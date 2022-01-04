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Ученые обнаружили новый штамм коронавируса у жителей юга Франции

Ученые обнаружили новый штамм коронавируса у жителей юга Франции

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) обнаружили новый штамм коронавируса, который, вероятно, возник в Камеруне... 04.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-04T08:45+0300

2022-01-04T08:45+0300

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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) обнаружили новый штамм коронавируса, который, вероятно, возник в Камеруне, говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.Согласно исследованию, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию". Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, был выявлен в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома выявил 46 мутаций, сообщают ученые."Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали "IHU" (отсылая к названию нашего университета)", - говорится в исследовании.Сейчас во Франции распространяется "омикрон", глава минздрава Оливье Веран говорил, что вскоре этот штамм станет преобладающим. В понедельник Веран заявил, что январь на фоне ковида и других заболеваний станет "трудным" для больниц Франции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/nazvan-protsent-smertnosti-ot-omikron-shtamma-1036973451.html

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