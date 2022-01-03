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Названо условие для выпуска зарубежных вакцин от COVID в России
Названо условие для выпуска зарубежных вакцин от COVID в России
Российская фармацевтическая компания уже выпускает в РФ одну иностранную вакцину от COVID-19 на экспорт. 03.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Производство иностранных вакцин против коронавируса для внутреннего потребления может быть налажено в России, если в этом будет необходимость, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет РИА Новости.Окончательное решение будет принимать Минздрав, поскольку данный вопрос входит в сферу ответственности ведомства, отметил он.Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca уже выпускает в РФ одну иностранную вакцину от COVID-19. Однако эта продукция рассчитана только на экспорт.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/v-mid-rossii-prokommentirovali-vozmozhnost-priznaniya-sputnika-v-voz-1037007498.html
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общество, в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Названо условие для выпуска зарубежных вакцин от COVID в России

13:00 03.01.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВакцинация бездомных от COVID-19 в Москве
Вакцинация бездомных от COVID-19 в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Российская фармацевтическая компания уже выпускает в РФ одну иностранную вакцину от COVID-19 на экспорт.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Производство иностранных вакцин против коронавируса для внутреннего потребления может быть налажено в России, если в этом будет необходимость, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет РИА Новости.
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Окончательное решение будет принимать Минздрав, поскольку данный вопрос входит в сферу ответственности ведомства, отметил он.
"Если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно", — сказал Мантуров, подчеркнув, что это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла.
Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca уже выпускает в РФ одну иностранную вакцину от COVID-19. Однако эта продукция рассчитана только на экспорт.
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