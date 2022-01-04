https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/gensek-nato-stoltenberg-podtverdil-datu-provedeniya-peregovorov-s-rossiey-1037021793.html
Генсек НАТО подтвердил дату проведения переговоров с Россией 12 января
Генсек НАТО подтвердил дату проведения переговоров с Россией 12 января
Ранее в Белом доме заявляли, что встреча Россия - НАТО ожидается 12 января. 04.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-04T14:20+0300
2022-01-04T14:20+0300
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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Переговоры между альянсом и Россией состоятся 12 января, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters. В середине декабря Москва передала Вашингтону и союзникам предложения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего продвижения альянса на восток. Как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, расширение блока и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/v-belom-dome-zayavili-chto-vstrecha-rossiyanato-ozhidaetsya-12-yanvarya-1036942283.html
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в мире, новости, россия, нато
Генсек НАТО подтвердил дату проведения переговоров с Россией 12 января
14:20 04.01.2022 (обновлено: 15:14 04.01.2022)
Ранее в Белом доме заявляли, что встреча Россия - НАТО ожидается 12 января.
СУХУМ, 4 янв - Sputnik.
Переговоры между альянсом и Россией состоятся 12 января, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство Reuters
.
"Диалог с Россией должен строиться на взаимовыгодной основе, учитывая озабоченность НАТО действиями Москвы… и проходить с учетом мнения европейских партнеров альянса НАТО", – заявил официальный представитель военной организации.
В середине декабря Москва передала Вашингтону и союзникам предложения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего продвижения альянса на восток. Как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, расширение блока и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.