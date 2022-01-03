https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/nazvano-uslovie-dlya-vypuska-zarubezhnykh-vaktsin-ot-covid-v-rossii-1037013051.html
Названо условие для выпуска зарубежных вакцин от COVID в России
Названо условие для выпуска зарубежных вакцин от COVID в России
Российская фармацевтическая компания уже выпускает в РФ одну иностранную вакцину от COVID-19 на экспорт. 03.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-03T13:00+0300
2022-01-03T13:00+0300
2022-01-03T13:00+0300
общество
в мире
россия
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/01/1036998163_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_17db9e8d7398eef34fff4bd26bde52d0.jpg
СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Производство иностранных вакцин против коронавируса для внутреннего потребления может быть налажено в России, если в этом будет необходимость, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет РИА Новости.Окончательное решение будет принимать Минздрав, поскольку данный вопрос входит в сферу ответственности ведомства, отметил он.Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca уже выпускает в РФ одну иностранную вакцину от COVID-19. Однако эта продукция рассчитана только на экспорт.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/v-mid-rossii-prokommentirovali-vozmozhnost-priznaniya-sputnika-v-voz-1037007498.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/01/1036998163_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_060aa4e83ddc6993012f51f06ccc9cdc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Названо условие для выпуска зарубежных вакцин от COVID в России
Российская фармацевтическая компания уже выпускает в РФ одну иностранную вакцину от COVID-19 на экспорт.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik.
Производство иностранных вакцин против коронавируса для внутреннего потребления может быть налажено в России, если в этом будет необходимость, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет РИА Новости.
Окончательное решение будет принимать Минздрав, поскольку данный вопрос входит в сферу ответственности ведомства, отметил он.
"Если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно", — сказал Мантуров, подчеркнув, что это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла.
Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca уже выпускает в РФ одну иностранную вакцину от COVID-19. Однако эта продукция рассчитана только на экспорт.