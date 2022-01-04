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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/dekretnye-itogi-kak-proshel-moy-2021-y-god-1037018387.html
Декретные итоги: как прошел мой 2021-й год
Декретные итоги: как прошел мой 2021-й год
Корреспондент Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия подвела личные и профессиональные итоги года и рассказывает прошел для нее 2021-й. 04.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-04T12:41+0300
2022-01-04T12:42+0300
в абхазии
колумнисты
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Примета есть такая - как встретишь Новый год так его и проведешь. И это про мой 2021-й, который я встретила в декрете и провожаю, как понимаете, тоже в декрете. Правда, уже вместе с одним очень важным человеком, который с рождения осваивает основы журналистики.В 2021 больше всего пригодились навыки работы на дистанте. Спасибо COVID-19 за бесценный опыт. Но если еще полтора года назад, когда все ушли на карантин, никого не смущало интервью по телефону, то теперь сразу приходится объяснять, почему не можем лично встретиться ни сегодня, ни завтра, ни ближайший год. Кто-то понимает и без лишних вопросов отвечает на все вопросы, а кто-то думает: "лучше бы ребенка смотрела, а не вот это вот все".Многие мои респонденты уже привыкли к тому, что неожиданно беседу прерывает детский плач. Однажды я записывала очень интересного ученого. Интервью затянулось на несколько десятков минут. Терпение моего ребенка лопнуло и начался настоящий рев. Мой респондент не был предупрежден о моем декретном положении, но неожиданный поворот его не смутил - он не стал выключать телефон, а подождал, пока я не успокоила ребенка. А когда мы вернулась к беседе, он всего лишь спросил: "девочка?"Но детский плач посреди интервью - не самое страшное для меня. Периодически, когда с ребенком на руках по телефону записываю комментарии, я мысленно молюсь: "хоть бы отрыжку не сделала или чего похуже". И тут уже без детского плача или гуления, навряд ли получится убедить собеседника в том, что это действительно ребенок.Одно из главных качеств журналиста - гибкость, умение подстраиваться под любые условия работы. Митинги, суды, горные местности, пещеры. Все это было в моей жизни до декрета. А после рождения ребенка пришлось осваивать пол. Что-что никогда раньше не приходилось печатать, сидя на полу. Теперь детский коврик для меня - практически единственное возможное рабочее место. Не то чтобы мне там сильно нравится, просто ребенок хочет, чтобы мама была рядом.Примета года2021-й год, точнее ребенок научил меня не только работать в декрете, но и некоторым другим вещам. И одно из главных навыков молодой мамы - умение читать заговоры от дурного глаза. Режутся зубки, беспокоит животик? Понятное дело - вредоносное влияние чужих взглядов. Выход один - читайте заговоры. Я, конечно, так не считаю, но нечего возражать.После рождения ребенка у абхазов принято до 40 дней не показывать малыша. Я имела неосторожность выложить фото в интернет. Вечером у нее начались колики. Диагноз установили сразу - дурной глаз. Зачем было выкладывать фото на всеобщее обозрение! Пришлось учить старинные абхазские заговоры от сглаза. Благо сохранились рукописи бабушки, которая записала заговоры на все случаи жизни. Теперь ни одно вредоносное влияние чужих взглядов не останется без адекватного реагирования.Многие мои знакомые удивляются и называют меня сумасшедшей, помешанной на работе человеком. Но я не одна такая. У меня есть коллеги, которые спустя неделю после родов умудрились выйти на работу, делать репортажи, записывать интервью. При этом обязанности по уходу за ребенком не перекладывались на других. Конечно, любовь к профессии не сравнится с материнской любовью, но она близка к этому. Журналистика как и ребенок - осознанно и на всю жизнь вне зависимости от обстоятельств. Спасибо семье за понимание и поддержку.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/shutki-zakonchilis-tri-goda-v-zhurnalistike-ili-kak-ya-perestala-plakat-1036975510.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/Put-k-ochelovechivaniyu-osobennosti-vospitaniya-detey-u-abkhazov-1025703711.html
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колумнисты

Декретные итоги: как прошел мой 2021-й год

12:41 04.01.2022 (обновлено: 12:42 04.01.2022)
© Sputnik / Акоп Кущян Сария Кварацхелия
Сария Кварацхелия - Sputnik Абхазия, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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Сария Кварацхелия - Sputnik Абхазия
Сария Кварацхелия
Корреспондент Sputnik
Все материалы
Корреспондент Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия подвела личные и профессиональные итоги года и рассказывает прошел для нее 2021-й.
Примета есть такая - как встретишь Новый год так его и проведешь. И это про мой 2021-й, который я встретила в декрете и провожаю, как понимаете, тоже в декрете. Правда, уже вместе с одним очень важным человеком, который с рождения осваивает основы журналистики.
В 2021 больше всего пригодились навыки работы на дистанте. Спасибо COVID-19 за бесценный опыт. Но если еще полтора года назад, когда все ушли на карантин, никого не смущало интервью по телефону, то теперь сразу приходится объяснять, почему не можем лично встретиться ни сегодня, ни завтра, ни ближайший год. Кто-то понимает и без лишних вопросов отвечает на все вопросы, а кто-то думает: "лучше бы ребенка смотрела, а не вот это вот все".
Асмат Цвижба - Sputnik Абхазия, 1920, 02.01.2022
В Абхазии
Шутки закончились: три года в журналистике, или как я перестала плакать
2 января, 15:50
Многие мои респонденты уже привыкли к тому, что неожиданно беседу прерывает детский плач. Однажды я записывала очень интересного ученого. Интервью затянулось на несколько десятков минут. Терпение моего ребенка лопнуло и начался настоящий рев. Мой респондент не был предупрежден о моем декретном положении, но неожиданный поворот его не смутил - он не стал выключать телефон, а подождал, пока я не успокоила ребенка. А когда мы вернулась к беседе, он всего лишь спросил: "девочка?"
Но детский плач посреди интервью - не самое страшное для меня. Периодически, когда с ребенком на руках по телефону записываю комментарии, я мысленно молюсь: "хоть бы отрыжку не сделала или чего похуже". И тут уже без детского плача или гуления, навряд ли получится убедить собеседника в том, что это действительно ребенок.
© Foto / предоставила Сария КварацхелияСария Кварацхелия с дочерью
Сария Кварацхелия с дочерью - Sputnik Абхазия, 1920, 04.01.2022
Сария Кварацхелия с дочерью
© Foto / предоставила Сария Кварацхелия
Одно из главных качеств журналиста - гибкость, умение подстраиваться под любые условия работы. Митинги, суды, горные местности, пещеры. Все это было в моей жизни до декрета. А после рождения ребенка пришлось осваивать пол. Что-что никогда раньше не приходилось печатать, сидя на полу. Теперь детский коврик для меня - практически единственное возможное рабочее место. Не то чтобы мне там сильно нравится, просто ребенок хочет, чтобы мама была рядом.

Примета года

2021-й год, точнее ребенок научил меня не только работать в декрете, но и некоторым другим вещам. И одно из главных навыков молодой мамы - умение читать заговоры от дурного глаза. Режутся зубки, беспокоит животик? Понятное дело - вредоносное влияние чужих взглядов. Выход один - читайте заговоры. Я, конечно, так не считаю, но нечего возражать.
Женщина-долгожитель Хфаф Лазурия (137 лет) из села Кутол в окружении правнуков - Sputnik Абхазия, 1920, 20.11.2021
В Абхазии
Путь к очеловечиванию: особенности воспитания детей у абхазов
20 ноября 2021, 15:20
После рождения ребенка у абхазов принято до 40 дней не показывать малыша. Я имела неосторожность выложить фото в интернет. Вечером у нее начались колики. Диагноз установили сразу - дурной глаз. Зачем было выкладывать фото на всеобщее обозрение! Пришлось учить старинные абхазские заговоры от сглаза. Благо сохранились рукописи бабушки, которая записала заговоры на все случаи жизни. Теперь ни одно вредоносное влияние чужих взглядов не останется без адекватного реагирования.
В 2021-м я даже научилась совмещать уход за малышом и работу с чтением книг. Конечно, получается не так часто и быстро, как хотелось бы, но периодически, после рабочего дня и укладывания ребенка, удается выкроить время на книги.
Многие мои знакомые удивляются и называют меня сумасшедшей, помешанной на работе человеком. Но я не одна такая. У меня есть коллеги, которые спустя неделю после родов умудрились выйти на работу, делать репортажи, записывать интервью. При этом обязанности по уходу за ребенком не перекладывались на других. Конечно, любовь к профессии не сравнится с материнской любовью, но она близка к этому. Журналистика как и ребенок - осознанно и на всю жизнь вне зависимости от обстоятельств. Спасибо семье за понимание и поддержку.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
В Абхазии
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