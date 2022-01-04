https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/glava-ochamchyrskogo-rayona-beslan-bigvava-vremenno-otstranen-ot-dolzhnosti-1037020754.html

Глава Очамчырского района Беслан Бигвава временно отстранен от должности

Глава Очамчырского района Беслан Бигвава временно отстранен от должности

Беслан Бигвава был назначен на должность главы администрации Очамчырского района 1 июня 2021 года. 04.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-04T13:02+0300

2022-01-04T13:02+0300

2022-01-04T13:20+0300

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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о временном отстранении главы администрации Очамчырского района от исполнения обязанностей, сообщает пресс-служба главы государства. Этим же указом исполнение обязанностей главы администрации Очамчырского района возложено на первого замглавы администрации Артимона Габелая.Бигвава был назначен главой района 1 июня 2021 года.Неофициальные источники в соцсетях пишут, что Беслан Бигвава - участник инцидента со стрельбой в ресторане "Гаруда" в Сухуме в ночь на 1 января. Информация о его причастности не подтверждена, следственным отделом столичного УВД возбуждено уголовное дело по факту ранения мужчины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-raneniya-muzhchiny-v-restorane-sukhuma-v-novogodnyuyu-noch-1037006083.html

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