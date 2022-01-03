https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/rossiyskiy-teatr-imeni-volkova-priedet-c-gastrolyami-v-abkhaziyu-1037016315.html

Российский театр имени Волкова приедет c гастролями в Абхазию

Российский театр имени Волкова приедет c гастролями в Абхазию

Гастроли российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова пройдут в республике в рамках программы "Большие гастроли" при поддержке... 03.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-03T19:30+0300

2022-01-03T19:30+0300

2022-01-03T19:30+0300

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СУХУМ, 3 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова прибудет с гастролями в Абхазию в мае, рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.Он также уточнил, что театр Волкова выступит на сцене Русского драматического театра имени Фазиля Искандера в Сухуме и покажет четыре спектакля."Они будут выступать в РУСДРАМе, так как наш театр участник программы "Большие гастроли", и гастроли Волковского театра закреплены в плане сотрудничества Министерств культуры России и Абхазии. Проект будет поддерживаться и финансироваться двумя ведомства. Это важный проект по укреплению российско-абхазского сотрудничества в сфере культуры и искусства", - подчеркнул он.Хинтба отметил, что театр имени Волкова – это старейший и профессиональный театр России, основанный в 1750 году. Гастроли столь прославленного коллектива значимое событие для Абхазии и РУСДРАМ будет тесно сотрудничать с Минкультурой республики для организации этих гастролей.По его словам, абхазская сторона возьмет на себя расходы по проживанию и питанию театрального коллектива, а все остальные затраты покроют российские коллеги.Он также добавил, что программа "Большие гастроли" реализуется ежегодно и в ее рамках не только приезжают российские театры в Абхазию, но и РУСДРАМ выезжает с гастролями в соседнее государство. В пример он привел гастрольный тур в 2021 году, когда театр из Абхазии сыграл спектакли в Иваново и Твери.Театр имени Федора Волкова – первый русский общедоступный профессиональный театр, который был основан в 1750 году в Ярославле выдающимся актером и режиссером Федором Волковым.

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