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Ученые обнаружили новый штамм коронавируса у жителей юга Франции
Ученые обнаружили новый штамм коронавируса у жителей юга Франции
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) обнаружили новый штамм коронавируса, который, вероятно, возник в Камеруне... 04.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-04T08:45+0300
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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) обнаружили новый штамм коронавируса, который, вероятно, возник в Камеруне, говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.Согласно исследованию, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию". Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, был выявлен в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома выявил 46 мутаций, сообщают ученые."Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали "IHU" (отсылая к названию нашего университета)", - говорится в исследовании.Сейчас во Франции распространяется "омикрон", глава минздрава Оливье Веран говорил, что вскоре этот штамм станет преобладающим. В понедельник Веран заявил, что январь на фоне ковида и других заболеваний станет "трудным" для больниц Франции.
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в мире, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19

Ученые обнаружили новый штамм коронавируса у жителей юга Франции

08:45 04.01.2022
© AFP 2021 / STRМедицинский сотрудник готовит тесты на нуклеиновые кислоты для пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19, в больнице Красного Креста в Ухане в центральной провинции Хубэй Китая 10 марта 2020 года. - Президент Китая Си Цзиньпин заявил 10 марта, что Ухань изменил положение против смертельная вспышка коронавируса, когда он нанес свой первый визит в город в центре глобальной эпидемии
Медицинский сотрудник готовит тесты на нуклеиновые кислоты для пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19, в больнице Красного Креста в Ухане в центральной провинции Хубэй Китая 10 марта 2020 года. - Президент Китая Си Цзиньпин заявил 10 марта, что Ухань изменил положение против смертельная вспышка коронавируса, когда он нанес свой первый визит в город в центре глобальной эпидемии - Sputnik Абхазия, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / STR
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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) обнаружили новый штамм коронавируса, который, вероятно, возник в Камеруне, говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.
Согласно исследованию, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию". Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, был выявлен в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома выявил 46 мутаций, сообщают ученые.
"Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали "IHU" (отсылая к названию нашего университета)", - говорится в исследовании.
Сотрудник лаборатории перинатального центра республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко за работой. - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2021
Назван процент смертности от омикрон-штамма
30 декабря 2021, 09:45
Сейчас во Франции распространяется "омикрон", глава минздрава Оливье Веран говорил, что вскоре этот штамм станет преобладающим. В понедельник Веран заявил, что январь на фоне ковида и других заболеваний станет "трудным" для больниц Франции.
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