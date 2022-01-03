https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/nazvano-uslovie-dlya-vypuska-zarubezhnykh-vaktsin-ot-covid-v-rossii-1037013051.html

Названо условие для выпуска зарубежных вакцин от COVID в России

Названо условие для выпуска зарубежных вакцин от COVID в России

Российская фармацевтическая компания уже выпускает в РФ одну иностранную вакцину от COVID-19 на экспорт. 03.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-03T13:00+0300

2022-01-03T13:00+0300

2022-01-03T13:00+0300

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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Производство иностранных вакцин против коронавируса для внутреннего потребления может быть налажено в России, если в этом будет необходимость, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет РИА Новости.Окончательное решение будет принимать Минздрав, поскольку данный вопрос входит в сферу ответственности ведомства, отметил он.Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca уже выпускает в РФ одну иностранную вакцину от COVID-19. Однако эта продукция рассчитана только на экспорт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/v-mid-rossii-prokommentirovali-vozmozhnost-priznaniya-sputnika-v-voz-1037007498.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19