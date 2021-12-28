Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/v-belom-dome-zayavili-chto-vstrecha-rossiyanato-ozhidaetsya-12-yanvarya-1036942283.html
В Белом доме заявили, что встреча Россия – НАТО ожидается 12 января
В Белом доме заявили, что встреча Россия – НАТО ожидается 12 января
Ожидается, что главным вопросом повестки дня на саммите станут предложения России по гарантиям безопасности, включая нерасширение НАТО на восток. 28.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-28T09:15+0300
2021-12-28T10:28+0300
в мире
новости
россия
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102032/06/1020320696_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_93601413e9320ff43474579169ff23c7.jpg
СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Встреча Россия – НАТО ожидается 12 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Белого дома агентству Рейтер.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг называл эту же дату для проведения совещания Совета Россия – НАТО. По словам замглавы МИД России Александар Грушко, главной темой встречи станут российские предложения по гарантиям безопасности, включая нерасширение альянса.Российское внешнеполитическое ведомство 17 декабря опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В случае, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации, заявили в Москве.В ответ на обвинения Запада в эскалации вокруг Украины Россия не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/baranets-volchara-nato-klatsaya-pastyu--polz-k-granitsam-rossii-30-let--1036928336.html
россия
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102032/06/1020320696_0:0:2995:2246_1920x0_80_0_0_e83499ccb1bade76f837097273c69e18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, россия, нато, сша

В Белом доме заявили, что встреча Россия – НАТО ожидается 12 января

09:15 28.12.2021 (обновлено: 10:28 28.12.2021)
© REUTERS / Yves Herman/File photoФлаг НАТО
Флаг НАТО - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Yves Herman/File photo
Подписаться на
Ожидается, что главным вопросом повестки дня на саммите станут предложения России по гарантиям безопасности, включая нерасширение НАТО на восток.
СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Встреча Россия – НАТО ожидается 12 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Белого дома агентству Рейтер.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг называл эту же дату для проведения совещания Совета Россия – НАТО. По словам замглавы МИД России Александар Грушко, главной темой встречи станут российские предложения по гарантиям безопасности, включая нерасширение альянса.
Баранец - Sputnik Абхазия, 1920, 27.12.2021
Радио
Баранец: волчара НАТО, клацая пастью, полз к границам России 30 лет
Вчера, 11:48
Российское внешнеполитическое ведомство 17 декабря опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В случае, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации, заявили в Москве.
В ответ на обвинения Запада в эскалации вокруг Украины Россия не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:35Политический моветон: общественные деятели дали оценку резолюции оппозиции
12:10Британцы готовятся к бегству с Украины
11:34В России может появиться аналог Booking.com
10:40Такие обстоятельства: Дбар о выборе новогодней елки без ущерба природе и вреде салютов
10:35Футболистка из Абхазии Эльвира Тодуа стала лучшим игроком женской команды ЦСКА
10:15Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по COVID-19
09:15В Белом доме заявили, что встреча Россия – НАТО ожидается 12 января
08:45Директор туркомпании рассказал о высоком спросе на зимний отдых в Абхазии
00:01В Абхазии выявили еще 140 случаев COVID-19, четверо скончались
ВчераДелегация МЧС Абхазии прибыла с рабочей поездкой в Донбасс
ВчераНизкий старт: похоже, что выборы в Парламент Абхазии уже начались
ВчераРазвал Советского Союза может стать памятной датой
ВчераОпределены победители международной премии RT для военкоров
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на вторник 28 декабря
ВчераБлаготворительный фонд "Ашана" подвел итоги деятельности за 2021 год
ВчераПанарин об ответе России на агрессию НАТО: не только "Циркон" и "Посейдон", но и другое
ВчераБойцы тхэквондо из Абхазии заняли 18 первых мест на фестивале в Сочи
ВчераСоюз журналистов Абхазии наградил работников СМИ за освещение борьбы с COVID-19
ВчераЭкс-президент Адыгеи Хазрет Совмен передал Абхазии еще 50 миллионов рублей
ВчераСолонников: больше власти у парламента, чем у президента – признак развитых стран