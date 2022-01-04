https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/bolee-vosmi-tysyach-turistov-posetili-ritsu-i-afonskuyu-pescheru-v-pervye-dni-yanvarya-1037021053.html

До девяти тысяч туристов посетили Рицу и Новоафонскую пещеру в первые дни января

До девяти тысяч туристов посетили Рицу и Новоафонскую пещеру в первые дни января

Рицинский реликтовый национальный парк и Новоафонская пещера - наиболее популярные туристические места среди туристов, посещающих Абхазию как зимой, так и... 04.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-04T13:36+0300

2022-01-04T13:36+0300

2022-01-04T14:06+0300

в абхазии

отдых в абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/04/1037021231_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_1bd3cb11ac70f1a09e2babf2adf34217.jpg

СУХУМ, 4 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Около девяти тысяч человек посетили Рицинский парк и Новоафонскую пещеру с 1 по 3 января, рассказали в интервью радио Sputnik руководители объектов.Более 5000 человек посетили Рицинский национальный реликтовый парк с 1 по 3 января, сообщил директор парка Адамур Багателия. По его словам, за аналогичный период прошлого года парк посетило практически такое же количество людей.Багателия отметил, что для въезда в парк спецслужбы регулярно расчищают дорогу от снега, трасса посыпается песком, проехать по дороге сможет даже легковой транспорт, оборудованный зимними шинами."Техника работает круглые сутки, но снег идет, не переставая. Слой снега уже более 50 сантиметров. Здесь необыкновенная красота", - рассказал он.Директор нацпарка отметил, что дорога на курорт Ауадхара закрыта из-за лавиноопасных участков.Замдиректора Новафонской пещеры Ахра Пачалия рассказал, что пещеру с 1 по 3 января посетили 3947 человек , в первые три дня 2021 года объект посетили 3260 человек.В основном, по словам Пачалия, это туристы, которые заезжают в Абхазию из Сочи на однодневную экскурсию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/zapreschen-proezd-na-ritsu-dlya-avtomobiley-bez-zimnikh-shin-1036897163.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отдых в абхазии, новости