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Россия, КНР, Британия, США и Франция заявили о недопущении ядерной войны

Россия, КНР, Британия, США и Франция заявили о недопущении ядерной войны

Страны "ядерной пятерки" намерены повышать уровень взаимного доверия и предотвращать гонку вооружений, которая станет угрозой для всех. 03.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-03T17:00+0300

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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Лидеры КНР, РФ, Британии, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля."Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков", - говорится в сообщении.Страны "ядерной пятерки" намерены повышать уровень взаимного доверия и предотвращать гонку вооружений, которая станет угрозой для всех.Отмечается, что Россия, Китай, США, Британия и Франция намерены и дальше заниматься поиском дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации.В документе отмечается нацеленность на нераспространение ядерных вооружений. "Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено", - подчеркивается в заявлении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/yadernaya-voyna-ili-poteplenie-otnosheniy-posledstviya-peregovorov-putina-i-baydena---1036706298.html

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политика, в мире, россия, ядерная война, сша, великобритания, китай, франция