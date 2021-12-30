https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/kovidnye-itogi-i-misticheskie-premery-rusdram-podvel-itogi-2021-goda-1036975179.html

"Ковидные" итоги и мистические премьеры: РУСДРАМ подвел итоги 2021 года

"Ковидные" итоги и мистические премьеры: РУСДРАМ подвел итоги 2021 года

Русский драматический театр имени Фазиля Искандера подвел итоги 2021 года и рассказал о планах на следующий год. 30.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-30T10:50+0300

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2021-12-30T11:02+0300

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Пресс-конференция проходила на фоне декораций к спектаклю "Радость вопреки всему"."Это в какой-то степени пророческий спектакль. Это девиз, который лежит в основе служения театра и определяет нашу жизнь, в том числе профессиональную. Да, театр не работает на зрителя, мы от этого страдаем, нам бы хотелось, чтобы все изменилось, но раз у нас такая реальность, мы должны научиться жить в ней", – сказал гендиректор театра Ираклий Хинтба.Премьеры 2021 годаВ 2021 году РУСДРАМу удалось поработать всего пять месяцев, с февраля по июль. 12 июля театр и другие учреждения культуры в связи с ковидными ограничениями закрыли.Несмотря на это, по словам Хинтба, год для театра выдался плодотворным.16 февраля состоялась премьера режиссера и актера театра Джамбула Жордания "Последний из ушедших" по одноименному произведению писателя Баграта Шинкуба. За четыре месяца зрителям его показали 18 раз, найти билеты на постановку было очень сложно. По словам Хинтба, постановку высоко оценили не только зрители, но и члены семьи писателя.В феврале состоялась еще одна премьера – моноспектакль "Бродский", главную и единственную роль в котором сыграла актриса Милана Ломия."Это спектакль, который не стыдно показать на фестивалях", – отметил Хинтба.В апреле на сцене РУСДРАМа появился "Солярис" Артема Устинова. Произведение по одноименному роману Станислава Лема впервые поставили на сцене театра. Хинтба назвал эту идею авантюрой."Мне кажется, получилась выдающаяся работа. Такого визуала вы не найдете на Кавказе точно. Наши артисты сделали шаг вперед", – добавил он.За месяц до закрытия в театре поставили детский спектакль "Принцесса и свинопас" в постановке Джамбула Жордания."Я называю этот спектакль детским блокбастером. У него был невероятный успех и зрительский спрос", – сказал гендиректор.То, что не успелиВ 2021-м году зритель должен был увидеть еще несколько спектаклей на сцене театра, но выпустить их не успели.Впервые в театре поставят моноспектакль по произведению Даура Зантария "Енджи-ханум, обойденная счастьем". Режиссер – Мария Романова, главную роль сыграла Анна Гюрегян.Еще один моноспектакль "Не обо мне" в главных ролях с российской актрисой Верой Бабичевой. По словам Хинтба, постановка станет "открытием для зрителя"."Спектакль о сегодняшнем дне, о цифровом одиночестве, о том, что нас беспокоит", – добавил он.Практически готова к выходу на сцену рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда". Ее покажут в театре в сентябре 2022 года. Зрителей, по словам Хинтба, ждут сложные декорации и живая музыка.ГастролиТеатр в 2021-м году на месте не сидел. Хоть артисты и не успели показать всего местному зрителю, они могут похвастаться активной гастрольной деятельностью.За 11 дней гастрольного тура по России РУСДРАМ показал семь спектаклей в пяти городах. К примеру, в Питере в рамках фестиваля "Радуга" была показана "Электра". Театральный критик Павел Руднев назвал постановку "серьезной работой"."Очень сильное зрелище, крепкая, серьезная работа. После просмотра "Электры" я радуюсь за режиссера-постановщика Артема Устинова. Потрясающие артисты, сцены – страшные, жуткие и вместе с тем лечебные. Я благодарен театру за эту удивительную работу", – процитировал его слова Хинтба.А недавно на онлайн-фестивале "Ангажемент" в Сочи театр получил гран-при за спектакль "Хаджи-Мурат".Будущее театраВ этом году впервые абхазская группа была набрана для обучения в театральное училище имени Щепкина. Россотрудничеством было выделено 15 целевых мест. Актерскому мастерству будут обучаться пять девочек и десять мальчиков."Рассчитываю, что все они дойдут до конца, и в дополнении к нашей труппе мы получим 15 юных артистов, которые уже здесь будут учиться своему ремеслу", – сказал Хинтба.Что нас ждетВ 2022 году любителей театра ждут сюрпризы. Всего театр планирует поставить восемь-девять спектаклей. Один из них спектакль по роману Маркеса "Сто лет одиночества" режиссера Марии Романовой. Авторы постановки решили, что все роли будут исполняться женщинами. Историю расскажут восемь актрис.В новом году режиссер Джамбул Жордания приступит к работе над спектаклем по произведению Алексея Гогуа. Над каким именно, пока что держится в секрете."Думаю, в следующем году все то, что нас мучило в этом году, будет казаться нужным и важным испытанием, которое мы с честью прошли. И от количества работы мы будем ныть и жаловаться", – сказал Хинтба.Он отметил, что театр планирует не только радовать местных жителей, но и гастролировать.

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общество, культура, театр, русдрам