у детей
Помимо респираторных проявления коронавирус может по-разному проявляться у детей. 03.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-03T08:45+0300
2022-01-03T08:45+0300
2022-01-03T08:45+0300
в мире
дети
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102875/12/1028751255_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_a624ea10d1e08acc7b44931fca5914a2.jpg
СУХУМ, 3 янв - Sputnik. У детей коронавирус может проявляться опасным осложнением "ковидные пальцы", напоминающим обморожение, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов. Горелов также отметил, что у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы.Наиболее тяжело болеют дети до года и подростки, а также дети, имеющие соматическую сопутствующую хроническую патологию или врожденные пороки, заключил инфекционист.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/dzhoupua-rasskazal-kak-boleyut-koronavirusom-deti-v-abkhazii--1036500149.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102875/12/1028751255_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_3534115756ac4336c550617b5ec2a7ed.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, дети, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Назван опасным симптом COVID-19 у детей
Помимо респираторных проявления коронавирус может по-разному проявляться у детей.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik
. У детей коронавирус может проявляться опасным осложнением "ковидные пальцы", напоминающим обморожение, заявил РИА Новости
замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Горелов также отметил, что у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы.
По его словам, пневмония чаще всего встречается у детей старше семи лет, а у подростков поражение легких может оказаться таким же, как у взрослых.
Наиболее тяжело болеют дети до года и подростки, а также дети, имеющие соматическую сопутствующую хроническую патологию или врожденные пороки, заключил инфекционист.