https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/uchenye-nazvali-opasnost-legkogo-techeniya-koronavirusa-1037015964.html
Ученые назвали опасность легкого течения коронавируса
Ученые назвали опасность легкого течения коронавируса
Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. 03.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-03T18:40+0300
2022-01-03T18:40+0300
2022-01-03T18:40+0300
в мире
ученые
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Легкое или бессимптомное течение COVID-19 у непривитых не гарантирует отсутствие последствий перенесенной инфекции для организма, заявили ученые Седарс-Синайского медицинского центра в США. Результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine.Специалисты выяснили, что у группы пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, повысился уровень аутоантител, которые характерны для системных аутоимунных заболеваний — например, красной волчанки.Ученые сделали вывод, что даже легкое течение коронавирусной инфекции в некоторых случаях приводит к формированию долгого иммунного ответа, который отражается на состоянии тканей и органов человека.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/uchenye-vyyasnili-kak-dolgo-koronavirus-sokhranyaetsya-v-organizme-1036922383.html
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, ученые, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Ученые назвали опасность легкого течения коронавируса
Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik.
Легкое или бессимптомное течение COVID-19 у непривитых не гарантирует отсутствие последствий перенесенной инфекции для организма, заявили ученые Седарс-Синайского медицинского центра в США. Результаты исследования опубликованы
в Journal of Translational Medicine.
Специалисты выяснили, что у группы пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, повысился уровень аутоантител, которые характерны для системных аутоимунных заболеваний — например, красной волчанки.
Ученые сделали вывод, что даже легкое течение коронавирусной инфекции в некоторых случаях приводит к формированию долгого иммунного ответа, который отражается на состоянии тканей и органов человека.