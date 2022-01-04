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В Роспотребнадзоре расценили, что новый вариант COVID-19 из Марселя не опасен
В Роспотребнадзоре расценили, что новый вариант COVID-19 из Марселя не опасен
Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, был выявлен в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. 04.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-04T19:42+0300
2022-01-04T19:42+0300
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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Нет оснований считать, что вариант COVID-19, выявленный во французском Марселе, может представлять особый интерес, так как за два месяца он не получил распространения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом передает РИА Новости.О новом штамме сообщили ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU). На портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv они опубликовали исследование, в котором говорится о новом штамме коронавируса, вероятнее всего, возникшем в Камеруне.Согласно исследованию, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию". Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, был выявлен в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома выявил 46 мутаций, сообщили ученые.Новый вариант действительно отличается большим количеством изменений в геноме, включая ген S-белка, при этом часть мутаций присуща и другим значимым штаммам - "омикрону" и "дельте", уточнили в пресс-службе.Там добавили, что случаев инфицирования вариантом коронавируса из Марселе в России не выявлено.ВОЗ внимательно отслеживает ситуацию с новым штаммом из юга Франции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/voz-otslezhivaet-novyy-shtamm-covid-19-kotoryy-obnaruzhili-vo-frantsii-1037022213.html
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В Роспотребнадзоре расценили, что новый вариант COVID-19 из Марселя не опасен

19:42 04.01.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабота вирусологической лаборатории, где производится анализ на новую коронавирусную инфекцию
Работа вирусологической лаборатории, где производится анализ на новую коронавирусную инфекцию - Sputnik Абхазия, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, был выявлен в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна.
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Нет оснований считать, что вариант COVID-19, выявленный во французском Марселе, может представлять особый интерес, так как за два месяца он не получил распространения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом передает РИА Новости.
О новом штамме сообщили ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU). На портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv они опубликовали исследование, в котором говорится о новом штамме коронавируса, вероятнее всего, возникшем в Камеруне.
Согласно исследованию, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию". Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, был выявлен в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома выявил 46 мутаций, сообщили ученые.
"Последовательность первого образца, который отнесли к варианту B.1.640.2, была загружена в международную базу данных GISAID 4 ноября 2021 года, а за два месяца в базу их было депонировано всего около 20 (обнаружен в нескольких европейских странах, а также США и Индии), при том в декабре - только единичные случаи... Учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований считать, что он может представлять особый интерес", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Новый вариант действительно отличается большим количеством изменений в геноме, включая ген S-белка, при этом часть мутаций присуща и другим значимым штаммам - "омикрону" и "дельте", уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что случаев инфицирования вариантом коронавируса из Марселе в России не выявлено.
ВОЗ внимательно отслеживает ситуацию с новым штаммом из юга Франции.
Города мира. Женева - Sputnik Абхазия, 1920, 04.01.2022
ВОЗ отслеживает новый штамм COVID-19, который обнаружили во Франции
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