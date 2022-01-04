https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/v-rospotrebnadzore-rastsenili-chto-novyy-variant-covid-19-iz-marselya-ne-opasen-1037024886.html

В Роспотребнадзоре расценили, что новый вариант COVID-19 из Марселя не опасен

В Роспотребнадзоре расценили, что новый вариант COVID-19 из Марселя не опасен

Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, был выявлен в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. 04.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-04T19:42+0300

2022-01-04T19:42+0300

2022-01-04T19:42+0300

в мире

новости

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103043/76/1030437682_0:145:2785:1711_1920x0_80_0_0_2a9b58472cef6f97f802868fdc80af43.jpg

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Нет оснований считать, что вариант COVID-19, выявленный во французском Марселе, может представлять особый интерес, так как за два месяца он не получил распространения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом передает РИА Новости.О новом штамме сообщили ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU). На портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv они опубликовали исследование, в котором говорится о новом штамме коронавируса, вероятнее всего, возникшем в Камеруне.Согласно исследованию, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию". Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, был выявлен в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома выявил 46 мутаций, сообщили ученые.Новый вариант действительно отличается большим количеством изменений в геноме, включая ген S-белка, при этом часть мутаций присуща и другим значимым штаммам - "омикрону" и "дельте", уточнили в пресс-службе.Там добавили, что случаев инфицирования вариантом коронавируса из Марселе в России не выявлено.ВОЗ внимательно отслеживает ситуацию с новым штаммом из юга Франции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/voz-otslezhivaet-novyy-shtamm-covid-19-kotoryy-obnaruzhili-vo-frantsii-1037022213.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19