https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/shutki-zakonchilis-tri-goda-v-zhurnalistike-ili-kak-ya-perestala-plakat-1036975510.html

Шутки закончились: три года в журналистике, или как я перестала плакать

Шутки закончились: три года в журналистике, или как я перестала плакать

Корреспондент информационного агентства Sputnik Абхазия Асмат Цвижба подвела профессиональные и личные итоги 2021 года. 02.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-02T15:50+0300

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2022-01-02T15:50+0300

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2021-й мой третий год в Sputnik и самый, на мой взгляд, осознанный.В три года ребенок начинает формулировать свои мысли в четкие предложения, есть суп ложкой без помощи мамы, идет в сад и знакомится с новыми людьми. Вот и мне пришлось оставить все детские повадки в 2020-м и взрослой вступить в новый год. Никаких тебе слез в курилке за непринятый заголовок, никаких обид на шефа за "красные" тексты, никакой злости на нерадивых пресс-секретарей ведомств. Все по-взрослому – смирись и делай свое дело.Итак, в 2021-м я посетила 34 судебных заседания, простояла несчитанное количество часов и съела незафиксированное количество пирожков на пяти митингах, восемь раз присутствовала на заседаниях Парламента, восемь раз бегала за президентом в поездках, один раз побывала на госдаче и один раз на мусорной свалке. Всего к моменту написания текста на сайте вышел 1231 материал под моим именем, а за год – 372.Президент и яНовый 2021 год я, как и вся страна, начала с новым президентом. А, как известно, как начнешь – так и проведешь.С президентом в прошлом году я объездила шесть районов, выслушала не шесть отчетов, замечаний, предостережений и предупреждений. А еще научилась покупать удобную обувь, которая подойдет для осмотра высоковольтной линии в предгорье, писать текст в любой непонятной ситуации – на полу, на ходу, на бегу и отсеивать интершум вокруг.Бегала я не только за президентом, но и с ним. Одним субботним утром глава государства пригласил коллег и журналистов на госдачу, чтобы начать день с зарядки. Госдача, конечно же, красивая, но спорт не для меня.В суд идетМоя старшая сестра – милиционер. В детстве после школы она часто забирала меня к себе на работу. Дома я любила читать материалы дела, которые сестра приносила с собой, а в студенческие годы даже работала судебным переводчиком. Вот и аукнулось.В этом году я посещала (и продолжаю), все резонансные судебные разбирательства в стране. Раз в неделю я хожу в СГБ, сижу на заседании по четыре-пять часов, знаю, что такое ходатайство, депонирование показаний, представление, чем отличаются опрос от допроса, в каком случае могут дать условно-досрочное, а где это точно не проканает.Словом, на планерке я уже без слов назначаюсь на новое разбирательство. Если нет, то… не, не бывает такого.P.S. с коллегой из другого СМИ, но с такой же судьбой, задумываемся о получении второго высшего. Юридического, конечно же."Дом" страстейЕще в 2021-м был Парламент, много Парламента.Первые полтора года при появлении моего имени рядом с повесткой очередного заседания Народного Собрания в рабочем чате я от нервов покрывалась красными пятнами. На самом заседании я пыталась отличить личные амбиции народных избранников от текста законопроекта и доставала коллег, потому что не могла запомнить имена депутатов. В офисе я еще несколько часов сидела за расшифровкой депутатских речей.То было как будто в прошлой жизни. Теперь я точно знаю, кто из депутатов не откажет поделиться текстом законопроекта, умею печатать со скоростью частоты отключения света в Абхазии, знаю, какой нормативный акт точно не пройдет, а за какой депутаты вступят в "батл" и даже почти не подпрыгиваю при криках "это не снимайте".Словом, я очень люблю парламент – место нормированных страстей. Где же еще, как не в депутатском "доме", журналистам сварят кофе и закажут пиццу с доставкой.Опасные желанияВ Sputnik есть примета – если я вслух говорю, что мне скучно, в стране назревает политический кризис.Количество моих походов на митинги за три года в разы превышает количество испеченных мною тортов за 26 лет. Чего только там не было – попытки пригласить на свидание, вразумить, что нечего мне вмешиваться в мужское дело, угрозы изъять у меня телефон и отправить его в неведомые места, попытки угощения алкогольными напитками.Но больше всего мне запомнилось вот что. В очередной раз в разгар политического кризиса мы собрались у ворот госдачи в ожидании какого-то комментария. В тот раз в Абхазию приехали и российские журналисты. Один из них, после примерно двух часов ожидания под дождем хоть кого-нибудь, выдал: "Вам, ребята, так везет. У вас в Абхазии каждые несколько месяцев какие-то митинги, перевороты, передряги – весело же. А нам так скучно. Вот это настоящая журналистика".А еще митинги "отмазывают" от круглых столов, пресс-конференций, выставок, благотворительных акций и прочих важных, но нелюбимых журналистами событий.P.S. пока писался текст, случилась еще одна акция протеста. Она была самая неспокойная на моей памяти, досталось даже коллегам с телевидения. Я поймала себя на мысли, что, находясь в относительно безопасном месте, хотела быть в "пекле" и даже уговаривала коллегу поменяться местами. Надеюсь, что с инстинктом самосохранения в 2022-м дела будут обстоять лучше.Немного лирикиВы не подумайте, я ведь не только на митингах да судах пропадаю. В перерывах я успевала общаться с интересными людьми и даже писать про них.К примеру, недавно я чуть не побывала на цыганской свадьбе, внутрь меня так и не пустили, барона мы не нашли, но кое-что о жизни ромалэ узнать все же удалось.Что еще… записывала интервью на ступеньках заброшенного стадиона с гастарбайтерами, забиралась на холмы после оползня, ездила на чайную плантацию, ела хинкали в Гале.Еще научилась совмещать работу с семьей, теперь уже собственной. Ну, как научилась, поняла, что угрызений совести из-за неприготовленного ужина и отсутствия выходного дня меньше не станет. Как оказалось, муж при необходимости голодным не останется и даже готов постоять с тобой на митинге. Это, если вы выбрали правильного мужа.Вот таким был мой 2021-й – интересный, смешной, грустный. Но главное, что я поняла, – я точно на своем месте. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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общество, колумнисты, абхазия, журналисты