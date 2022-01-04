https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/infektsionist-rasskazal-kogda-zhdat-zametnogo-uluchsheniya-situatsii-s-covid-19-1037019501.html

Инфекционист рассказал, когда ждать заметного улучшения ситуации с COVID-19

Инфекционист рассказал, когда ждать заметного улучшения ситуации с COVID-19

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Пандемия вряд ли закончится в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета... 04.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-04T10:30+0300

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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Пандемия вряд ли закончится в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский."Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году", — сказал он.Врач отметил, что для завершения пандемии, помимо медицинской проблемы, должны стабилизироваться и финансовые, и экономические, и геополитические вопросы.ВОЗ заявляет, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. В России доля привитых среди заразившихся коронавирусом не превышает четырех процентов.Прививку можно сделать и в праздничные дни января во всех пунктах вакцинации в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/opublikovan-grafik-raboty-punktov-vaktsinatsii-v-novogodnie-prazdniki-v-abkhazii-1036894952.html

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новости, россия, мировая пандемия коронавируса covid-19