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В Белом доме заявили, что встреча Россия – НАТО ожидается 12 января
В Белом доме заявили, что встреча Россия – НАТО ожидается 12 января
Ожидается, что главным вопросом повестки дня на саммите станут предложения России по гарантиям безопасности, включая нерасширение НАТО на восток. 28.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-28T09:15+0300
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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Встреча Россия – НАТО ожидается 12 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Белого дома агентству Рейтер.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг называл эту же дату для проведения совещания Совета Россия – НАТО. По словам замглавы МИД России Александар Грушко, главной темой встречи станут российские предложения по гарантиям безопасности, включая нерасширение альянса.Российское внешнеполитическое ведомство 17 декабря опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В случае, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации, заявили в Москве.В ответ на обвинения Запада в эскалации вокруг Украины Россия не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/baranets-volchara-nato-klatsaya-pastyu--polz-k-granitsam-rossii-30-let--1036928336.html
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В Белом доме заявили, что встреча Россия – НАТО ожидается 12 января
09:15 28.12.2021 (обновлено: 10:28 28.12.2021)
Ожидается, что главным вопросом повестки дня на саммите станут предложения России по гарантиям безопасности, включая нерасширение НАТО на восток.
СУХУМ, 28 дек – Sputnik.
Встреча Россия – НАТО ожидается 12 января, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление представителя Белого дома агентству Рейтер.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг называл эту же дату для проведения совещания Совета Россия – НАТО. По словам замглавы МИД России Александар Грушко, главной темой встречи станут российские предложения по гарантиям безопасности, включая нерасширение альянса.
Российское внешнеполитическое ведомство 17 декабря опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В случае, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации, заявили в Москве.
В ответ на обвинения Запада в эскалации вокруг Украины Россия не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.