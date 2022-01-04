Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/bolee-vosmi-tysyach-turistov-posetili-ritsu-i-afonskuyu-pescheru-v-pervye-dni-yanvarya-1037021053.html
До девяти тысяч туристов посетили Рицу и Новоафонскую пещеру в первые дни января
До девяти тысяч туристов посетили Рицу и Новоафонскую пещеру в первые дни января
Рицинский реликтовый национальный парк и Новоафонская пещера - наиболее популярные туристические места среди туристов, посещающих Абхазию как зимой, так и... 04.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-04T13:36+0300
2022-01-04T14:06+0300
в абхазии
отдых в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/04/1037021231_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_1bd3cb11ac70f1a09e2babf2adf34217.jpg
СУХУМ, 4 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Около девяти тысяч человек посетили Рицинский парк и Новоафонскую пещеру с 1 по 3 января, рассказали в интервью радио Sputnik руководители объектов.Более 5000 человек посетили Рицинский национальный реликтовый парк с 1 по 3 января, сообщил директор парка Адамур Багателия. По его словам, за аналогичный период прошлого года парк посетило практически такое же количество людей.Багателия отметил, что для въезда в парк спецслужбы регулярно расчищают дорогу от снега, трасса посыпается песком, проехать по дороге сможет даже легковой транспорт, оборудованный зимними шинами."Техника работает круглые сутки, но снег идет, не переставая. Слой снега уже более 50 сантиметров. Здесь необыкновенная красота", - рассказал он.Директор нацпарка отметил, что дорога на курорт Ауадхара закрыта из-за лавиноопасных участков.Замдиректора Новафонской пещеры Ахра Пачалия рассказал, что пещеру с 1 по 3 января посетили 3947 человек , в первые три дня 2021 года объект посетили 3260 человек.В основном, по словам Пачалия, это туристы, которые заезжают в Абхазию из Сочи на однодневную экскурсию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/zapreschen-proezd-na-ritsu-dlya-avtomobiley-bez-zimnikh-shin-1036897163.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/04/1037021231_160:0:1119:719_1920x0_80_0_0_fecf870346081930c6a40b3062472ba5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
отдых в абхазии, новости

До девяти тысяч туристов посетили Рицу и Новоафонскую пещеру в первые дни января

13:36 04.01.2022 (обновлено: 14:06 04.01.2022)
© Screenshot: Веб - камеры АбхазииСнег на озере Рица
Снег на озере Рица - Sputnik Абхазия, 1920, 04.01.2022
© Screenshot: Веб - камеры Абхазии
Подписаться на
Рицинский реликтовый национальный парк и Новоафонская пещера - наиболее популярные туристические места среди туристов, посещающих Абхазию как зимой, так и летом.
СУХУМ, 4 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Около девяти тысяч человек посетили Рицинский парк и Новоафонскую пещеру с 1 по 3 января, рассказали в интервью радио Sputnik руководители объектов.
Более 5000 человек посетили Рицинский национальный реликтовый парк с 1 по 3 января, сообщил директор парка Адамур Багателия. По его словам, за аналогичный период прошлого года парк посетило практически такое же количество людей.
"Очень много автотуристов, отдыхающих из России на собственном транспорте, даже стало сложно найти место для парковки", - сказал он.
Багателия отметил, что для въезда в парк спецслужбы регулярно расчищают дорогу от снега, трасса посыпается песком, проехать по дороге сможет даже легковой транспорт, оборудованный зимними шинами.
"Техника работает круглые сутки, но снег идет, не переставая. Слой снега уже более 50 сантиметров. Здесь необыкновенная красота", - рассказал он.
Директор нацпарка отметил, что дорога на курорт Ауадхара закрыта из-за лавиноопасных участков.
Дорога на озеро Рица зимой - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2021
В Абхазии
Запрещен проезд на Рицу для автомобилей без зимних шин
24 декабря 2021, 09:15
Замдиректора Новафонской пещеры Ахра Пачалия рассказал, что пещеру с 1 по 3 января посетили 3947 человек , в первые три дня 2021 года объект посетили 3260 человек.
В основном, по словам Пачалия, это туристы, которые заезжают в Абхазию из Сочи на однодневную экскурсию.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:30Первый сухумский ребенок, родившийся в 2022 году, получил подарок от мэрии
16:20Состояние бизнесмена Илона Маска второй раз превысило отметку в $300 млрд
15:40Политолог Камкия о 2021 годе: лучше предыдущего, но в целом сложный для Абхазии
15:12ВОЗ отслеживает новый штамм COVID-19, который обнаружили во Франции
14:20Генсек НАТО подтвердил дату проведения переговоров с Россией 12 января
13:36До девяти тысяч туристов посетили Рицу и Новоафонскую пещеру в первые дни января
13:02Глава Очамчырского района Беслан Бигвава временно отстранен от должности
12:41Декретные итоги: как прошел мой 2021-й год
12:15Тания рассказал о важных событиях для Всемирного абхазо-абазинского конгресса в 2021 году
11:36Человек дисциплины и компромисса: вспоминая Геннадия Гагулия
10:30Инфекционист рассказал, когда ждать заметного улучшения ситуации с COVID-19
09:55Когда Россия похоронит Ленина
09:31Более 40 абхазских учителей впервые посетят зимнюю школу "Учитель года" в Сухуме
08:45Ученые обнаружили новый штамм коронавируса у жителей юга Франции
ВчераЧетыре пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
ВчераНазначен и.о.начальника Очамчырского РОВД
ВчераSputnik декабря: акции протеста и новые назначения
ВчераРоссийский театр имени Волкова приедет c гастролями в Абхазию
ВчераУченые назвали опасность легкого течения коронавируса
ВчераСША требуют, чтобы народ перестал работать