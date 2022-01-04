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Глава Очамчырского района Беслан Бигвава временно отстранен от должности
Глава Очамчырского района Беслан Бигвава временно отстранен от должности
Беслан Бигвава был назначен на должность главы администрации Очамчырского района 1 июня 2021 года. 04.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-04T13:02+0300
2022-01-04T13:02+0300
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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о временном отстранении главы администрации Очамчырского района от исполнения обязанностей, сообщает пресс-служба главы государства. Этим же указом исполнение обязанностей главы администрации Очамчырского района возложено на первого замглавы администрации Артимона Габелая.Бигвава был назначен главой района 1 июня 2021 года.Неофициальные источники в соцсетях пишут, что Беслан Бигвава - участник инцидента со стрельбой в ресторане "Гаруда" в Сухуме в ночь на 1 января. Информация о его причастности не подтверждена, следственным отделом столичного УВД возбуждено уголовное дело по факту ранения мужчины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-raneniya-muzhchiny-v-restorane-sukhuma-v-novogodnyuyu-noch-1037006083.html
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новости, очамчырский район
Глава Очамчырского района Беслан Бигвава временно отстранен от должности
13:02 04.01.2022 (обновлено: 13:20 04.01.2022)
Беслан Бигвава был назначен на должность главы администрации Очамчырского района 1 июня 2021 года.
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о временном отстранении главы администрации Очамчырского района от исполнения обязанностей, сообщает пресс-служба главы государства.
"Отстранить главу администрации Очамчырского района Бигвава Б.В. от исполнения обязанностей на время производства предварительного расследования", - говорится в указе Бжания.
Этим же указом исполнение обязанностей главы администрации Очамчырского района возложено на первого замглавы администрации Артимона Габелая.
Бигвава был назначен главой района 1 июня 2021 года.
Неофициальные источники в соцсетях пишут, что Беслан Бигвава - участник инцидента со стрельбой в ресторане "Гаруда" в Сухуме в ночь на 1 января. Информация о его причастности не подтверждена, следственным отделом столичного УВД возбуждено уголовное дело по факту ранения мужчины.