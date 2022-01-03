https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/uchenye-nazvali-opasnost-legkogo-techeniya-koronavirusa-1037015964.html

Ученые назвали опасность легкого течения коронавируса

Ученые назвали опасность легкого течения коронавируса

Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. 03.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-03T18:40+0300

2022-01-03T18:40+0300

2022-01-03T18:40+0300

в мире

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мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Легкое или бессимптомное течение COVID-19 у непривитых не гарантирует отсутствие последствий перенесенной инфекции для организма, заявили ученые Седарс-Синайского медицинского центра в США. Результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine.Специалисты выяснили, что у группы пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, повысился уровень аутоантител, которые характерны для системных аутоимунных заболеваний — например, красной волчанки.Ученые сделали вывод, что даже легкое течение коронавирусной инфекции в некоторых случаях приводит к формированию долгого иммунного ответа, который отражается на состоянии тканей и органов человека.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/uchenye-vyyasnili-kak-dolgo-koronavirus-sokhranyaetsya-v-organizme-1036922383.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, ученые, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19