https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/gensek-nato-stoltenberg-podtverdil-datu-provedeniya-peregovorov-s-rossiey-1037021793.html

Генсек НАТО подтвердил дату проведения переговоров с Россией 12 января

Генсек НАТО подтвердил дату проведения переговоров с Россией 12 января

Ранее в Белом доме заявляли, что встреча Россия - НАТО ожидается 12 января. 04.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-04T14:20+0300

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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Переговоры между альянсом и Россией состоятся 12 января, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters. В середине декабря Москва передала Вашингтону и союзникам предложения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего продвижения альянса на восток. Как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, расширение блока и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/v-belom-dome-zayavili-chto-vstrecha-rossiyanato-ozhidaetsya-12-yanvarya-1036942283.html

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