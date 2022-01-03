https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/rossiyskiy-teatr-imeni-volkova-priedet-c-gastrolyami-v-abkhaziyu-1037016315.html
Российский театр имени Волкова приедет c гастролями в Абхазию
Российский театр имени Волкова приедет c гастролями в Абхазию
Гастроли российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова пройдут в республике в рамках программы "Большие гастроли" при поддержке... 03.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-03T19:30+0300
2022-01-03T19:30+0300
2022-01-03T19:30+0300
в абхазии
культура
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театр
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СУХУМ, 3 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова прибудет с гастролями в Абхазию в мае, рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.Он также уточнил, что театр Волкова выступит на сцене Русского драматического театра имени Фазиля Искандера в Сухуме и покажет четыре спектакля."Они будут выступать в РУСДРАМе, так как наш театр участник программы "Большие гастроли", и гастроли Волковского театра закреплены в плане сотрудничества Министерств культуры России и Абхазии. Проект будет поддерживаться и финансироваться двумя ведомства. Это важный проект по укреплению российско-абхазского сотрудничества в сфере культуры и искусства", - подчеркнул он.Хинтба отметил, что театр имени Волкова – это старейший и профессиональный театр России, основанный в 1750 году. Гастроли столь прославленного коллектива значимое событие для Абхазии и РУСДРАМ будет тесно сотрудничать с Минкультурой республики для организации этих гастролей.По его словам, абхазская сторона возьмет на себя расходы по проживанию и питанию театрального коллектива, а все остальные затраты покроют российские коллеги.Он также добавил, что программа "Большие гастроли" реализуется ежегодно и в ее рамках не только приезжают российские театры в Абхазию, но и РУСДРАМ выезжает с гастролями в соседнее государство. В пример он привел гастрольный тур в 2021 году, когда театр из Абхазии сыграл спектакли в Иваново и Твери.Театр имени Федора Волкова – первый русский общедоступный профессиональный театр, который был основан в 1750 году в Ярославле выдающимся актером и режиссером Федором Волковым.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/kovidnye-itogi-i-misticheskie-premery-rusdram-podvel-itogi-2021-goda-1036975179.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20190912/Proletnyy-gus-v-Sukhume-vo-vlasti-emotsiy-1028411198.html
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культура, абхазия, театр
Российский театр имени Волкова приедет c гастролями в Абхазию
Гастроли российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова пройдут в республике в рамках программы "Большие гастроли" при поддержке Министерства культуры России и Абхазии.
СУХУМ, 3 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова прибудет с гастролями в Абхазию в мае, рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
Он также уточнил, что театр Волкова выступит на сцене Русского драматического театра имени Фазиля Искандера в Сухуме и покажет четыре спектакля.
"Они будут выступать в РУСДРАМе, так как наш театр участник программы "Большие гастроли", и гастроли Волковского театра закреплены в плане сотрудничества Министерств культуры России и Абхазии. Проект будет поддерживаться и финансироваться двумя ведомства. Это важный проект по укреплению российско-абхазского сотрудничества в сфере культуры и искусства", - подчеркнул он.
Хинтба отметил, что театр имени Волкова – это старейший и профессиональный театр России, основанный в 1750 году. Гастроли столь прославленного коллектива значимое событие для Абхазии и РУСДРАМ будет тесно сотрудничать с Минкультурой республики для организации этих гастролей.
По его словам, абхазская сторона возьмет на себя расходы по проживанию и питанию театрального коллектива, а все остальные затраты покроют российские коллеги.
"Это будет очень яркое и важное событие. В прошлые годы в рамках этой программы в нашем театре состоялись спектакли московского художественного театра имени Чехова "Пролетный гусь". Также были гастроли замечательного Санкт-петербургского театра "Мастерская", - сказал Хинтба.
Он также добавил, что программа "Большие гастроли" реализуется ежегодно и в ее рамках не только приезжают российские театры в Абхазию, но и РУСДРАМ выезжает с гастролями в соседнее государство. В пример он привел гастрольный тур в 2021 году, когда театр из Абхазии сыграл спектакли в Иваново и Твери.
Театр имени Федора Волкова – первый русский общедоступный профессиональный театр, который был основан в 1750 году в Ярославле выдающимся актером и режиссером Федором Волковым.